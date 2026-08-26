Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Medveděv po prohře zvažoval pickleball. I curling je teď lepší volba, prohlásil

Autor:
  14:10
Nespokojený Daniil Medveděv ve třetím kole Roland Garros.

Nespokojený Daniil Medveděv ve třetím kole Roland Garros. | foto: Reuters

Daniil Medveděv přichází na kurt před finálovým zápasem US Open s Novakem...
Daniil Medveděv dobíhá míček v semifinále Indian Wells.
Spokojený Daniil Medveděv po povedené výměně v semifinále Indian Wells.
Daniil Medveděv v akci během finále US Open proti Novaku Djokovičovi.
10 fotografií
Daniil Medveděv má za sebou další nepovedený zápas, po kterém pobavil fanoušky svým svérázným způsobem. Ruský tenista překvapivě skončil na turnaji ve Winston-Salemu už ve druhém kole, když nestačil na domácího Martina Damma 5:7, 3:6. A zatímco si po utkání v klidu povídal sám pro sebe, jeho slova byla kritická.

Medveděv do turnaje vstupoval jako nasazená jednička a před US Open chtěl získat potřebnou herní jistotu. Proti dvaadvacetiletému Američanovi českého původu ale tahal za kratší konec. Damm si připsal největší vítězství své kariéry a první skalp hráče z elitní desítky.

Medveděv během pauzy na lavičce přemýšlel, co dál. A jeho řešení bylo vskutku netradiční. „Možná bych měl začít kariéru v pickleballu. Ještě není pozdě, třeba s Jackem Sockem ve čtyřhře,“ řekl si ruský tenista. Někdejší americký tenista Sock se po konci kariéry v klasickém tenisu právě pickleballu věnuje.

Tím ovšem jeho sebeironický monolog nekončil. Medveděv se pustil i do samotného tenisu. „Každý sport na téhle planetě je teď lepší, chlape. Dokonce i curling,“ prohlásil.

Nešlo přitom o žádný emotivní výbuch. Medveděv mluvil překvapivě klidně, právě kontrast mezi jeho klidným hlasem a tím, co si říkal, však celé situaci dodal na komičnosti. Jeho slova se okamžitě začala šířit mezi tenisovými fanoušky.

Jágr se chopil mikrofonu po boku Dyka. Na koncertu společně rozjeli hit Proklínám

Medveděv teď nemá ideální období. Ve Winston-Salemu vypadl hned ve svém prvním utkání a do US Open míří bez náležité dávky sebevědomí. Americký turnaj pro něj navíc znamenal další nečekané zaváhání během nepovedené severoamerické série.

Naopak Martin Damm slaví životní vítězství. Nad nasazenou jedničkou zvítězil za hodinu a 22 minut a vůbec poprvé v kariéře porazil hráče z elitní desítky.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Gulin vs. KrumichTenis - Osmifinále - 26. 8. 2026:Gulin vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 4:6, 1:4
  • 2.69
  • -
  • 1.40
Třinec vs. Kometa BrnoHokej - - 26. 8. 2026:Třinec vs. Kometa Brno //www.idnes.cz/sport
26. 8. 16:00
  • 1.99
  • 4.24
  • 2.97
Kozlovice vs. KarvináFotbal - 2. kolo - 26. 8. 2026:Kozlovice vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
26. 8. 17:00
  • 18.00
  • 10.00
  • 1.08
Sp. Brno vs. OstravaFotbal - 2. kolo - 26. 8. 2026:Sp. Brno vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
26. 8. 17:00
  • 33.00
  • 15.70
  • 1.03
Fruhvirtová vs. BranstineováTenis - 2. kolo kvalifikace - 26. 8. 2026:Fruhvirtová vs. Branstineová //www.idnes.cz/sport
26. 8. 17:00
  • 1.38
  • -
  • 2.77
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Haaland je po velké proměně k nepoznání. Fanoušci podezřívali umělou inteligenci

Erling Haaland

Viking shodil svou pověstnou hřívu. Norský fotbalista Erling Haaland v neděli dopoledne zaskočil fanoušky, když ukázal nový sestřih. Dlouhé blonďaté vlasy jsou pryč, hvězda Manchesteru City se...

Berger šokoval novou vizáží. Fanoušci si ho spletli s Pavlem Nedvědem

Bývalý fotbalista Patrik Berger

Dlouhé vlasy, oblek a návrat o několik desítek let zpět. Bývalý český fotbalový reprezentant Patrik Berger překvapil fanoušky výraznou proměnou. Na sociálních sítích se ukázal s pořádným hárem, které...

Mistryně světa čelí od kolegyně kritice za odvážné fotky. Vždyť dělá to samé, reaguje

Atletka Anastazja Kuśová

Juniorská mistryně světa v atletice Anastazja Kuśová se ocitla pod palbou kritiky bývalé polské sprinterky Anny Kiełbasińské. Té se nelíbí způsob, jakým si devatenáctiletá sportovkyně buduje image na...

Formanová kritizuje atlety: Mě nezajímaly nehty a make-up, ale úspěch. Chybí pokora

Ester Bendová po vypadnutí v rozběhu závodu na 100 metrů překážek na...

Neúspěšný evropský šampionát v Birminghamu zklamal i Ludmilu Formanovou, někdejší mistryni světa v běhu na 800 metrů. „Za mé éry nebylo cílem se někam dostat, ale něco tam předvést,“ kritizuje české...

Lyže jako kouzelná hůlka. Ledecká mění značku, opouští firmu českého miliardáře

Ester Ledecká v posledním super-G sezony.

Česká sjezdařka a snowboardistka Ester Ledecká mění po čtyřech letech značku lyží. Od firmy Kästle českého miliardáře Tomáše Němce přešla ke značce Head. Trojnásobná olympijská medailistka oznámila...

Fotbalové přestupy ONLINE: Zamíří Diouf do Brentfordu? Slavia může získat miliony

Sledujeme online
Wingbek El Hadji Malick Diouf z West Hamu

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

26. srpna 2026  14:48

Vuelta ONLINE: Náskok vedoucí čtveřice se snižuje, v Katalánsku hrozí boční vítr

Sledujeme online
Cyklisté na startu druhé etapy Vuelty

V pátém pokračování už Vuelta poprvé zavítá na španělské území a po horském představení v Andoře nabízí šanci rychlíkům v pelotonu. Z vinařského Falsetu se cyklisté vydají na 171 kilometrů dlouhou...

26. srpna 2026  13:11,  aktualizováno  14:31

Gondíka v Mostě prověří i Piquet junior: Nejsem Verstappen, vím, kam patřím

Lékař Tomáš Šebek (uprostřed) a Dalibor Gondík (vpravo) se projel v autě, s ...

Startovní číslo 17, jméno pilota Dalibor Gondík, stáj Hendriks Motorsports, vůz Ford Mustang. Ne, známý herec, moderátor a muzikant se neminul povoláním. Po mosteckém autodromu se bude prohánět přímo...

26. srpna 2026  14:25

Medveděv po prohře zvažoval pickleball. I curling je teď lepší volba, prohlásil

Nespokojený Daniil Medveděv ve třetím kole Roland Garros.

Daniil Medveděv má za sebou další nepovedený zápas, po kterém pobavil fanoušky svým svérázným způsobem. Ruský tenista překvapivě skončil na turnaji ve Winston-Salemu už ve druhém kole, když nestačil...

26. srpna 2026  14:10

N’Guessan se omluvil Pilařovi za zranění hlavy. To se stává, reagoval fotbalista

Křídelník Bohemians Václav Pilař opouští hřiště s tržnou ránou po souboji s...

Vršovické derby kvůli tomu zákroku už nedohrál. Václav Pilař, záložník fotbalových Bohemians, si z utkání pátého ligového kola odnesl deset stehů na hlavě. Čerstvě na sociální sítě sdílel omluvu...

26. srpna 2026  13:52

Fuksa postoupil na MS do semifinále na kilometru, uspěli i další Češi

Rychlostní kanoista Martin Fuksa na mistrovství Evropy v portugalském...

Martin Fuksa vykročil na kanoistickém mistrovství světa za zlatým hattrickem na olympijském kilometru hladkým postupem z rozjížďky. Jednu z hlavních medailových nadějí české výpravy odpoledne v...

26. srpna 2026  13:44

Na cestu do Anglie si vydělal v Milionáři. Teď slaví historický postup do Ligy mistrů

Valdas Dambrauskas, kouč ázerbájdžánského Sabahu Baku, během předkol o Ligu...

Říká vám něco efekt motýlích křídel? Teoretický fyzikální koncept popisuje, jak zdánlivě bezvýznamná změna spouští řetězec vedoucí v konečném důsledku až k události obrovského dopadu. Fotbalových...

26. srpna 2026  13:27

Návrat do devadesátek. Bellerín baví fanoušky svým výrazným retro stylem

Héctor Bellerín

Fotbalista Héctor Bellerín na sebe nepoutá pozornost pouze výkony na hřišti. Fanoušci si všímají i jeho vizáže, která působí jako z devadesátých let. Španělský obránce také prozradil zvláštní důvod...

26. srpna 2026  12:56

Zrození katastrofy. Zkázu na Světovém poháru 1996 rozjel svár Jágr kontra Bukač

Premium
Luděk Bukač na střídačce reprezentačního týmu.

Právě před třiceti lety se český hokej valil k patrně nejhanebnějšímu výsledku ve svých dějinách. Reprezentaci komandovanou Luďkem Bukačem vyprovázely na Světový pohár vřelé naděje fanoušků, Jaromír...

26. srpna 2026

Vuelta 2026: Kurzy na vítěze. Může někdo ohrozit Pogačara?

Tým UAE Emirates s Tadejem Pogačarem během 21. etapy Tour de France

První dvě Grand Tours letošní sezony už znají své vítěze - Jonas Vingegaard suverénně ovládl Giro d’Italia a Tadej Pogačar triumfoval na Tour de France. Nyní se pozornost upírá k 81. ročníku...

26. srpna 2026  11:51

Volejbalistky mají jisté osmifinále ME! V Brně si poradily s Ukrajinou

České hráčky porazily Ukrajinu ve skupinovém zápase na domácím mistrovství...

České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistily postup do osmifinále. Po vítězství 3:1 nad Ukrajinou si připsaly do tabulky skupiny B třetí tříbodovou výhru a už nemohou skončit mimo...

25. srpna 2026  21:18,  aktualizováno  26. 8. 11:25

Jílek je Sáblíková v chlapském provedení. Bude hala? Jsem opatrná, říká Erbanová

Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Karolína...

Slavná díky rychlobruslení, zamilovaná do hokeje. Karolína Erbanová je po sportovní kariéře trenérkou a nově asistentkou u ženské hokejové reprezentace. A mrzí ji, že jeden z jejích oblíbených sportů...

26. srpna 2026  11:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.