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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...
Hrdý táta Noskové o těžké cestě: Neměli jsme co jíst. Linda mě udržela při životě
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Modrou košili měl úplně propocenou, ale nakonec si přeci jen mohl vítězoslavně zařvat. Zatímco jeho dcera se svalila na travnatý kurt, Drahoš Nosek v lóži na tribuně vyskočil a jásal. Po dramatickém...
Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol
Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...
Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové
Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu proti Američance Coco Gauffové přežila mečbol a vyhrála 6:2, 1:6, 7:6. O grandslamový...
Ďábel, Obelix i jihoamerické indiánky. Prohlédněte si nejnápaditější fanoušky MS
Svátek fotbalu je i přehlídkou vynalézavosti fanoušků. Ti se na mistrovství světa v Mexiku, USA a Kanadě prezentují v plné parádě. Nechybí pomalované obličeje ani nejrůznější kostýmy. Podívejte se v...
Boje o EuroBasket začnou Čechům s Belgií a Norskem. Seveřany vyzvou vůbec poprvé
Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom los v Mnichově.
Ze Švédska do Ruska. Hodně hráčů chce do KHL, třeba jim otevřu dveře, hlásí útočník
Udělal nečekaný, ojedinělý krok. Jako první švédský hokejista z tamní ligy od vypuknutí války na Ukrajině. Útočník Linus Weissbach podepsal smlouvu v ruské KHL, Frölundu vyměnil za Petrohrad. A...
Tour ONLINE: Netradiční start, očekávaný finiš? 12. etapa znovu přeje sprinterům
Dvanáctá etapa Tour de France nezvolila za svůj výchozí bod žádné město ani vesnici, nýbrž bývalý okruh formule 1 Magny-Cours. Z něj se peloton vydá na 179 kilometrů dlouhou cestu do Chalon sur...
Seberte jim víza, křičí v Británii. Argentinci oslavovali postup i Malvíny. Hrozí jim trest
Ten plakát nejprve drželi fanoušci na tribuně. A po zápase s ním pak přímo na trávníku skotačili také argentinští fotbalisté, kterým za to po postupu do finále mistrovství světa hrozí trest. Na bílé...
USK míří v Eurolize do Bourges, Žabiny zahájí kvalifikaci proti Crvené zvezdě
Basketbalistky ZVVZ USK Praha se utkají v Eurolize v základní skupině D s polským Lublinem, francouzským Bourges a účastníkem kvalifikace, kterým bude Girona, turecký Emlak Konut, nebo Panathinaikos...
Konec detailním záběrům na těla. Manuál pro televize má zastavit sexualizaci atletek
Evropské televizní společnosti dostaly návod, jak při atletických závodech natáčet sportovkyně. Třiadvacetistránkový manuál, který připravila Evropská vysílací unie (EBU) ve spolupráci s Evropskou...
Do Evropy jde Hradec Králové ve žlutém. Jako při dosud poslední účasti
O barevné kombinaci dresů pro domácí zápasy nemohla být ani řeč. Černobílá je neodmyslitelnou součástí klubové tradice, každý rok jde jen o to, jakou formou bude prezentována. Pro utkání venkovní, v...
MS 2022: Messi v plášti a solící kuchař s trofejí. Nezapomenutelný katarský bizár
Nejdřív ho nosili beduíni, z čistě praktických důvodů: aby je ochránil před nočním chladem pouště. Až pak se stal symbolem autority a vzdělanosti, takže ho oblékali kmenoví vůdci, učenci a významní...
MŠK Žilina - Hajduk Split v TV: Kde sledovat odvetu Evropské ligy živě
V odvetě předkola Evropské ligy 2026/27 přivítá MŠK Žilina na svém stadionu chorvatský Hajduk Split. Hraje se ve čtvrtek 16. července od 20:30, podívejte se na aktuální kurzy a kde sledovat zápas...
Snad nikdy nebudu takový hlupák! Romero si po výhře vychutnal anglického experta
Když po oslavách postupu do finále mistrovství světa hodnotil zápas před novináři, nemohl odolat. Ke slovům, která na jeho adresu před zápasem s Anglií pronesl bývalý reprezentant a současný...
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Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale
Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...
12. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky
Ve čtvrtek 16. července se cyklisté v rámci 12. etapy Tour de France 2026 vydají na 179,1 kilometru dlouhou trasu ze slavného závodního okruhu Magny-Cours do Chalon-sur-Saône. Přestože se v závěru...