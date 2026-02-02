Finále začal osmatřicetiletý Srb vyhraným prvním setem, poté však převahu na kurtu získal dvaadvacetiletý Španěl Carlos Alcaraz. Vítěz 24 grandslamových titulů ve dvouhře přesto neztrácel nadhled.
V jednu chvíli se při vrcholící bitvě o titul viditelně zadýchaný Djokovič otočil směrem k Nadalovi a pronesl: „Chceš si zahrát?“
Překvapený Nadal se smál spolu s fanoušky a bojujícího kolegu odměnil potleskem. Legendární Španěl po zápase na sociálních sítích Djokovičovi vzkázal: „Gratuluju ti k dalšímu finále. Pokračuj dál v psaní historie našeho sportu.“
Nedělní bitvu nakonec vyhrál Alcaraz ve čtyřech setech (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) a jako nejmladší tenista v historii zkompletoval sbírku grandslamových titulů.