Fotbalové mistrovství světa přitahuje pozornost milionů fanoušků včetně celebrit. Není proto překvapením, že se na úvodních zápasech letošního šampionátu objevily hollywoodské hvězdy, hudebníci, sportovní legendy i úspěšní podnikatelé. Zvlášť zahajovací utkání domácích Spojených států v Los Angeles přilákalo řadu prominentních hostů, slavné tváře ale nechyběly ani na dalších stadionech. Kdo všechno už se na tribunách světového šampionátu objevil?
Autor: koláž iDNES.cz
Mezi osobnosti, kterým se během zahajovacího ceremoniálu v Los Angeles dostalo největší pozornosti, patřili Tom Cruise a manželé David a Victoria Beckhamovi. Slavné trio společně sledovalo úvodní duel domácích Spojených států proti Paraguayi.
Autor: AP
Beckham si ceremoniál viditelně užíval a na sociálních sítích se následně pochlubil řadou fotografií i ze zákulisí. Nechyběl mezi nimi společný snímek s dalším hostem, basketbalovou legendou Kareemem Abdul-Jabbarem.
Autor: Instagram @davidbeckham
Na tribunu pak společně s partnerkou dorazil i Beckhamův druhý nejstarší syn Romeo, bývalý fotbalista a současný model.
Autor: DC Crystal Pix / SplashNews.com / Splash, Profimedia.cz
Úvodní duel Spojených států s Paraguayí sledoval také Leonardo DiCaprio. Z následné afterparty se sice snažil odejít co nejnenápadněji v kšiltovce a s obličejem zakrytým rouškou, televizní kamery ho ale na tribuně odhalily už během zápasu.
Autor: Instagram @imnotdicaprio
Pozornost fotografů i televizních kamer přitahovali také herečka Sofía Vergara a herec Owen Wilson. Oba během utkání poskytli společný televizní rozhovor přímo na hrací ploše.
Autor: Instagram @sofiavergara
Přestože pochází z Kanady, nenechal si zpěvák Justin Bieber ujít úvodní představení domácích Spojených států. Na zápas dorazil s manželkou Hailey a po jeho skončení vystoupil na následné afterparty.
Autor: Instagram @bieberrootspt
Na zahajovací utkání v Los Angeles dorazil také Bill Gates.
Autor: Threads @vidasports10
Na tribuně se objevil i herec Dylan Sprouse s manželkou Barborou Palvinovou. Dvojice, která čeká svého prvního potomka, patřila mezi další známé hosty zahajovacího večera.
Autor: Instagram @newspulse83
O svou návštěvu světového šampionátu se na sociálních sítích podělila popová diva Christina Aguilera.
Autor: Instagram @xtina
Na stadionu se objevila i herečka a zpěvačka Hilary Duff. Televizní kamery ji zachytily ve společnosti čtrnáctiletého syna Lucy, jehož otcem je bývalý profesionální hokejista Mike Comrie.
Autor: imago sportfotodienst / JOERAN STEINSIEK, ČTK
Úvodní vystoupení USA si nenechala ujít ani herečka Anya Taylor-Joy. Držitelka Zlatého glóbu za seriál Dámský gambit dorazila na stadion společně se svým manželem, hudebníkem Malcolmem McRaem.
Autor: DC Crystal Pix / SplashNews.com / Splash, Profimedia.cz
Podpořit domácí reprezentaci v dresu s vlastním jménem dorazila Paris Hilton.
Autor: Daily Stardust / BACKGRID / Backgrid USA, Profimedia.cz
Mezi diváky se objevil herec Rob Lowe, známý například z oceňovaného seriálu Západní křídlo, který nahlíží do zákulisí Bílého domu.
Autor: VALERIE MACON / AFP, Profimedia.cz
Na světovém šampionátu se ukázal také herec Josh Peck, kterého diváci mohli vidět mimo jiné v oscarovém filmu Oppenheimer.
Autor: VALERIE MACON / AFP, Profimedia.cz
Mistrovství světa si nenechala ujít ani zpěvačka Becky G. Držitelka několika cen Latin American Music Awards patří mezi nejznámější tváře současné latinskoamerické hudební scény.
Autor: VALERIE MACON / AFP, Profimedia.cz
Kanadské reprezentaci v utkání proti Bosně a Hercegovině přišel fandit Ryan Reynolds. Herec známý například z filmů o Deadpoolovi se během zápasu ochotně fotil s fanoušky. Sám má k fotbalu blízko, je spolumajitelem anglického týmu Wrexham, který hraje druhou nejvyšší soutěž.
Autor: Curtis Wong / Zuma Press, Profimedia.cz
Do Philadelphie na zápas Pobřeží slonoviny s Ekvádorem dorazil rapper Jay-Z. Podpořit přišel mladého útočníka Yana Diomandého, který patří mezi klienty jeho sportovní agentury Roc Nation Sports. Na památku si navíc odnesl dres Pobřeží slonoviny se svým jménem.
Autor: MAURO PIMENTEL / AFP, Profimedia.cz
Na duel Brazílie s Marokem si našel čas rapper Travis Scott. Americký hudebník dal jasně najevo, komu fandí, když přišel v tradičním žlutém dresu brazilské reprezentace.
Autor: Guerin Charles / ABACA / Shutterstock Editorial, Profimedia.cz