Zimní pauza ve formuli 1 přinesla další radostnou novinku. Alex Albon, jezdec týmu Williams, se zasnoubil s dlouholetou partnerkou, profesionální golfistkou Mu-ni „Lily“ Che. Dvojice tvoří pár od roku 2019.
Alex Albon a Lily Muni He na světové premiéře filmu F1 (New York, 16. června 2025)

Alex Albon a Lily Muni He na světové premiéře filmu F1 (New York, 16. června 2025) Mike Coppola | foto: Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPProfimedia.cz

Alex Albon z Williamsu před Velkou cenou Austrálie.
Alexander Albon (vlevo) se prochází paddockem s týmovým kolegou z Williamsu
Alex Albon z Williamsu se fotí s fanoušky před tréninkem na Velkou cenu
Nyck de Vries ve Velké ceně Itálie zaskočil za Alexandera Albona ve Williams
Jejich vztah začal na sociálních sítích, kde je spojil zájem o sporty toho druhého. „Je to opravdu vtipný člověk,“ řekla Mu-ni Che v roce 2021 magazínu Golfweek. „Když jsme se poprvé setkali, připadal mi jeho britský humor trochu jiný. Chvíli mi trvalo, než jsem ho pochopila.“

alex_albon

I guess we’re stuck with each other now ❤️

16. ledna 2026 v 18:31, příspěvek archivován: 19. ledna 2026 v 10:37
oblíbit odpovědět uložit

Albon později popsal, jak se jejich vztah začal rozvíjet. „Jen jsem tak trochu sledoval, jak se jí daří, a ona sledovala, jak se daří mně. Jedna věc vedla k druhé... A setkali jsme se v Los Angeles. Bylo to týden poté, co jsem měl závod v Texasu. Zahráli jsme si spolu golf, a tak to všechno začalo,“ zavzpomínal.

Dodal také, že je spojily i společné zkušenosti ze světa profesionálního sportu. „Chápeme se a rozumíme si. V našich sportech jsme oba začínali jako nováčci a prošli jsme si i těžšími chvílemi. Myslím, že ty vrcholy a pády dokáže pochopit každý sportovec.“

Zasnoubení pár oznámil společným příspěvkem na Instagramu. „Tak to vypadá, že už spolu zůstaneme,“ připsali s nadhledem. Na fotce se oba usmívají a Mu-ni Che hrdě nastavuje levou ruku, na které září zásnubní prsten.

Gratulace dorazily od fanoušků i z prostředí F1. Tým Williams popřál páru přímo na svých sítích. „Za všechny členy týmu Atlassian Williams F1 gratulujeme Alexovi a Lily k zasnoubení. Přejeme vám oběma hodně štěstí při společném dobrodružství.“

Komentáře napsali také například Oscar Piastri, Carlos Sainz, Pierre Gasly nebo Charles Leclerc, který před několika měsíci požádal o ruku svou partnerku Alexandru Saint Mleuxovou. Albonovi a partnerce poblahopřál i šéf týmu James Vowles: „Gratuluji, Alexi a Lily.“

