Divoký pád v nočním slalomu. Mistryně světa neustála průjezd cílem

David Chuchma
  16:52
Děsivý moment poznamenal noční slalom ve Flachau. Mistryně světa ve slalomu z roku 2023 Laurence St-Germainová po projetí cílem druhého kola ztratila rovnováhu, udělala nekontrolovaný přemet a tvrdě dopadla na sníh. V cílovém prostoru zůstala krátce ležet, poté se ale zvedla a za potlesku fanoušků odešla po svých.
Kanaďanka Laurence St-Germainová na trati slalomu na mistrovství světa ve...

Kanaďanka Laurence St-Germainová na trati slalomu na mistrovství světa ve Francii | foto: AP

Kanaďanka Laurence St-Germainová slaví titul mistryně světa ve slalomu na...
Kanadská lyžařka Laurence St-Germainová na MS v Saalbachu
Kanaďanka Laurence St-Germainová pózuje se zlatou medailí, kterou získala ve...
Kanaďanka Laurence St-Germainová (uprostřed) ovládla slalom na mistrovství...
6 fotografií

Tradiční noční slalom v rakouském Flachau se opět proměnil v hlučný kotel, který zaplnilo zhruba 12 tisíc fanoušků.

V závodě potvrdila roli favoritky Mikaela Shiffrinová. Americká hvězda slavila 107. vítězství ve Světovém poháru, z toho už 70. ve slalomu. V cíli měla náskok 41 setin sekundy na krajanku Paulu Moltzanovou, třetí místo vybojovala domácí Katharina Huberová. Už po prvním kole, které nedokončilo hned 30 závodnic, byla tato trojice na čele.

Zabystřan přidá další pódia. A co Ledecká? Majitel Kästle nejen o českých hvězdách

K pádu St-Germainové došlo až po projetí cílové čáry. Kanaďance chytly lyže hranu, krátce se vznesla do vzduchu a po tvrdém dopadu se jí uvolnila jedna z lyží. Po chvíli se s pomocí trenéra postavila na nohy a opustila cílový prostor bez nosítek. Podobně nepříjemnou situaci nedávno zažila i Wendy Holdenerová.

Výsledky

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

14. ledna 2026  16:52

Nejlepší střelba a páté místo Češek ve štafetě. Vítězství urvaly Norky

Tereza Voborníková na čele štafety žen v Ruhpoldingu.

Poslední štafeta žen ve Světovém poháru před olympijskými hrami se českým biatlonistkám povedla parádně. Většinu závodu v německém Ruhpoldingu jely na pódiových příčkách a potřebovaly jen tři...

14. ledna 2026  16:42

Plzeň stvrdila přestup Durosinmiho do Itálie. Šlo o zajímavou nabídku, řekl Šádek

Rafiu Durosinmi (Plzeň) slaví gól ve 41. minutě utkání proti Dukle Praha.

Nastoupil do šestaosmdesáti zápasů, v nichž se podílel na pětačtyřiceti gólech. Teď fotbalová Viktoria Plzeň velkou oporu ztratila. Třiadvacetiletý útočník Rafiu Durosinmi přestoupil do FC Pisa, oba...

14. ledna 2026  16:31

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

14. ledna 2026  16:14

SP v biatlonu v Ruhpoldingu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonistky startují do štafety žen v Ruhpoldingu.

Světový pohár v biatlonu pádí k další zastávce. Pátou v pořadí je Ruhpolding. V malé obci na jihu Německa uvidíme od středy do neděle šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde...

14. ledna 2026  16:11

Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat

Martin Macík se svým kamionem v poslední etapě Rallye Dakar 2025.

Rallye Dakar se uvelebila na území Saúdské Arábie. V roce 2026 tam zamířila už posedmé za sebou. Závodí se od 3. do 17. ledna, start i cíl bude ve městě Jánbu. Trasu závodu, výsledky etap, pořadí...

14. ledna 2026  16:08

Loprais byl na Dakaru znovu nejrychlejší, už je druhý. Engel jel bez předních brzd

Aleš Loprais v 10. etapě Rallye Dakar.

Aleš Loprais vyhrál 10. etapu Rallye Dakar a po čtvrtém letošním dílčím triumfu se posunul na druhé místo průběžného pořadí kamionů. Dosavadní lídr Mitchel van den Brink z Nizozemska měl problémy,...

14. ledna 2026  13:41,  aktualizováno  16:03

Porazil i Sinnera. Exhibici před Australian Open vyhrál amatér, za výhru si koupí dům

Amatérský tenista Jordan Smith vyhrál exhibiční One Point Slam.

Hlavní soutěže Australian Open odstartují až v neděli, ale Melbourne žije tenisem už teď. Na středu organizátoři připravili exhibiční show s názvem One Point Slam, ve které profesionálové i amatéři...

14. ledna 2026  15:54

Fotbalové přestupy ONLINE: Dva odchody z Plzně: Durosinmi je v Pise, Markovič míří do Bratislavy

Sledujeme online
Taty Castellanos (vlevo) z Lazia padá po souboji s plzeňským Svetozarem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

14. ledna 2026  10:43,  aktualizováno  15:48

Snad jsou temné časy pryč. Anaheim zlomil bídnou sérii, Dostál po delší době zazářil

Lukáš Dostál se raduje se spoluhráči z Anaheimu z výhry nad Dallasem.

Na ten moment čekali dlouho. Konkrétně 24 dní. Po takové době hokejisté Anaheimu konečně zvítězili. Navíc proti Dallasu, jednomu z favoritů celé NHL. „Když hrajeme, jak máme, výsledky se dostaví,“...

14. ledna 2026  15:40

Asociaci jsme otočili správným směrem. Trunda o fungování FAČR i výběru trenéra

Předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda po příletu na pražské...

Věří, že pro národní mužstvo s kolegy vybrali správného trenéra. „Mám radost, že s panem Koubkem tady můžeme spolupracovat každý den,“ říká David Trunda, předseda FAČR, v bilančním rozhovoru pro web...

14. ledna 2026

Pittsburghu nevydržel americký rekord dlouho. Kouč po 19 letech končí

Mike Tomlin se loučí s postem trenéra Pittsburgh Steelers.

Po vyřazení Pittsburgh Steelers z play off ligy amerického fotbalu NFL rezignoval trenér Mike Tomlin, který u týmu působil 19 let a byl v tomto směru služebně nejstarším koučem v hlavních amerických...

14. ledna 2026  14:08

