„Ahoj, tak to jsem já. Máma tří dětí a bývalá profesionální atletka. Pojďme se podívat, co udělalo to třetí těhotenství,“ říká Helceletová (dříve Rosolová) hned v úvodu videa. Jeho cílem není šokovat, ale dodat odvahu ostatním ženám, které se po porodu trápí svou postavou.
Ve videu se objevují i archivní záběry z doby, kdy rodačka z Karviné ještě aktivně závodila. „Tady to bylo skvělý, výborný, prostě pokoukáníčko,“ komentuje s nadhledem snímky ze své atletické kariéry. Následuje střih do současnosti, kde Helceletová z různých úhlů ukazuje, jak její tělo vypadá několik měsíců po porodu.
„Přibrala jsem přes dvacet dva kilo a osm mám stále nahoře. A prostě to břicho… Jsem po císařském řezu, takže to nebyla taková sranda. Jak vidíte, kůže to nevydržela,“ popisuje dvojnásobná mistryně Evropy.
Zároveň přidává jasné poselství: „Chtěla jsem vám jenom říct: Mámy, ženy, jsme v tom spolu. Dáváme nový život. Buďme rádi, že jsme přivedly na svět zdravé děti.“
Video během jediného dne nasbíralo stovky tisíc zhlédnutí a tisíce reakcí. V komentářích převažují slova podpory, pochopení a poděkování za odvahu mluvit o citlivém tématu. Denisa Helceletová má s manželem, bývalým desetibojařem Adamem Sebastianem Helceletem, syna Theodora a dvě dcery Evelin a Anastasii.