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Diskvalifikace za sundaný dres i předčasná oslava. Bizarní momenty z ME v atletice

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  9:00
Ikonické momenty z mstrovství Evropy v atletice Francouzský atlet Mahiedine Mekhissi-Benabbad v roce 2014 Mahiedine Mekhissi-Benabbad a Yoann Kowal na ME v roce 2014 Francouzský atlet Mahiedine Mekhissi-Benabbad v roce 2014 Mahiedine Mekhissi-Benabbad Španělská chodkyně Laura García-Caro slavila bronz ještě během závodu. Na... Španělská chodkyně Laura García-Caro slavila bronz ještě během závodu. Na... Chyba stála atletku Lonah Chemtai Salpeterovou v roce 2018 Chyba stála atletku Lonah Chemtai Salpeterovou v roce 2018 Yohann Diniz vítězí v roce 2014 Yohann Diniz vítězí v roce 2014 Bruno Hortelano v roce 2016
Mistrovství Evropy v atletice aktuálně nabízí napínavé souboje o medaile i zajímavé sportovní příběhy. V minulosti prestižní šampionát nabídl také okamžiky, nad kterými zůstává rozum stát i s odstupem času. Připomeňte si některé z nich.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Liberec vs. KladnoHokej - - 13. 8. 2026:Liberec vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
13. 8. 17:00
  • 1.83
  • 4.10
  • 3.50
Mountfield HK vs. OlomoucHokej - - 13. 8. 2026:Mountfield HK vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
13. 8. 17:00
  • 1.51
  • 4.56
  • 4.66
Slovan Bratislava vs. TřinecHokej - - 13. 8. 2026:Slovan Bratislava vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
13. 8. 17:00
  • 3.48
  • 4.25
  • 1.74
Litvínov vs. ChomutovHokej - - 13. 8. 2026:Litvínov vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
13. 8. 17:00
  • 1.31
  • 5.50
  • 7.66
Program a výsledky
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Diskvalifikace za sundaný dres i předčasná oslava. Bizarní momenty z ME v atletice

Ikonické momenty z mstrovství Evropy v atletice

Mistrovství Evropy v atletice aktuálně nabízí napínavé souboje o medaile i zajímavé sportovní příběhy. V minulosti prestižní šampionát nabídl také okamžiky, nad kterými zůstává rozum stát i s...

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