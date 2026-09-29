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Od vlasatého mladíka po kapitána. Jak se změnil Pastrňák za dvanáct let v Bostonu

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Fotočlánek   12:50
David Pastrňák (Boston) zakončuje v utkání proti Buffalu. David Pastrňák získal na Mistrovství světa v ledním hokeji hráčů do 18 let v... David Pastrňák v sezoně 2014/2015 David Pastrňák v sezoně 2015/2016 David Pastrňák v sezoně 2016/2017 David Pastrňák v sezoně 2017/2018 David Pastrňák v sezoně 2018/2019 David Pastrňák v sezoně 2019/2020 David Pastrňák v sezoně 2020/2021 David Pastrňák v sezoně 2021/2022 David Pastrňák v sezoně 2022 - 2023 David Pastrňák v sezoně 2023/2024
Dvanáct let v jednom klubu zanechá výraznou stopu na kariéře i na tváři. Když David Pastrňák přišel v roce 2014 k Boston Bruins, byl osmnáctiletý nováček. Dnes je jednou z největších hvězd NHL, držitelem Trofeje Maurice Richarda pro nejlepšího střelce základní části a pravidelným účastníkem utkání hvězd. A nyní přišel další milník jeho kariéry. Do své třinácté sezony v Bostonu nastoupí jako nový kapitán týmu.

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