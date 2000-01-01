náhledy
Po olympijské sezoně má část sportovců volno, jiní už znovu naskočili do závodního kolotoče nebo se na něj teprve chystají. První máj si přesto osobnosti českého sportu nenechaly ujít. Někdo ho strávil tradičně pod rozkvetlým stromem, jiný na cestách nebo v tréninku. Podívejte se, kdo a jak ho oslavil.
Autor: Instagram
Sváteční den strávil v rodinném duchu bojovník Jiří Procházka, který vyrazil na první vyjížďku s kočárkem a nedávno narozenou dcerou Eleonorou.
Autor: Instagram @jirkaprochazka
Nechyběl ani tradiční polibek pod třešní, o který se podělil s partnerkou Kamilou Kordulíkovou.
Autor: Instagram @jirkaprochazka
Fotkou pod rozkvetlým stromem se na svých sociálních sítích pochlubila také olympijská vítězka Zuzana Maděrová.
Autor: Instagram @zuzmaderova
Tradici si nenechal ujít ani bývalý fotbalový obránce Tomáš Řepka. K fotografii s manželkou Kateřinou Kristelovou připsal: „Líbám svoji paní pod třešní desátej rok. Hezkýho prvního máje všem, kdo drží v dobrým i zlým. Kačka je moje bezpečný místo.“
Autor: Instagram @tomasrepkacz
Pozadu nezůstal šestinásobný paralympijský vítěz a mistr světa Jiří Ježek. Svou ženu políbil symbolicky během projížďky na kole.
Autor: Instagram @sonatajezkova
První máj oslavil i legendární hokejový obránce Jiří Šlégr. Jeho manželka Lucie na sociálních sítích prozradila, že právě tento den si připomínají výročí svatby.
Autor: Instagram @lucieslegr
Slavila ale i Šlégrova dcera z prvního manželství Jessica, která je zasnoubená s útočníkem hokejové Sparty Kryštofem Hrabíkem.
Autor: Instagram @jesseslegr
Den v přírodě s milovanými koňmi si užila biatlonistka Markéta Davidová, která momentálně prochází rekonvalescencí po druhé operaci vyhřezlé ploténky.
Autor: Instagram @makulaa
Kromě toho si Davidová dopřála i společný čas s rodinou a kamarádkami.
Autor: Instagram @makulaa
První máj mimo republiku strávil bývalý desetibojař Roman Šebrle, který s partnerkou Hedvikou Liškovou vyrazil na Krétu.
Autor: Instagram @sebrleroman
Na cesty s rodinou se vydala také alpská lyžařka Martina Dubovská. Na sociálních sítích sdílela snímek z Turína.
Autor: Instagram @martinadubovska
Atmosféru centra Prahy si s rodinou užila česko-německá skeletonistka Anna Fernstädtová.
Autor: Instagram @annafernstaedt
Královna dlouhých rychlobruslařských tratí Martina Sáblíková oslavila Svátek práce symbolicky prací na domě.
Autor: Instagram @sablikova_martina
Partnerka Sáblíkové Nikola Zdráhalová si však vedle práce stihla i zatrénovat.
Autor: Instagram @nikyzdrahalova
Aktivně pojala první máj také čtvrtkařka Tereza Petržilková, která se zúčastnila Běhu pro Paměť národa.
Autor: Instagram @terka_petrzilkova
Za zábavou vyrazila aktuální světová třináctka Linda Nosková. S kamarádkami si užila Pražský Majáles.
Autor: Instagram @lindynoskova
Festival si nenechala ujít ani Noskové kolegyně z kurtů Markéta Vondroušová.
Autor: Instagram @marketavondrousova
Do pražských Letňan dorazil i dnes už bývalý biatlonista Adam Václavík spolu s Ondřejem Mánkem, rovněž bývalým reprezentantem a influencerem.
Autor: Instagram @manek_on