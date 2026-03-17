Díky za svezení, Toto. Šéf Mercedesu vzal do letadla Bottase i Hamiltona

Na palubě se vedle něj objevili George Russell se svou partnerkou Carmen Montero Mundtovou, Lewis Hamilton z Ferrari i Valtteri Bottas, který aktuálně působí u nového týmu Cadillac. Nechyběla ani Wolffova manželka Susie, bývalá závodnice a šéfka juniorské série pro ženy F1 Academy.
Právě Bottas na sebe upozornil příspěvkem na sociálních sítích. Sdílel fotografii z letadla, na níž pózuje po boku ostatních spolucestujících, a připojil krátký vzkaz: „Díky za odvoz domů, Toto.“ Snímek rychle obletěl fanoušky, kteří v komentářích psali, že jde skoro o „rodinné setkání“.
Rychlý přesun zpět do Evropy se finskému jezdci evidentně hodil. Už následující den po závodě na Instagramu zveřejnil záběry ze svého domova v Monaku, kde vyrazil na ranní běh a později i na projížďku na kole se svou partnerkou, australskou profesionální cyklistkou Tiffany Cromwellovou.
V letech 2017 až 2021 patřil Bottas k oporám Mercedesu. Po boku Lewise Hamiltona vybojoval deset vítězství a podílel se na úspěšné éře stáje. Po odchodu zamířil do Alfy Romeo (později Kick Sauber) a krátce se do týmu z britského Brackley vrátil i jako rezervní jezdec, než před sezonou 2026 podepsal smlouvu s Cadillacem.