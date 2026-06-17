DiCaprio, Bieber i Beckhamovi. Kdo z celebrit vyrazil na úvodní zápasy MS?

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  12:10
Fotbalové mistrovství světa přitahuje pozornost milionů fanoušků včetně celebrit. Není proto překvapením, že se na úvodních zápasech letošního šampionátu objevily hollywoodské hvězdy, hudebníci, sportovní legendy i úspěšní podnikatelé. Zvlášť zahajovací utkání domácích Spojených států v Los Angeles přilákalo řadu prominentních hostů, slavné tváře ale nechyběly ani na dalších stadionech. Kdo všechno už se na tribunách světového šampionátu objevil?
Kdo z celebrit vyrazil na úvodní zápasy MS ve fotbale 2026? Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. Na... David Beckham a Kareem Abdul-Jabbar Romeo Beckham, USA vs Paraguay Leonardo DiCaprio Owen Wilson a Sofía Vergara Justin a Hailey Bieberovi Bill Gates Dylan Sprouse s partnerkou Barbarou Palvinovou Christina Aguilera Hilary Duff, USA vs Paraguay Anya Taylor-Joy a Malcolm McRae, USA vs Paraguay

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Plíšková vs. McNallyováTenis - - 18. 6. 2026:Plíšková vs. McNallyová //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 2:1
  • 1.19
  • -
  • 4.25
Viďmanová vs. MicicováTenis - - 18. 6. 2026:Viďmanová vs. Micicová //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 1.07
  • -
  • 6.58
Bouzková vs. KlugmanováTenis - - 18. 6. 2026:Bouzková vs. Klugmanová //www.idnes.cz/sport
18. 6. 15:00
  • 1.16
  • -
  • 5.16
Bueno vs. SvrčinaTenis - - 18. 6. 2026:Bueno vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
18. 6. 15:00
  • 2.77
  • -
  • 1.43
Hijikata vs. LehečkaTenis - - 18. 6. 2026:Hijikata vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
18. 6. 15:30
  • 3.54
  • -
  • 1.31
Keysová vs. MuchováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 18. 6. 2026:Keysová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
18. 6. 15:30
  • 1.98
  • -
  • 1.88
Program a výsledky
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Výsledky

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