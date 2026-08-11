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Mistrovství Evropy v atletice aktuálně nabízí napínavé souboje o medaile i zajímavé sportovní příběhy. V minulosti prestižní šampionát nabídl také okamžiky, nad kterými zůstává rozum stát i s odstupem času. Připomeňte si některé z nich.
Autor: Profimedia.cz
Soupeři byli daleko za ním, a tak si Mahiedine Mekhissi-Benabbad dovolil při finále běhu na 3000 metrů překážek na ME 2014 netradiční oslavu. Před cílem si svlékl dres a poslední metry absolvoval s odhalenou hrudí.
Autor: Profimedia.cz
Do cíle doběhl Mekhissi-Benabbad první a těšil se ze třetího evropského titulu v řadě. Jenže předčasně. Svléknutý dres ho stál medaili. Přišla totiž diskvalifikace za nesportovní chování. Francouzský atlet se marně bránil, že slavil ve stylu fotbalistů. Zlato tak připadlo jeho krajanovi Yoannu Kowalovi.
Autor: Profimedia.cz
Pachuť ze ztráty zlata na 3000 metrech si pak napravil o pár dní později na poloviční trati, kde suverénně vyhrál. Už při doběhu začal slavit. Schválně zpomalil a své soupeře si nechal přiběhnout až na rozmezí půl vteřiny. Jenže někteří diváci si to i v kontextu jeho předchozího chování vysvětlili jako neúctu. Při oslavě s vlajkou na vítěze někteří bučeli.
Autor: Profimedia.cz
Svléknutý dres nebyl jediným excesem, kterým Mekhissi-Benabbad na evropských šampionátech zaujal. Už po triumfu v Barceloně 2010 se dostal do konfliktu s maskotem, kterého povalil. O dva roky později v Helsinkách se situace opakovala. Francouz po vítězství vyrazil maskotovi z rukou dárek a následně do něj strčil. Pikantní detail? Uvnitř kostýmu byla teprve čtrnáctiletá dívka. Na rozdíl od pozdějšího svlékání ho však incident o evropské zlato nepřipravil.
Autor: Profimedia.cz
Lekci o tom, že slavit se má až za cílovou čárou, dostala na ME 2024 španělská chodkyně Laura Garcíaová-Carová. V závěru závodu na 20 kilometrů už byla přesvědčená, že má bronz v kapse. Vzala si španělskou vlajku, zvedla ruku a s úsměvem mířila do cíle.
Autor: ČTK
Nevšimla si však zezadu finišující Ljudmyly Oljanovské. Ukrajinka ji pár metrů před páskou předstihla. Výraz Španělky se během okamžiku změnil z euforie v naprosté zděšení a stal se internetovým fenoménem. Dodnes patří mezi často používaná sportovní meme.
Autor: Profimedia.cz
Ještě větší chybu udělala na ME 2018 Lonah Chemtai Salpeterová. Izraelská reprezentantka bojovala ve finále běhu na 5000 metrů o přední příčky, při průběhu cílovou rovinkou se ale zastavila. Myslela si totiž, že závod skončil.
Autor: Profimedia.cz
Jenže do skutečného cíle zbývalo ještě jedno celé kolo. Když si omyl uvědomila, znovu se rozběhla, ztracený čas už ale dohnat nedokázala. Z kuriózní chyby tak místo boje o medaili zbyla jen hořká pachuť.
Autor: Profimedia.cz
Každá sekunda se počítá. Yohann Diniz si s tím ale na ME 2014 příliš hlavu nelámal. Francouzský chodec mířil na 50kilometrové trati za světovým rekordem, přesto před cílem zpomalil a zastavil se.
Autor: Profimedia.cz
Během kratičké pauzy požádal o portugalskou vlajku. Spolu s francouzskou ji pak donesl do cíle jako poctu své zesnulé babičce s portugalskými kořeny. Ani tato zastávka ho o rekord nepřipravila. Časem 3:32:33 překonal předchozí světové maximum o minutu a 41 sekund.
Autor: Profimedia.cz
Bruno Hortelano odcházel z finále dvoustovky na ME 2016 spokojený se stříbrem. V mixzóně pak dával rozhovor a v přímém přenosu ho zaskočila reportérka otázkou, jak se cítí jako evropský šampion. Španěl ji nechápavě opravil, že přece skončil druhý. Jenže vítězný Churandy Martina byl mezitím diskvalifikován za vyšlápnutí z dráhy. Když si Hortelano nechal zprávu potvrdit a pochopil, že skutečně získal zlato, rozhovor vzal rychlý konec. Nadšený sprinter se rozběhl hledat své rodiče.
Autor: Profimedia.cz