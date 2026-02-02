Chceš si zahrát? Djokovič během finále Australian Open hecoval Nadala

Tenista Novak Djokovič sice neodcházel z nedělního finále Australian Open jako vítěz, smysl pro humor ho ale neopustil ani v náročných chvílích. Během zápasu se otočil k tribuně, kde seděl jeho někdejší rival Rafael Nadal, a jednou větou rozesmál legendárního Španěla i fanoušky.
Srbský tenista Novak Djokovič se rozčiluje ve třetím kole Australian Open.

Srbský tenista Novak Djokovič se rozčiluje ve třetím kole Australian Open.

Rafael Nadal sleduje finále Australian Open.
Novak Djokovič ve finále Australian Open.
Novak Djokovič se hecuje ve finále Australian Open.
NEZÍSKAL HO. Novak Djokovič usiloval o 25. gradslamový titul, ale v boji o...
Finále začal osmatřicetiletý Srb vyhraným prvním setem, poté však převahu na kurtu získal dvaadvacetiletý Španěl Carlos Alcaraz. Vítěz 24 grandslamových titulů ve dvouhře přesto neztrácel nadhled.

V jednu chvíli se při vrcholící bitvě o titul viditelně zadýchaný Djokovič otočil směrem k Nadalovi a pronesl: „Chceš si zahrát?“

Překvapený Nadal se smál spolu s fanoušky a bojujícího kolegu odměnil potleskem. Legendární Španěl po zápase na sociálních sítích Djokovičovi vzkázal: „Gratuluju ti k dalšímu finále. Pokračuj dál v psaní historie našeho sportu.“

Alcaraz zažehnal pochyby a slyšel: Jsi legendou! A už zbrojí na ještě větší výzvu

Nedělní bitvu nakonec vyhrál Alcaraz ve čtyřech setech (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) a jako nejmladší tenista v historii zkompletoval sbírku grandslamových titulů.

Chceš si zahrát? Djokovič během finále Australian Open hecoval Nadala

Srbský tenista Novak Djokovič se rozčiluje ve třetím kole Australian Open.

