náhledy
Dvanáct let v jednom klubu zanechá výraznou stopu na kariéře i na tváři. Když David Pastrňák přišel v roce 2014 k Boston Bruins, byl osmnáctiletý nováček. Dnes je jednou z největších hvězd NHL, držitelem Trofeje Maurice Richarda pro nejlepšího střelce základní části a pravidelným účastníkem utkání hvězd. A nyní přišel další milník jeho kariéry. Do své třinácté sezony v Bostonu nastoupí jako nový kapitán týmu.
Autor: Reuters
Rok 2014 byl pro Davida Pastrňáka přelomový. Ještě než dosáhl v květnu plnoletosti, výrazně na sebe rodák z Havířova upozornil na dubnovém Mistrovství světa v ledním hokeji hráčů do 18 let. Získal zde stříbrnou medaili.
Autor: ČTK
O půl roku později už stál na ledě NHL. Bruins si Pastrňáka vybrali vybrali v prvním kole draftu jako 25. hráče celkově. V premiérové sezoně odehrál 46 zápasů, dal 10 gólů a přidal 17 asistencí.
Autor: Boston Bruins
Ve druhé sezoně už měl Pastrňák za sebou první zkušenosti s NHL, stále však patřil k nejmladším členům mužstva. V 51 utkáních nastřílel 15 branek a zaznamenal 11 asistencí.
Autor: Boston Bruins
Třetí ročník znamenal výrazný výkonnostní skok. Pastrňák v 75 zápasech nasbíral 70 bodů za 34 gólů a 36 asistencí. Z mladého talentu se začala stávat jedna z nejvýraznějších ofenzivních postav Bostonu.
Autor: Boston Bruins
V sezoně 2017/2018 Pastrňák poprvé odehrál kompletní základní část a v 82 zápasech zaznamenal 35 gólů a 45 asistencí. Před sezonou navíc podepsal s Bostonem šestiletou smlouvu.
Autor: Boston Bruins
V sezoně 2018/2019 už muž s číslem 88 na dresu patřil k jasně rozpoznatelným osobnostem týmu. V 66 zápasech základní části nastřílel 38 branek a přidal 43 asistencí. Bruins následně prošli až do finále Stanley Cupu, v němž však podlehli St. Louis.
Autor: Boston Bruins
V dalším roce Pastrňák prožil do té doby nejlepší sezonu kariéry. V 70 zápasech nasázel 48 branek a přidal 47 asistencí. Společně s Alexandrem Ovečkinem získal Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce NHL.
Autor: Boston Bruins
Pandemií ovlivněný ročník 2020/2021 byl kratší než obvykle. Pastrňák nastoupil do 48 utkání, v nichž zaznamenal 20 gólů a 28 asistencí. Po konci sezony ho ale potkala tragédie. V červnu se Pastrňákovi a jeho partnerce Rebecce narodil jejich první syn Viggo Rohl. Po šesti dnech však zemřel.
Autor: Boston Bruins
Po smutné sezoně přišel ročník 2021/2022 a Pastrňák se opět dostal mezi nejlepší střelce ligy. V 72 zápasech nasázel přesně 40 branek a přidal 37 asistencí.
Autor: Boston Bruins
Sezona 2022/2023 byla pro hvězdnou „88" životní. V základní části nastřílel Pastrňák 61 branek, přidal 52 asistencí a se 113 body vytvořil své kariérní maximum. Boston navíc ovládl základní část NHL. V březnu 2023 si českou hvězdu pojistil novou osmiletou smlouvou. V červnu 2023 pak Pastrňák oznámil radostnou událost: narození dcery Freyi Ivy.
Autor: Boston Bruins
Hned následoval další mimořádný ročník. Sezonu 2023/2024 zakončil s 47 góly a 63 asistencemi, tedy se 110 body. Po sezoně ještě s českým národním týmem získal titul mistra světa. Stalo se tak v Praze, kde ve finále vstřelil vítězný gól.
Autor: Boston Bruins
Také v jedenácté sezoně v Bostonu zůstal Pastrňák hlavní ofenzivní silou Bruins. V 82 utkáních nastřílel 43 branek a přidal 63 asistencí. Potřetí za sebou tak překonal hranici sta bodů v základní části. Do této sezony navíc již vstoupil jako ženatý muž. Svou partnerku Rebeccu Rohlssonovou si vzal na chorvatském ostrově Hvar, obřad proběhl v katedrále svatého Štěpána.
Autor: Boston Bruins
Také se sezonou 2025/2026 může být elitní bostonský útočník spokojený. Ve 77 zápasech zaznamenal 29 gólů a 71 asistencí. Přesně 100 bodů znamenalo čtvrtou stobodovou sezonu za sebou. V březnu se navíc manželům Pastrňákovým narodila druhá dcera Maya Ivy.
Autor: Boston Bruins
Do sezony 2026/27 vstupuje David Pastrňák v nové roli. Po letech, kdy nosil na bostonském dresu písmeno A, se stal historicky 28. kapitánem Boston Bruins. Klub přitom předchozí ročník odehrál bez jmenovaného kapitána a vedla ho trojice asistentů. Kromě Pastrňáka to byli Charlie McAvoy a Hampus Lindholm.
Autor: Boston Bruins