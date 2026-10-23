Youtuber se nyní spojil sportovním centrem Day1. Spolupráci představili na tiskové konferenci, jejíž součástí bylo také odhalení nových dresů. Za Day1 stojí například bývalí čeští reprezentanti Bořek Dočkal, Tomáš Pekhart a Tomáš Vaclík, kteří jsou spolumajiteli.
Pro Mich Saka má spolupráce také osobní rozměr. „Považuji to za splnění dětského snu. Kdyby někdo řekl desetiletému klukovi, který jednou za čas chodil s tátou na Spartu, že bude moct spolupracovat s takovými jmény českého sportu, asi bych si klepal na čelo,“ přiznal.
Virtuální tým se nespoléhá pouze na fanoušky u obrazovek. Jeho příznivci si mohou pořídit také skutečné dresy a právě předchozí kolekce ukázala, že o ně mají zájem. Sako původně nechal vyrobit přibližně dva tisíce kusů. Během následujícího měsíce se však prodeje přiblížily čtyřem tisícům a bylo nutné objednat další. „Jsou to čísla, na kterých se pohybují nejlepší kluby v Česku. Museli jsme udělat doobjednávku,“ uvedl.
Také pro novou kolekci je připraveno více než dva tisíce dresů. Youtuber by rád navázal na předchozí úspěch, konkrétní výsledek si ale předem nestanovuje. Vzhled dresů vychází z barevné kombinace použité už loni. Tentokrát ji doplnila fialová, která má kolekci dodat nový vzhled.
„Přijde mi to jako jedna z mála barevných kombinací, kde ty barvy k sobě jdou jakýmkoliv způsobem. Jdou dobře slít a jsou hodně kontrastní. Přidali jsme tam letos fialovou, aby to vypadalo zase trochu jinak, ale jsem spokojený,“ popsal Sako.
A přidal také jedno přání. „Chtěl bych někdy vidět, aby takový dres měla třeba Sparta,“ pobavil youtuber i přítomného Dočkala.
Mich Sako FC je projekt spojený s fotbalovou videohrou, který má vlastní identitu i fanouškovskou základnu. Sako je ovšem zapojen také do projektu Fotbalovey, což je tým složený z influencerů a hvězd, kteří hrají Hanspaulskou ligu. „Působím tam v roli hráče, moje role je odmazávat to odzadu, takový stoper,“ vysvětlil.
Rozdíl mezi oběma projekty popsal jednoduše: „Mich Sako FC je virtuální tým v EA Sports FC, zatímco Fotbalovey je o tom ukázat mladším, ať si jdou zahrát fotbal. Je to o zábavě.“
Právě spojení těchto světů je jedním z důvodů, proč partnerství s Day1 vzniklo. Sako chce mladou generaci oslovovat prostřednictvím obsahu, který ji baví, a zároveň ji přivádět ke skutečnému sportu.