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Do kin míří příběh legendy F1 Villeneuva. Kteří další sportovci ožili na plátně?

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Fotočlánek   15:49
Gilles Villeneuve Nejlepší z nejlepších - Gilles Villeneuve na pohlednici od Ferrariho. „On je... Rémi Goule jako Gilles Villeneuve ve snímku Villeneuve: Zrození šampiona (2026) Niki Lauda a James Hunt. z filmu Rivalové Závodník a konstruktér Carroll Shelby Jezdec Ken Miles Záběr z flimu Le Mans ’66 Ayrton Senna Vítěz TV ceny 2025: Senna (Netflix) Enzo Ferrari Adam Driver jako Enzo Ferrari
Do českých kin v listopadu dorazí životopisný snímek o legendárním pilotovi formule 1 Gillesovi Villeneuvovi. Kanadský závodník tak rozšíří řady sportovních velikánů, jejichž příběhy ožily na filmovém plátně. Připomeňte si další slavné sportovce, jejichž osudy inspirovaly hollywoodské i české filmaře.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Chomutov vs. Frýdek-M.Hokej - 12. kolo - 14. 10. 2026:Chomutov vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
Živě3:3
  • -
  • -
  • -
Havířov vs. LitoměřiceHokej - 12. kolo - 14. 10. 2026:Havířov vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
Živě2:4
  • -
  • -
  • -
Feyenoord vs. ComoFotbal - 2. kolo - 14. 10. 2026:Feyenoord vs. Como //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.41
  • 4.00
  • 9.50
Linz vs. LiverpoolFotbal - 2. kolo - 14. 10. 2026:Linz vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
Živě0:4
  • 800.00
  • 300.00
  • -
ZVVZ USK Praha vs. BourgesBasketbal - 1. kolo - 14. 10. 2026:ZVVZ USK Praha vs. Bourges //www.idnes.cz/sport
Živě42:36
  • 1.14
  • 16.00
  • 6.00
Davos vs. LiberecHokej - 6. kolo - 14. 10. 2026:Davos vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.80
  • 4.00
  • 2.15
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