Collinsová pro Tennis Channel popsala situaci z tréninku, během něhož na ni měl Moutet pokřikovat zpoza kurtu. „Řekla jsem mu, že jestli se mnou chce flirtovat, bude muset mít lepší podání,“ uvedla s úsměvem a přidala i další poznámky na adresu jeho herních kvalit.
Její vyprávění ovšem nezůstalo bez odezvy. Francouzský tenista se proti jejím slovům ostře ohradil na sociálních sítích a tvrzení o flirtu jednoznačně odmítl. „Jak může někdo v televizi říkat takové nesmysly?“ reagoval na platformě X a kritizoval i samotnou stanici, která rozhovor odvysílala.
Moutet zároveň popřel i další výroky Američanky. Podle Collinsové ji měl po jedné z konverzací, v níž zmínila, že má ráda vyšší muže, přestat sledovat na sociálních sítích a následně jí znovu psát. „Musíte pochopit, že mám 178 centimetrů. Je to jen preference, nic proti menším mužům,“ řekla v nadsázce.
Francouz, u něhož bývá uváděna výška 180 centimetrů, ale tvrdí pravý opak. „Nikdy jsem tě nesledoval,“ uvedl a dodal, že to byla naopak Collinsová, kdo ho oslovil s návrhem na společnou smíšenou čtyřhru.
Jeho reakce tím ale neskončila. V dalším příspěvku naznačil, že Američanka svými výroky jen přitahuje pozornost. „Jsi připravená říct cokoli, aby o tobě lidé mluvili,“ napsal a přidal i osobnější vzkaz, v němž ji vyzval, aby „měla ráda sama sebe“.
Celá situace tak rychle přerostla v ostrou výměnu názorů. Vítězka turnaje v Miami z roku 2024 přitom momentálně neprožívá jednoduché období, kvůli problémům se zády je mimo hru a v posledních měsících řešila i osobní život, když na podzim oznámila rozchod s partnerem.