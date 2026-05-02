Davidová u koní, Procházka s kočárkem. Jak trávili první máj čeští sportovci?
KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti
Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....
Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?
Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...
Konec dva měsíce po debutu na OH. Dvaadvacetiletá Češka uzavřela kariéru
Dva měsíce po olympijském debutu ukončila kariéru skokanky na lyžích Veronika Jenčová. Dvaadvacetiletá závodnice Dukly Liberec to oznámila na sociálních sítích s vysvětlením, že po dvou vážných...
MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...
Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka
Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...
ONLINE: United ve šlágru s Liverpoolem znovu vede, večer hraje Tottenham
Tři zápasy nabízí nedělní program 35. kola anglické fotbalové ligy. Bournemouth porazil Crystal Palace 3:0, v 16.30 vyzve Manchester United ve šlágru Liverpool a ve 20 hodin se Tottenham představí na...
Hrajeme si s ohněm, štve Frťalu. Skuhravý hráčům Slovácka zakázal sledovat tabulku
Série fotbalových Teplic bez výhry v první lize narostla už na deset zápasů. V úvodním duelu nadstavbové skupiny o záchranu skláři doma jen remizovali se Slováckem 1:1 a od baráže je dělí šest bodů....
Čtvrtkařkám se finále na World Relays nevyvedlo, ztratily už na první předávce
Štafeta čtvrtkařek Barbora Malíková, Nikola Bisová, Terezie Táborská a Lurdes Gloria Manuel doběhla ve finále mítinku World Relays sedmá. Časem 3:28,97 české atletky zaostaly o více než tři sekundy...
Plzeň - Hradec Kr. 3:1, brzký gól hostům nestačil, domácí si upevnili třetí příčku
Fotbalisté Plzně hájili v 1. kole nadstavbové skupiny o titul postavení v utkání s Hradcem Králové. I přes brzký gól hostů dokázali zápas otočit a zvítězili 3:1. Hosty poslal v deváté minutě do...
ONLINE: Sparta - Jablonec, v základu Kadeřábek, chybí Haraslín i Sochůrek
Sparťanští fotbalisté uzavírají program 1. kola nadstavby. V rámci skupiny o titul hrají doma s Jabloncem a chtějí se přiblížit vedoucí Slavii opět na rozdíl osmi bodů. Zápas má výkop v 18.30 a...
OBRAZEM: V kiltu, s pálkou a po Karlově mostě. Praha opět přivítala maraton
Slunečné počasí, osobní rekordy i zásluha českého vodiče na vítězství v ženské kategorii. Praha v neděli přivítala tradiční maraton, kterého se zúčastnilo téměř dvanáct tisíc běžců. V naší galerii se...
Pogačar, pán romandský. Šampion vyhrál i poslední etapu, Lipowitz statečně útočil
Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl při svém premiérovém startu závod WorldTour Kolem Romandie. Triumf korunoval v páté etapě čtvrtým dílčím triumfem.
Melecká skončila na LET turnaji na Mauriciu desátá. Těšil ji povedený závěr
Golfistka Tereza Melecká obsadila na turnaji Ladies European Tour na Mauriciu po vydařeném finále desáté místo a potřetí v kariéře se na nejvyšším ženském evropském okruhu dostala do první desítky....
Nebyl jsem stoprocentní. Kolář vzdoroval, ale ostravský challenger neovládl
Potřetí byl Zdeněk Kolář ve finále ostravského tenisového challengeru Ostra Group Open a podruhé v něm prohrál. V roce 2016 nestačil na Francouze Constanta Lestienneho, v neděli podlehl Španělu...
Patriku, ukaž svaly! Nejen střelec, ale také správný týmový lídr. Schick před MS válí
Třikrát to v posledních čtyřech sezonách stihl ještě před Vánocemi. Tentokrát ale fotbalista Patrik Schick sám sebe napínal: „Už jsem myslel, že hattrick nepřijde.“ O víkendu se ale na bájnou metu...
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Němcová dojela na Gracia Orlová pátá, pád v závěrečné etapě změnil souboj o triumf
Švýcarská cyklistka Jasmin Liechtiová vyhrála v nečekaném rozuzlení závod žen Gracia v Orlové. Třiadvacetiletá jezdkyně využila odstoupení průběžně vedoucí Australanky Emily Dixonové, která doplatila...
Kopecký v Dušanbe umí. Český judista na Grand Slamu zopakoval bronz
Judista Adam Kopecký vybojoval na Grand Slamu v Dušanbe stejně jako vloni bronz ve váze do 90 kg. Na turnajích této kategorie si vyrovnal maximum a získal třetí medaili.