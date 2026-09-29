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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.
KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?
Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...
Vonnová potvrdila nový vztah. Jejím partnerem je o jedenáct let mladší lyžař
Lindsey Vonnová už není single. Jednačtyřicetiletá olympijská vítězka potvrdila vztah s francouzským lyžařem Matthieuem Bailetem.
Ester Ledecká ukázala fotky z posilovny. Dohlíží na mě Pastrňák, pochlubila se
Ester Ledecká ladí formu na nadcházející sezonu. Trojnásobná olympijská vítězka zveřejnila fotografie z tréninku a fanouškům se pochlubila, že má při přípravě speciální dohled.
Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?
Už za dva týdny se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...
Česko - Anglie 0:2, statečný boj fotbalistů v deseti, jenže zase zaspali úvod druhé půle
Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovní Ligy národů bez bodu. Proti Anglii se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Šulce, ale chyba po minutě od...
Viďmanová vypadla na turnaji v Pekingu v prvním kole, co Fruhvirtová?
Darja Viďmanová vypadla na turnaji tenisové série WTA 1000 v Pekingu v prvním kole po porážce 3:6, 3:6 s Marií Timofejevovou z Uzbekistánu. Třiadvacetiletá hráčka zaznamenala na okruhu čtvrtou prohru...
Lovci a titul? Tým musí dozrát, ale každý ho chce, burcuje nový trenér Mašát
Titul má jako hráč s Plzní, teď na něj třeba zaútočí jako trenér s Lovosicemi. Pro severočeskou házenkářskou baštu je extraligové zlato zatím fata morgána, sen zkusí zhmotnit Petr Mašát.
Starší a moudřejší. I proto královna Volleringová vládne. Opanuje po MS i ME?
Jen se do Demi Volleringové zkuste vcítit. Přesvědčíte celý reprezentační tým, že zvládnete vyhrát mistrovství světa. Všichni ostatní se vzdají svých ambic a kompletně se pro vás obětují. Pak...
ATP Tokio 2026: Program, Jiří Lehečka a kde sledovat živě
V areálu Ariake Coliseum se od 30. září do 6. října 2026 odehraje prestižní turnaj ATP v Tokiu. Na tvrdém povrchu v japonské metropoli se představí i světová špička v čele s obhájcem titulu Carlosem...
Hronek dvakrát asistoval, na startu NHL slavili i Pastrňák a Dobeš
Nová sezona hokejové NHL odstartovala pěti zápasy. V souboji obhájců trofeje Caroliny s Floridou padla jediná branka až v páté minutě nastavení, kdy za Panthers skóroval Forsling. Jakub Dobeš...
ATP Peking 2026: Program, pavouk, Jakub Menšík a kde sledovat živě
Tenisový turnaj ATP v Pekingu patří k nejvýznamnějším asijským podnikům podzimní části sezony. V roce 2026 se koná už 25. ročník. V areálu National Tennis Center se od 30. září do 6. října 2026...
Denia vyzdvihl Hložka. A před Španělskem hlásí: Teď se cítím jako Čech, chci vyhrát!
Ač prohráli, fanoušci v Edenu skandovali jeho jméno. „Ne, to jsem nezaznamenal. Skandování je pro hráče, ti jsou nejdůležitější. Že volají mé jméno, je hezké, ale já to neposlouchám. Hlavní je, aby...
Zápas číslo 900 pro Klimka: Krásná léta! A teď musím vrátit Porubu tam, kam patří
V kariéře toho zažil opravdu hodně – sedm sezon ve Vítkovicích, šest ve Spartě a pět v Olomouci. Poslední dva roky dělal kapitána prvoligovému Frýdku-Místku. Na jeden z posledních milníků kariéry si...
Z Teplic mezi hvězdy? Sen každého kluka, líčil Radosta po Anglii. Jeho příběh baví
Klidně ho můžete vnímat jako jednoho z poslů nových začátků. Neokoukaná tvář, přitom dravý a odvážný fotbalista. Pořád je to nezvyk dívat se na Matěje Radostu v jiném než žlutém teplickém dresu. Ale...
Boj o moc v nové NHL. Hráči vytváří drama, tlačí týmy do kouta. Proč Kanada netáhne?
Celé to připomíná hokejovou telenovelu. Dějové linky se zaplétají dohromady, cesta k rozuzlení se natahuje, uprostřed všeho stojí postava, která budí vášně. A když se podíváte blíž, zjistíte, že v...
Německý útočník Naderi je českým reprezentantem, ve Španělsku může hrát
Z německého fotbalisty Ryana Naderiho je český reprezentant. Vedení asociace vyřešilo všechny potřebné dokumenty a rodák z Drážďan se připojil k národnímu mužstvu těsně před utkáním Ligy národů proti...
Valili jsme až do konce a zachovali si tvář. Z toho mám největší radost, řekl Krejčí
Když hodnotil zápas proti Anglii, dva metry vedle něj mluvil do kamer jeho protějšek s kapitánskou páskou Harry Kane. „Úžasný hráč,“ prohodil Ladislav Krejčí, kapitán českých fotbalistů. Ač měl pro...