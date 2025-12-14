Sportovci seskočili z vojenského vrtulníku Black Hawk z výšky přibližně 1 200 metrů. Po průletu nad panoramatem města se rozdělili do opačných směrů a následně se přesně podle plánu setkali v úzkém vzdušném koridoru mezi ikonickými věžemi, zhruba 40 metrů nad větrnými turbínami budov.
Nejtěžší částí celé akce nebyl samotný průlet, ale dokonalá synchronizace. Piloti neměli k dispozici GPS ani živá data, spoléhali výhradně na zrak, instinkt a zkušenosti. „Rychlost odhadujeme jen podle pocitů v těle. Stačí malý rozdíl ve větru a vše se komplikuje,“ vysvětlil Španěl Roman.
Projekt se rodil několik let. První nápad vznikl už v roce 2022 při návštěvě Bahrajnu, následovalo dlouhé plánování, simulace a desítky tréninkových seskoků ve Francii i v poušti u Manámy.
|
VIDEO: Basejumpeři skočili ze skály a ve vzduchu vpluli do letadla
Podle trojnásobného mistra světa ve volném pádu Fugena hrála klíčovou roli také vzájemná důvěra. „Bez perfektní komunikace a přátelství by něco takového nebylo možné,“ uvedl.
Celá akce vznikla za podpory tamních úřadů a sportovních institucí a byla natočena v listopadu. Samotný manévr přitom trval jen několik vteřin. „Splnili jsme přesně to, co jsme si vysnili,“ dodal Fugen.