Sedmiletý králík má vlastní instagramový účet, který spravuje samotný brankář společně se svou partnerkou Natalie Weyersovou. Sledují ho tisíce lidí a na sociálních sítích se objevují fotografie i videa z jeho každodenního života. V září mu dokonce Flames věnovali speciální video k Národnímu dni králíků.
Devin Cooley arrives to tonight's game with his pet rabbit, Tito 🥺 https://t.co/GFsGDkgfDa— Sportsnet (@Sportsnet) October 11, 2026
Devětadvacetiletý Američan v posledních týdnech zaujal také svými pozápasovými rozhovory. Místo obvyklých frází o týmovém výkonu nebo důležitých bodech se pouští do úvah o životě, smrti a fungování lidské mysli.
Po vítězství nad Carolinou například vysvětloval, že při chytání nechce příliš přemýšlet. Podle něj musí práci odvést spíše podvědomí, protože vědomé přemýšlení může brankáře zpomalit. Jeho povídání se rychle rozšířilo po internetu a dostalo se i mimo hokejovou komunitu. Zaujal dokonce moderátora a podcastera Joea Rogana, který se k jeho úvahám vyjádřil ve svém pořadu.
In Devin Cooley we trust... unconsciously! 🤣 (🎥: @NHLFlames & @Sportsnet) https://t.co/jJgQ7x9en6— NHL (@NHL) October 19, 2026
Cooley se následně přiznal, že ho množství reakcí a upozornění na telefonu začalo zahlcovat. Sociální sítě si proto na několik dní zablokoval, aby si od nich odpočinul.
A čím si po náročném zápase nejraději pročistí hlavu? Doma prý rád čte a tráví čas právě se svým králíkem.