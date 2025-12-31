Vavra čeká za facku mladému divákovi disciplinární řízení. Svaz jeho čin odsoudil

  17:20
Facka mladému divákovi může mít pro slovenského fotbalového reprezentanta Denise Vavra nepříjemnou dohru. Chováním devětadvacetiletého obránce Wolfsburgu na halovém vánočním turnaji v Preseľanech se bude zabývat disciplinární komise Slovenského fotbalového svazu. Svazový mluvčí Juraj Čurný to řekl webu sportovy.cas.sk.
Denis Vavro ze Slovenska (vlevo) hlavičkuje v souboji s Ukrajincem Mychajlem Mudrykem.

Denis Vavro ze Slovenska (vlevo) hlavičkuje v souboji s Ukrajincem Mychajlem Mudrykem.

Denis Vavro
Slovenský obránce Denis Vavro z FC Kodaň odehrává míč před Erikem Prekopem z...
Denis Vavro ze Slovenska (vlevo) se snaží dostihnout Ukrajince Arťoma Dovbyka.
Sparťanský útočník Jan Kuchta (vpravo) v souboji s Denisem Vavrem.
„Odsuzujeme nevhodné a nepřípustné chování Denise Vavra, které bylo v rozporu se statutem reprezentanta. O případných konsekvencích rozhodne disciplinární komise,“ uvedl Čurný.

Vavro se během turnaje dostal do konfliktu s protihráčem, což vyvolalo reakci diváků, kteří fotbalistovi začali nadávat. Situace vygradovala tím, že slovenský reprezentant dal jednomu z přihlížejících facku. Podle médií šlo o sedmnáctiletého mladíka.

Vavro nejprve tvrdil, že nikoho neudeřil, ale když se na internetu objevil videozáznam incidentu, omluvil se. S mladíkem se setkal a věnoval mu reprezentační dres.

Skandál slovenského reprezentanta. Na amatérském turnaji udeřil nezletilého

„Velmi mě mrzí incident, který se stal na turnaji, kterého se rád účastním. Na palubovce se strhla potyčka, chtěl jsem jen kluky uklidnit, když jeden z diváků začal urážet moji maminku. V té chvíli jsem podlehl emocím,“ uvedl na instagramu Vavro, který má na kontě 28 reprezentačních startů.

Do skupinové fáze kvalifikace mistrovství světa kvůli zranění nezasáhl. V březnovém play off čeká Slováky v semifinále Kosovo.

