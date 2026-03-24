Jak může říkat takové nesmysly? Slova o flirtu rozpoutala přestřelku mezi tenisty

  8:53
Neobvyklá výměna názorů se odehrála během turnaje v Miami, kde se do slovní přestřelky dostali Američanka Danielle Collinsová a Francouz Corentin Moutet. Zatímco tenistka v rozhovoru s nadsázkou mluvila o flirtování, její kolega to vzal podstatně vážněji.
Danielle Collinsová posílá po vyhraném druhém kole Australian Open polibky do hlediště.

Američanka Danielle Collinsová se hecuje ve čtvrtfinále turnaje v Miami.
Francouz Corentin Moutet dobíhá míček v osmifinále Roland Garros.
Američanka Danielle Collinsová pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Miami.
Corentin Moutet v osmifinále US Open.
Collinsová pro Tennis Channel popsala situaci z tréninku, během něhož na ni měl Moutet pokřikovat zpoza kurtu. „Řekla jsem mu, že jestli se mnou chce flirtovat, bude muset mít lepší podání,“ uvedla s úsměvem a přidala i další poznámky na adresu jeho herních kvalit.

Její vyprávění ovšem nezůstalo bez odezvy. Francouzský tenista se proti jejím slovům ostře ohradil na sociálních sítích a tvrzení o flirtu jednoznačně odmítl. „Jak může někdo v televizi říkat takové nesmysly?“ reagoval na platformě X a kritizoval i samotnou stanici, která rozhovor odvysílala.

Moutet zároveň popřel i další výroky Američanky. Podle Collinsové ji měl po jedné z konverzací, v níž zmínila, že má ráda vyšší muže, přestat sledovat na sociálních sítích a následně jí znovu psát. „Musíte pochopit, že mám 178 centimetrů. Je to jen preference, nic proti menším mužům,“ řekla v nadsázce.

Francouz, u něhož bývá uváděna výška 180 centimetrů, ale tvrdí pravý opak. „Nikdy jsem tě nesledoval,“ uvedl a dodal, že to byla naopak Collinsová, kdo ho oslovil s návrhem na společnou smíšenou čtyřhru.

Jeho reakce tím ale neskončila. V dalším příspěvku naznačil, že Američanka svými výroky jen přitahuje pozornost. „Jsi připravená říct cokoli, aby o tobě lidé mluvili,“ napsal a přidal i osobnější vzkaz, v němž ji vyzval, aby „měla ráda sama sebe“.

Celá situace tak rychle přerostla v ostrou výměnu názorů. Vítězka turnaje v Miami z roku 2024 přitom momentálně neprožívá jednoduché období, kvůli problémům se zády je mimo hru a v posledních měsících řešila i osobní život, když na podzim oznámila rozchod s partnerem.

