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Deset bratrů na hřišti, jsem na vás hrdý. Coufalův po výhře zaujal proslovem

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  16:34
Český obránce Vladimír Coufal během bundesligového utkání mezi Borussií...

Český obránce Vladimír Coufal během bundesligového utkání mezi Borussií Mönchengladbach a Hoffenheimem. | foto: Profimedia

Český obránce Vladimír Coufal na pozápasové děkovačce po utkání Borussie...
Český obránce Vladimír Coufal během bundesligového utkání mezi Borussií...
Český obránce Vladimír Coufal stíhá v dresu Hoffenheimu Orkuna Kökçüa z...
Zleva Jude Bellingham v souboji o balon s českým kapitánem Vladimírem Coufalem...
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Na vítězství čekali déle než měsíc. Fotbalisté Hoffenheimu vyhráli na hřišti Borussie Mönchengladbach 2:1 a po závěrečném hvizdu bylo znát, jak moc pro ně důležité tři body znamenají. Český reprezentant Vladimír Coufal pak spoluhráčům adresoval silný vzkaz.

Pro Hoffenheim byl nedělní triumf důležitým okamžikem. Po sérii nepříznivých výsledků se mužstvo konečně dočkalo ligové výhry a úleva byla znát i na slovech zkušeného českého obránce.

„Cítil jsem, že za mnou stojíte! Deset bratrů na hřišti, dalších jedenáct bratrů na lavičce a pak další v nemocnicích!“ pronesl Coufal v emotivním proslovu, v němž nezapomněl ani na spoluhráče, kteří nemohli být mužstvu přímo na trávníku k dispozici.

Jeho řeč se ale netočila jen kolem samotného vítězství. Český reprezentant chtěl především vyzdvihnout soudržnost celého týmu. „Ukázali jste mi, že se na sebe v této těžké situaci můžeme spolehnout! Bojovali jsme jeden za druhého! A právě tak se z této situace dostaneme! A dnes jsme to ukázali!“ pokračoval obránce Hoffenheimu.

Na závěr pak český reprezentant neskrýval hrdost na své spoluhráče. „Jsem na vás všechny nesmírně pyšný! Každý z vás si zaslouží můj obrovský respekt! Výborná práce, kluci!“

Coufal přitom není jen zkušeným hlasem v kabině. Ve své druhé sezoně v Hoffenheimu patří k důležitým postavám mužstva a na pravé straně obrany má pevné místo. V základní sestavě nastoupil do všech šesti dosavadních zápasů Bundesligy v této sezoně.

Český obránce Vladimír Coufal na pozápasové děkovačce po utkání Borussie Mönchengladbach - TSG Hoffenheim.

Vedle defenzivních povinností pomáhá také v ofenzivě. Na gól přihrál proti Kolínu nad Rýnem i Dortmundu a asistenci zaznamenal také minulý týden v Evropské lize proti Besiktasi. Hoffenheim sice utkání prohrál, český obránce ale znovu ukázal, že jeho přínos nekončí pouze u obranné práce.

Na pravé straně navázal na krajana Pavla Kadeřábka, který v klubu zanechal výraznou stopu. Coufal si však vybudoval vlastní pozici a pravidelnými starty potvrzuje, že s ním trenérský štáb počítá jako s jedním ze základních stavebních kamenů sestavy.

Také v minulé sezoně byl směrem dopředu velmi produktivní. Ve 31 bundesligových zápasech vstřelil jeden gól a přidal osm asistencí. Na obránce jde o výraznou bilanci, která podtrhuje jeho schopnost podporovat útočné akce.

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