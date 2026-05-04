Donnarumma a Elefanteová se znají už od dětství. Poprvé se potkali ve svém rodném městě Castellammare di Stabia, kde spolu chodili do školy. Pár tvoří od roku 2016 a v roce 2024 se jim narodil syn Leo.
Svatbu oslavili v sobotu 2. května. Sedmadvacetiletý gólman Manchesteru City následně zveřejnil na Instagramu svatební fotografii, k níž přidal popisek ve sportovním stylu: „Dlouhodobý kontrakt uzavřen.“
Pod snímkem se začaly hromadit gratulace. Novomanželům popřáli například Donnarummovi spoluhráči Erling Haaland či Rúben Dias. Fotbalové nadsázce v popisku pak neodolal známý novinář Fabrizio Romano, který se specializuje na přestupové dění. Do komentářů přidal svou typickou hlášku, kterou používá při potvrzení uzavřených smluv: „Here we go!“, tedy volně přeloženo „Je to tady!“
Gianluigi Donnarumma patří mezi nejvýraznější brankáře své generace. Prorazil už jako teenager v AC Milán, kde debutoval v pouhých šestnácti letech. V roce 2021 přestoupil do Paris Saint-Germain, s nímž v sezoně 2024/2025 vyhrál Ligu mistrů, poté zamířil do Manchesteru City. V italské reprezentaci byl klíčovou postavou při triumfu na Euru 2020 a dvakrát získal Jašinovu trofej pro nejlepšího brankáře světa.
|
Recept na úspěch. Ronaldův bývalý kuchař přiblížil tajemství jeho formy
Alessia Elefanteová je profesí interiérová designérka. Po Donnarummově boku stojí po celou dobu jeho kariéry a následovala ho při jeho přesunech z Milána do Paříže i později do Anglie.