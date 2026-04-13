NHL v obýváku. Malkin si na návštěvě zahrál hokej s další generací Ovečkinů

Capitals v sobotu zvládli první ze dvou vzájemných zápasů na ledě soupeře a zvítězili 6:3. Penguins přitom nastoupili bez několika opor, mezi nimiž chyběli kapitán Sidney Crosby i Malkin. Ruský centr ale přesto následující den do hlavního města USA přicestoval, což už před zápasem naznačil příspěvek na Instagramu od Ovečkinovy manželky Anastasie Šubské.
Na zveřejněném videu je vidět, jak si Malkin zahrál hokej v chodbě s Ovečkinovými syny Sergejem a Iljou. K nim se postupně přidali také další hráči Capitals, běloruští bratři Alexej a Ilja Protasovi.
Obě dlouholeté hvězdy NHL tak znovu potvrdily, že jejich někdejší rivalita je minulostí. Malkin a Ovečkin se v posledních letech netají tím, že k sobě našli cestu a pojí je přátelství.
Společné večeře hráčů obou týmů nejsou výjimkou, a Ovečkin tak Malkinovi oplatil pohostinnost z minulosti. Právě ruský útočník Pittsburghu v minulých letech několikrát organizoval setkání hráčů Capitals a Penguins, včetně známé večeře ve svém domě v roce 2023.
Malkin s Ovečkinem se pak potkali i na ledě v nedělním duelu, který skončil 3:0 pro domácí Washington.