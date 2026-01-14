Tradiční noční slalom v rakouském Flachau se opět proměnil v hlučný kotel, který zaplnilo zhruba 12 tisíc fanoušků.
V závodě potvrdila roli favoritky Mikaela Shiffrinová. Americká hvězda slavila 107. vítězství ve Světovém poháru, z toho už 70. ve slalomu. V cíli měla náskok 41 setin sekundy na krajanku Paulu Moltzanovou, třetí místo vybojovala domácí Katharina Huberová. Už po prvním kole, které nedokončilo hned 30 závodnic, byla tato trojice na čele.
K pádu St-Germainové došlo až po projetí cílové čáry. Kanaďance chytly lyže hranu, krátce se vznesla do vzduchu a po tvrdém dopadu se jí uvolnila jedna z lyží. Po chvíli se s pomocí trenéra postavila na nohy a opustila cílový prostor bez nosítek. Podobně nepříjemnou situaci nedávno zažila i Wendy Holdenerová.