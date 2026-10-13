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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
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Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?
Už v pátek a sobotu se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...
Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky
Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...
Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane
Žádná střela na bránu, žádná šance, tři inkasované góly a čtvrtá porážka za sebou. Čeští fotbalisté ani v Anglii nepřekvapili a na rozdíl od víkendového utkání ve Španělsku jim není ani za co...
Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál
Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...
Voborníková ukončila studijní kapitolu. Mé jméno už je dost dlouhé, směje se
Česká biatlonistka Tereza Voborníková má za sebou další životní milník. Olympijská medailistka úspěšně dokončila vysokoškolské studium a získala magisterský titul. V další akademické dráze ale...
Bohemians - Boleslav 1:0, podruhé v řadě rozhodl o výhře domácích kapitán Čermák
Fotbalisté Bohemians v dohrávce šestého ligového kola hostili Mladou Boleslav. Odložený duel nabídl jednu branku, o kterou se postaral kapitán domácích Aleš Čermák. Trefil se nádherně z přímého...
ONLINE: Plzeň ve Finsku zvítězila o tři góly, Liberec rozehrál duel s Davosem
Hokejisté Plzně se v posledním kole základní části Ligy mistrů představili na ledě finské SaiPy a byli úspěšní. Svého soupeře přestříleli a zvítězili vysoko 6:3. Dvakrát se prosadil Ivo Sedláček. V...
Našlapaný Kanoista roku. Anketu vyhrál Krejčí, porazil i šampiona Fuksu
Kanoistou roku se stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. V anketě Českého svazu kanoistů, jejíž výsledky byly slavnostně vyhlášeny v Praze, předčil šampiona v rychlostní...
Basket ONLINE: Euroliga startuje. USK Praha srovnává krok s Bourges
Nový euroligový ročník začíná. Prvním soupeřem basketbalistek USK Praha jsou francouzské vicemistryně z Bourges. České šampionky vstupují do soutěže na vlastní palubovce a v poločase platí stav...
POHLED: Evropské kouzlo Slavie je dávno fuč, zabolet to může celý český fotbal
Ne, že by ta slova vyzněla vyloženě rezignovaně. Ale beznaděj se dala v hlase slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského v úterý večer po facce v Baku číst poměrně zřetelně: „Bavíme se o tom pořád...
Muchová a její čínský Survivor. Královna tiebreaků přežila další bitvu
Na sklonku roku ze sebe ždímá každičkou špetku uspořené energie. Byť tenistka Karolína Muchová zrovna není ve skvostné pohodě, zpravidla neklesá na mysli a rve se dál. Jako třeba ve středu ve...
ONLINE: Feyenoord hostí italské Como, v akci i Liverpool. Poté v LM hrají City s PSG
Středeční hrací den fotbalové Ligy mistrů nabízí mimo jiné šlágr Manchesteru City s obhájci Paris St. Germain. Ještě předtím však bojují Feyenoord proti italskému Comu a Liverpool v Linci. Všechna...
Sparta – Lilleström v TV: Kde sledovat Evropskou ligu, kurzy a statistiky
Fotbalisty Sparty čeká druhé vystoupení v letošním ročníku Evropské ligy. Ve čtvrtek přivítají na Letné norský Lilleström. Podívejte se na předpokládané sestavy, statistiky, kurzy a informace o...
Nechceme vás tu. Rusové zuří, Nizozemsko neudělilo víza „Putinovým gymnastkám“
Vaše přítomnost v naší zemi není žádoucí, dalo Nizozemsko najevo třem ruským sportovním gymnastkám. Odmítlo jim udělit vstupní víza na světový šampionát, který v Rotterdamu začne tuto sobotu.
Bratři, jak se patří. Tkachuk už není pro smích, hattrickem atakoval časový rekord
Konečně se v dresu Floridy pořádně předvedl. Americký hokejista Brady Tkachuk skončil gólový půst a v utkání NHL s Columbusem (7:3) nastřílel hattrick. Na všechny branky mu navíc přihrával starší...
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Veselý Brunes vtipkoval s novináři. Musím ale Spartě splatit důvěru, uvědomuje si
Několikrát svými odpověďmi rozesmál celý sál. Třeba při otázce na život v Praze, když ho měl srovnat s belgickou Lovaní či polskou Čenstochovou. „Praha je skvělé město. Hodně rušné, tolik živé, těch...
Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?
Další změna. Tentokrát přišla přesně po měsíci. NHL má nového nejlépe placeného hokejistu, Macklina Celebriniho, nastupující hvězdu ze San Jose, střídá Cale Makar. Kanadský obránce a jedna z hlavních...