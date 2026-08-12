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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
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Něžná krása v kontrastu skal. Vzpěračky opět nafotily kalendář, myslely i na charitu
Pro svůj tradiční kalendář tentokrát české vzpěračky vsadily na téma kontrast. Modelem pro rok 2027 stály jedny z nejlehčích i nejtěžších sportovkyň ze špičky letošního a loňského žebříčku. Vznikly i...
Ronaldo ukázal své „hračky“ v garáži. Luxusní sbírkou vyrazil fanouškům dech
Cristiano Ronaldo nechal fanoušky nahlédnout do své luxusní garáže. Portugalská hvězda na sociálních sítích ukázala část sbírky aut, v níž nechybí v ní ani mimořádně vzácný vůz, který vznikl v...
Lyon - Sparta 3:0, sbohem Ligo mistrů. Oslabené hosty dorazily góly po půli
Od našeho zpravodaje ve Francii Sparťanští fotbalisté si ani letos Ligu mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli v Lyonu 0:3 (celkově 2:4) po gólech Nuamaha z první půle a Maitlanda-Nilese s Mortonem z poločasu druhého....
Diskvalifikace za sundaný dres i předčasná oslava. Bizarní momenty z ME v atletice
Mistrovství Evropy v atletice aktuálně nabízí napínavé souboje o medaile i zajímavé sportovní příběhy. V minulosti prestižní šampionát nabídl také okamžiky, nad kterými zůstává rozum stát i s...
Nejen Manuel, Štefela či Vadlejch. Kteří čeští atleti se představí v Birminghamu?
Medailové naděje jako čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel či výškař Jan Štefela, zkušenost v podobě oštěpaře Jakuba Vadlejcha či koulaře Tomáše Staňka, ale zároveň i řada debutantů, talentů a úspěšných...
Útok na osobák i únava. A zranění krajané? Snažím se na to nemyslet, líčil Stráský
Od naší zpravodajky ve Velké Británii Dopoledne byli ve startovní listině desetiboje na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu tři Češi, večer už zůstal jediný. Pokračuje pouze Vilém Stráský, který je po pěti disciplínách osmý, ve...
ME v atletice 2026: Program 4. dne, kvalifikace oštěpařů i Manuel v semifinále čtvrtky
Mistrovství Evropy v atletice 2026 v Birminghamu vstupuje do své druhé poloviny. Ve čtvrtek 13. srpna je na programu čtvrtý soutěžní den, který nabídne vyvrcholení mužského desetiboje, šest...
Besiktas - Hradec Králové v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě
Fotbalisté Hradce Králové jsou stále ve hře o postup do ligové fáze Evropské ligy. V odvetě 3. předkola ale budou muset smazat náskok soupeře. V prvním utkání doma i přes dobrý výkon podlehli...
Sparťan Birmančevič míří do Srbska. Posílí údajně Vojvodinu Novi Sad
Šikovný srbský záložník Veljko Birmančevič je stále hráčem pražské Sparty. Ale jak dlouho? Podle srbských médií má na záložníka, který v minulé sezoně hostoval ve španělském Getafe, políčeno...