Pro Hoffenheim byl nedělní triumf důležitým okamžikem. Po sérii nepříznivých výsledků se mužstvo konečně dočkalo ligové výhry a úleva byla znát i na slovech zkušeného českého obránce.
„Cítil jsem, že za mnou stojíte! Deset bratrů na hřišti, dalších jedenáct bratrů na lavičce a pak další v nemocnicích!“ pronesl Coufal v emotivním proslovu, v němž nezapomněl ani na spoluhráče, kteří nemohli být mužstvu přímo na trávníku k dispozici.
Jeho řeč se ale netočila jen kolem samotného vítězství. Český reprezentant chtěl především vyzdvihnout soudržnost celého týmu. „Ukázali jste mi, že se na sebe v této těžké situaci můžeme spolehnout! Bojovali jsme jeden za druhého! A právě tak se z této situace dostaneme! A dnes jsme to ukázali!“ pokračoval obránce Hoffenheimu.
Na závěr pak český reprezentant neskrýval hrdost na své spoluhráče. „Jsem na vás všechny nesmírně pyšný! Každý z vás si zaslouží můj obrovský respekt! Výborná práce, kluci!“
Coufal přitom není jen zkušeným hlasem v kabině. Ve své druhé sezoně v Hoffenheimu patří k důležitým postavám mužstva a na pravé straně obrany má pevné místo. V základní sestavě nastoupil do všech šesti dosavadních zápasů Bundesligy v této sezoně.
Vedle defenzivních povinností pomáhá také v ofenzivě. Na gól přihrál proti Kolínu nad Rýnem i Dortmundu a asistenci zaznamenal také minulý týden v Evropské lize proti Besiktasi. Hoffenheim sice utkání prohrál, český obránce ale znovu ukázal, že jeho přínos nekončí pouze u obranné práce.
Na pravé straně navázal na krajana Pavla Kadeřábka, který v klubu zanechal výraznou stopu. Coufal si však vybudoval vlastní pozici a pravidelnými starty potvrzuje, že s ním trenérský štáb počítá jako s jedním ze základních stavebních kamenů sestavy.
Také v minulé sezoně byl směrem dopředu velmi produktivní. Ve 31 bundesligových zápasech vstřelil jeden gól a přidal osm asistencí. Na obránce jde o výraznou bilanci, která podtrhuje jeho schopnost podporovat útočné akce.