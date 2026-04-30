Další změna v F1. Po Mercedesu předvedou v Miami nové barvy i Racing Bulls

Po Mercedesu, který už dříve oznámil, že během víkendu v Miami oblékne fialové barvy, přichází s vlastní úpravou také tým Racing Bulls. Inspirací se stala speciální letní edice nápoje Red Bull s příchutí japonského citrusu Sudachi Lime. Nové barevné provedení tak sází na zářivě žlutý odstín s citrusovým motivem, který se promítne i do týmového oblečení během celého víkendu.
Speciálním lakováním vozů Racing Bulls se přitom pro Velkou cenu Miami do startovního pole alespoň na chvíli vrací výrazná žlutá barva. Naposledy byla na monopostech vidět v roce 2020, kdy ji používal Renault ještě před transformací na Alpine. Fanoušci tak návrat této barvy ve většině případů přivítali.
Ne všichni ale nadšení sdílejí. Zatímco u Mercedesu se v souvislosti s fialovou barvou objevovala přirovnání k postavičkám ze seriálu Teletubbies, v případě Racing Bulls se na sociálních sítích objevily narážky na populární Mimoně.
|
Fialový Mercedes? Antonelli a Russell v Miami překvapí novými barvami
Oficiální představení nových barev proběhlo ve stylu odpovídajícím prostředí Miami. Tým dorazil na jachtě do podniku Kiki on the River a nechyběli u toho piloti Liam Lawson a Arvid Lindblad ani představitelé stáje, generální ředitel Peter Bayer a šéf týmu Alan Permane.
„Red Bull Summer Edition přináší živou energii, která odráží, kým jsme jako tým – kreativní a ochotní posouvat hranice. Jsme nadšeni, že můžeme přenést charakter této limitované edice i na závodní okruh,“ upřesnil záměr během slavnostního představení Bayer.