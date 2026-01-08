Mámy, jsme v tom spolu. Helceletová ukázala tělo po třetím porodu

Bývalá atletka Denisa Helceletová přivedla v říjnu loňského roku na svět třetího potomka. Nyní se na sociálních sítích otevřeně promluvila o tom, jak se její tělo po porodu změnilo.
„Ahoj, tak to jsem já. Máma tří dětí a bývalá profesionální atletka. Pojďme se podívat, co udělalo to třetí těhotenství,“ říká Helceletová (dříve Rosolová) hned v úvodu videa. Jeho cílem není šokovat, ale dodat odvahu ostatním ženám, které se po porodu trápí svou postavou.

denisahelceletova

Dlouho jsem váhala jestli jít s kůží na trh. Chtěla jsem vám ale ukázat, že v tom nejste samy. I když mě tělo kdysi zdobily břišáky, dnešní realita je daleko jiná. Dáváme nový život, mějme se rády a buďme vděčné ❤️

7. ledna 2026 v 13:20, příspěvek archivován: 8. ledna 2026 v 13:28
oblíbit odpovědět uložit

Ve videu se objevují i archivní záběry z doby, kdy rodačka z Karviné ještě aktivně závodila. „Tady to bylo skvělý, výborný, prostě pokoukáníčko,“ komentuje s nadhledem snímky ze své atletické kariéry. Následuje střih do současnosti, kde Helceletová z různých úhlů ukazuje, jak její tělo vypadá několik měsíců po porodu.

„Přibrala jsem přes dvacet dva kilo a osm mám stále nahoře. A prostě to břicho… Jsem po císařském řezu, takže to nebyla taková sranda. Jak vidíte, kůže to nevydržela,“ popisuje dvojnásobná mistryně Evropy.

Stříbro po 15 letech. Štafeta čtvrtkařek převzala medaile z HMS v Dauhá 2010

Zároveň přidává jasné poselství: „Chtěla jsem vám jenom říct: Mámy, ženy, jsme v tom spolu. Dáváme nový život. Buďme rádi, že jsme přivedly na svět zdravé děti.“

Video během jediného dne nasbíralo stovky tisíc zhlédnutí a tisíce reakcí. V komentářích převažují slova podpory, pochopení a poděkování za odvahu mluvit o citlivém tématu. Denisa Helceletová má s manželem, bývalým desetibojařem Adamem Sebastianem Helceletem, syna Theodora a dvě dcery Evelin a Anastasii.

