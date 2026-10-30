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Nejvíc cool brankář NHL? Devin Cooley. Na zápasy si vodí králíka, po nich filozofuje

Autor:
  20:00
Devin Cooley se svým králíčkem.

Devin Cooley se svým králíčkem. | foto: NHL.com

Devin Cooley, gólman hájící branku Calgary Flames.
Devin Cooley v dresu Calgary Flames.
Devin Cooley, gólman hájící branku Calgary Flames.
Devin Cooley v brance USA
8 fotografií
Hokejoví brankáři mívají nejrůznější rituály a talismany. Devin Cooley z Calgary má ale poněkud netradičního parťáka. Je jím králík Tito, kterého si americký gólman dokonce přivedl přímo do haly před utkáním NHL. Z domácího mazlíčka se postupně stala malá internetová hvězda, jejíž popularita stále roste. Stejně jako ta gólmanova. Cooley totiž zaujal i nevšedními rozmluvami po zápasech.

Sedmiletý králík má vlastní instagramový účet, který spravuje samotný brankář společně se svou partnerkou Natalie Weyersovou. Sledují ho tisíce lidí a na sociálních sítích se objevují fotografie i videa z jeho každodenního života. V září mu dokonce Flames věnovali speciální video k Národnímu dni králíků.

Devětadvacetiletý Američan v posledních týdnech zaujal také svými pozápasovými rozhovory. Místo obvyklých frází o týmovém výkonu nebo důležitých bodech se pouští do úvah o životě, smrti a fungování lidské mysli.

Po vítězství nad Carolinou například vysvětloval, že při chytání nechce příliš přemýšlet. Podle něj musí práci odvést spíše podvědomí, protože vědomé přemýšlení může brankáře zpomalit. Jeho povídání se rychle rozšířilo po internetu a dostalo se i mimo hokejovou komunitu. Zaujal dokonce moderátora a podcastera Joea Rogana, který se k jeho úvahám vyjádřil ve svém pořadu.

Cooley se následně přiznal, že ho množství reakcí a upozornění na telefonu začalo zahlcovat. Sociální sítě si proto na několik dní zablokoval, aby si od nich odpočinul.

A čím si po náročném zápase nejraději pročistí hlavu? Doma prý rád čte a tráví čas právě se svým králíkem.

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K. Vary vs. PardubiceHokej - 16. kolo - 30. 10. 2026:K. Vary vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě2:4
  • 130.00
  • 8.50
  • 1.07
Slovan Bratislava vs. ZvolenHokej - 15. kolo - 30. 10. 2026:Slovan Bratislava vs. Zvolen //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.15
  • 5.60
  • 40.00
Písek vs. Aritma PrahaFotbal - 13. kolo - 30. 10. 2026:Písek vs. Aritma Praha //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.06
  • 9.00
  • 60.00
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Živě1:5
  • 800.00
  • 450.00
  • -
Nice vs. RennesFotbal - 9. kolo - 30. 10. 2026:Nice vs. Rennes //www.idnes.cz/sport
Živě4:2
  • 1.04
  • 12.00
  • 50.00
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