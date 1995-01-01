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Už více jak týden bojují cyklisté na slavné Tour de France. Diváci mohou v pelotonu kromě tradičních a ikonických trikotů vidět také dresy nováčků. Připomeňte si ale ty, které se zapsaly do paměti fanoušků výraznými barvami, odvážným designem nebo příběhem, který za nimi stál.
Autor: koláž iDNES.cz
Šachovnicový dres Peugeotu patří k absolutní klasice cyklistické módy. V pelotonu Tour de France se objevoval mezi lety 1963 a 1986 a díky jednoduchému černobílému vzoru byl okamžitě rozpoznatelný. Oblékali ho mimo jiné legendy jako Tom Simpson, Bernard Thévenet nebo Robert Millar.
Autor: ARCHIVES / AFP, Profimedia.cz
Bernard Hinault v ikonickém dresu týmu La Vie Claire, jehož výrazné barevné bloky vycházely z obrazů nizozemského malíře Pieta Mondriana. Odvážný design se stal jedním z nejsnáze rozpoznatelných v pelotonu.
Autor: AFP, Profimedia.cz
Ve variantě slavného dresu La Vie Claire závodil také Greg LeMond. Právě v těchto barvách v roce 1986 vybojoval první americké vítězství na Tour de France, a to po napjatém souboji s týmovým kolegou Hinaultem.
Autor: Daniel JANIN / AFP, Profimedia.cz
Dres týmu Système U z roku 1986 sázel na výrazné svislé pruhy ve žluté a bílé barvě, které doplňovaly červené a černé prvky. V pelotonu rozhodně nešel přehlédnout, mezi nejpovedenější designy své doby ale podle tehdejších reakcí nepatřil.
Autor: AFP, Profimedia.cz
Tým Z Vêtements se na konci 80. let představil v dresu, který působil jako vystřižený z komiksu. Modrý přechod doplněný žlutým „výbuchem“ jedni fanoušci milovali, druzí ho nemohli vystát. V těchto barvách pak Greg LeMond vyhrál Tour de France 1990.
Autor: AFP, Profimedia.cz
Barvy týmu Castorama vycházely z pracovních overalů zaměstnanců stejnojmenného francouzského řetězce se stavebním a zahradním sortimentem. Modrý dres s bílými pruhy možná nepůsobil příliš elegantně, v pelotonu ale rozhodně nezanikl. Na snímku je Thierry Marie během Tour de France 1991.
Autor: VINCENT AMALVY / AFP, Profimedia.cz
Marco Pantani závodil na Tour de France 1995 v barvách stáje Carrera Jeans–Tassoni v šortkách, které na první pohled připomínaly džínovinu. Ve skutečnosti šlo samozřejmě o klasický elastický materiál, design ale dokonale odkazoval na hlavního sponzora, výrobce džínů Carrera. Podobný nápad se později snažilo zopakovat několik dalších stájí, naposledy tým Alpecin-Deceuninck v roce 2024.
Autor: PATRICK KOVARIK / AFP, Profimedia.cz
Luc Leblanc v barvách stáje Polti na Tour de France 1997. Italský výrobce žehliček a vysavačů vsadil na abstraktní kombinaci žluté, zelené a červené, jejíž význam pro mnohé představoval záhadu.
Autor: Pascal PAVANI / AFP, Profimedia.cz
S legendárním Pantanim je neodmyslitelně spojený také dres stáje Mercatone Uno v kombinaci výrazné žluté a tyrkysové barvy kol Bianchi. Právě v těchto barvách „Pirát“ v roce 1998 ovládl Giro d’Italia i Tour de France.
Autor: Pascal PAVANI / AFP, Profimedia.cz
Italský sprinter Mario Cipollini vyhrál na Tour de France v roce 1999 čtyři etapy v řadě. Jeho tým Saeco-Cannondale při této příležitosti v rámci 9. etapy vyměnil tradiční červené dresy za slavnostní bílou variantu se zlatými detaily.
Autor: PATRICK KOVARIK / AFP, Profimedia.cz
Cipollini pak oslavy posunul ještě dál a po závodě se objevil v kostýmu římského císaře. Za netradiční vystoupení i použití zakázaného vybavení dostal tým od pořadatelů pokutu.
Autor: Pascal PAVANI / AFP, Profimedia.cz
Andrea Tafi v barvách stáje Mapei–Quick Step po boku Lance Armstronga na Tour de France 2002. Tým plný klasikářských hvězd byl známý i svými výraznými dresy, právě tato modro-bílá varianta s barevnými obrazci ale podle mnohých nepatřila k jeho nejpovedenějším.
Autor: JOEL SAGET / AFP, Profimedia.cz
Tým Milram, jehož hlavním sponzorem byla německá mlékárenská společnost, se při návrhu dresů inspiroval kravským vzorem. Cyklisté tak v modrobílých barvách připomínali spíš reklamní maskoty než závodníky.
Autor: FELIX HEYDER / EPA , Profimedia.cz
Thor Hushovd v barvách stáje Cervélo TestTeam po etapovém vítězství na Tour de France 2009. Tým vsadil na nezvyklou kombinaci bílých a černých kraťasů, která v deštivých podmínkách rozhodně vyžadovala kus odvahy.
Autor: IAN LANGSDON / EPA , Profimedia.cz
Dres nemusí sloužit jen k propagaci sponzorů, ale také jako pocta cyklistické legendě. Tým Alpecin-Fenix nastoupil do úvodní etapy Tour de France 2021 ve speciálním fialovo-žlutém dresu. Design byl poctou Raymondu Poulidorovi, dědečkovi týmové hvězdy Mathieu van der Poela, který v těchto barvách závodil za Mercier téměř celou kariéru.
Autor: Pete Goding / PA Images, Profimedia.cz