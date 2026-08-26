Medveděv do turnaje vstupoval jako nasazená jednička a před US Open chtěl získat potřebnou herní jistotu. Proti dvaadvacetiletému Američanovi českého původu ale tahal za kratší konec. Damm si připsal největší vítězství své kariéry a první skalp hráče z elitní desítky.
Medveděv během pauzy na lavičce přemýšlel, co dál. A jeho řešení bylo vskutku netradiční. „Možná bych měl začít kariéru v pickleballu. Ještě není pozdě, třeba s Jackem Sockem ve čtyřhře,“ řekl si ruský tenista. Někdejší americký tenista Sock se po konci kariéry v klasickém tenisu právě pickleballu věnuje.
Tím ovšem jeho sebeironický monolog nekončil. Medveděv se pustil i do samotného tenisu. „Každý sport na téhle planetě je teď lepší, chlape. Dokonce i curling,“ prohlásil.
Nešlo přitom o žádný emotivní výbuch. Medveděv mluvil překvapivě klidně, právě kontrast mezi jeho klidným hlasem a tím, co si říkal, však celé situaci dodal na komičnosti. Jeho slova se okamžitě začala šířit mezi tenisovými fanoušky.
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Medveděv teď nemá ideální období. Ve Winston-Salemu vypadl hned ve svém prvním utkání a do US Open míří bez náležité dávky sebevědomí. Americký turnaj pro něj navíc znamenal další nečekané zaváhání během nepovedené severoamerické série.
Naopak Martin Damm slaví životní vítězství. Nad nasazenou jedničkou zvítězil za hodinu a 22 minut a vůbec poprvé v kariéře porazil hráče z elitní desítky.