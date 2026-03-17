Díky za svezení, Toto. Šéf Mercedesu vzal do letadla Bottase i Hamiltona

Autor:
  17:00
Fanoušky formule 1 po Velké ceně Číny zaujaly nejen samotné výsledky závodu, ale i momentka, která se objevila na sociálních sítích. Šéf Mercedesu Toto Wolff totiž do svého soukromého tryskáče přibral hned několik závodníků, včetně těch z konkurenčních stájí.
foto: Instagram @valtteribottas

30 fotografií

Na palubě se vedle něj objevili George Russell se svou partnerkou Carmen Montero Mundtovou, Lewis Hamilton z Ferrari i Valtteri Bottas, který aktuálně působí u nového týmu Cadillac. Nechyběla ani Wolffova manželka Susie, bývalá závodnice a šéfka juniorské série pro ženy F1 Academy.

Právě Bottas na sebe upozornil příspěvkem na sociálních sítích. Sdílel fotografii z letadla, na níž pózuje po boku ostatních spolucestujících, a připojil krátký vzkaz: „Díky za odvoz domů, Toto.“ Snímek rychle obletěl fanoušky, kteří v komentářích psali, že jde skoro o „rodinné setkání“.

Rychlý přesun zpět do Evropy se finskému jezdci evidentně hodil. Už následující den po závodě na Instagramu zveřejnil záběry ze svého domova v Monaku, kde vyrazil na ranní běh a později i na projížďku na kole se svou partnerkou, australskou profesionální cyklistkou Tiffany Cromwellovou.

V letech 2017 až 2021 patřil Bottas k oporám Mercedesu. Po boku Lewise Hamiltona vybojoval deset vítězství a podílel se na úspěšné éře stáje. Po odchodu zamířil do Alfy Romeo (později Kick Sauber) a krátce se do týmu z britského Brackley vrátil i jako rezervní jezdec, než před sezonou 2026 podepsal smlouvu s Cadillacem.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Kladno vs. Česká LípaFlorbal - 1. kolo - 17. 3. 2026:Kladno vs. Česká Lípa //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.46
  • 4.80
  • 5.20
Pardubice vs. OstravaFlorbal - 1. kolo - 17. 3. 2026:Pardubice vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
17. 3. 18:00
  • 1.75
  • 4.49
  • 3.48
Sporting Lisabon vs. Bodo/GlimtFotbal - - 17. 3. 2026:Sporting Lisabon vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
17. 3. 18:45
  • 1.53
  • 5.22
  • 5.38
Gran Canaria vs. NymburkBasketbal - Osmifinále - závěrečné 6. kolo skupiny L - 17. 3. 2026:Gran Canaria vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
17. 3. 20:30
  • 1.22
  • 18.00
  • 4.85
Arsenal vs. LeverkusenFotbal - - 17. 3. 2026:Arsenal vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
17. 3. 21:00
  • 1.30
  • 5.74
  • 11.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

