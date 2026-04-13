NHL v obýváku. Malkin si na návštěvě zahrál hokej s další generací Ovečkinů

Víkend v NHL nabídl hned dva vzájemné zápasy Washingtonu a Pittsburghu. Kromě tradiční hokejové bitvy ale ukázal i jinou tvář sportovní rivality. Jevgenij Malkin během návštěvy ve Washingtonu strávil čas u svého krajana Alexe Ovečkina, kde se místo ostrého derby odehrála spíš rodinná hokejová přestřelka.
DVACET LET V LIZE. Útočník Alexandr Ovečkin (8) z Washingtonu se zdraví s dlouholetými soupeři z Pittsburghu, nerozlučným triem Sidney Crosby (vlevo), Jevgenij Malkin (71) a Kris Letang. | foto: AP

Capitals v sobotu zvládli první ze dvou vzájemných zápasů na ledě soupeře a zvítězili 6:3. Penguins přitom nastoupili bez několika opor, mezi nimiž chyběli kapitán Sidney Crosby i Malkin. Ruský centr ale přesto následující den do hlavního města USA přicestoval, což už před zápasem naznačil příspěvek na Instagramu od Ovečkinovy manželky Anastasie Šubské.

Na zveřejněném videu je vidět, jak si Malkin zahrál hokej v chodbě s Ovečkinovými syny Sergejem a Iljou. K nim se postupně přidali také další hráči Capitals, běloruští bratři Alexej a Ilja Protasovi.

Obě dlouholeté hvězdy NHL tak znovu potvrdily, že jejich někdejší rivalita je minulostí. Malkin a Ovečkin se v posledních letech netají tím, že k sobě našli cestu a pojí je přátelství.

Tisící kariérní zásah: pro Ovečkina důležitý, ale zastíněný. Mohlo být líp, znělo ze šatny

Společné večeře hráčů obou týmů nejsou výjimkou, a Ovečkin tak Malkinovi oplatil pohostinnost z minulosti. Právě ruský útočník Pittsburghu v minulých letech několikrát organizoval setkání hráčů Capitals a Penguins, včetně známé večeře ve svém domě v roce 2023.

Malkin s Ovečkinem se pak potkali i na ledě v nedělním duelu, který skončil 3:0 pro domácí Washington.

Tipsport - partner programu
Sparta vs. PardubiceHokej - Semifinále - 13. 4. 2026:Sparta vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
13. 4. 18:30
  • 2.47
  • 3.83
  • 2.65
Fiorentina vs. LazioFotbal - 32. kolo - 13. 4. 2026:Fiorentina vs. Lazio //www.idnes.cz/sport
13. 4. 20:45
  • 2.34
  • 3.24
  • 3.43
Manchester Utd. vs. LeedsFotbal - 32. kolo - 13. 4. 2026:Manchester Utd. vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
13. 4. 21:00
  • 1.57
  • 4.44
  • 5.93
Levante vs. GetafeFotbal - 31. kolo - 13. 4. 2026:Levante vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
13. 4. 21:00
  • 2.72
  • 2.96
  • 3.11
Philadelphia vs. CarolinaHokej - - 14. 4. 2026:Philadelphia vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
14. 4. 01:00
  • 2.40
  • 4.08
  • 2.61
Florida vs. NY RangersHokej - - 14. 4. 2026:Florida vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
14. 4. 01:00
  • 2.97
  • 4.11
  • 2.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13. dubna 2026  16:35

NHL v obýváku. Malkin si na návštěvě zahrál hokej s další generací Ovečkinů

DVACET LET V LIZE. Útočník Alexandr Ovečkin (8) z Washingtonu se zdraví s...

Víkend v NHL nabídl hned dva vzájemné zápasy Washingtonu a Pittsburghu. Kromě tradiční hokejové bitvy ale ukázal i jinou tvář sportovní rivality. Jevgenij Malkin během návštěvy ve Washingtonu strávil...

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

