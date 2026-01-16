Detektiv Vonnová na stopě. Lyžařská superhvězda pátrala po ztracené hůlce

Američanka totiž na sociálních sítích oslovila fanoušky s prosbou o pomoc při hledání ztracené lyžařské hůlky. A že se má na koho obrátit. Na síti X má více než 900 tisíc sledujících, na Instagramu pak dokonce přes 2,7 milionu.
|
Vonnová zveřejnila fotografii hůlky s popruhem, na kterém jsou vidět její iniciály „L.V.“, a doufala, že si jí někdo na parkovišti všiml. „Dnes jsem na parkovišti ztratila lyžařskou hůl. Pokud jste ji viděli, prosím, odpovězte na tento příspěvek. Děkuji!“ napsala směrem ke svým sledujícím.
Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Řadu fanoušků pobavilo, že zrovna superhvězda Vonnová rozjíždí veřejné pátrání kvůli jedné hůlce, a nechyběl ani typický internetový humor. Někteří komentující v nadsázce nabízeli, že od ní „nadbytečnou“ lichou hůl klidně odkoupí.
|
Jednačtyřicetiletá závodnice ale rychle vysvětlila, proč celou záležitost bere tak vážně. „Tyto lyžařské hůlky jsou deset let staré. Jsou pro mě výjimečné,“ odpověděla.
Pátrání nakonec dopadlo dobře. O pár hodin později Vonnová oznámila, že hůlka je zpátky. „Hůl nalezena. Detektiv Vonnová byla úspěšná,“ napsala na Instagramu k fotografii nálezu. Závodní víkend tak může pro zkušenou Američanku, která v této sezoně ovládla už dva sjezdy, začít bez zbytečných starostí.