Jejich vztah začal na sociálních sítích, kde je spojil zájem o sporty toho druhého. „Je to opravdu vtipný člověk,“ řekla Mu-ni Che v roce 2021 magazínu Golfweek. „Když jsme se poprvé setkali, připadal mi jeho britský humor trochu jiný. Chvíli mi trvalo, než jsem ho pochopila.“
Albon později popsal, jak se jejich vztah začal rozvíjet. „Jen jsem tak trochu sledoval, jak se jí daří, a ona sledovala, jak se daří mně. Jedna věc vedla k druhé... A setkali jsme se v Los Angeles. Bylo to týden poté, co jsem měl závod v Texasu. Zahráli jsme si spolu golf, a tak to všechno začalo,“ zavzpomínal.
Dodal také, že je spojily i společné zkušenosti ze světa profesionálního sportu. „Chápeme se a rozumíme si. V našich sportech jsme oba začínali jako nováčci a prošli jsme si i těžšími chvílemi. Myslím, že ty vrcholy a pády dokáže pochopit každý sportovec.“
Zasnoubení pár oznámil společným příspěvkem na Instagramu. „Tak to vypadá, že už spolu zůstaneme,“ připsali s nadhledem. Na fotce se oba usmívají a Mu-ni Che hrdě nastavuje levou ruku, na které září zásnubní prsten.
Gratulace dorazily od fanoušků i z prostředí F1. Tým Williams popřál páru přímo na svých sítích. „Za všechny členy týmu Atlassian Williams F1 gratulujeme Alexovi a Lily k zasnoubení. Přejeme vám oběma hodně štěstí při společném dobrodružství.“
Komentáře napsali také například Oscar Piastri, Carlos Sainz, Pierre Gasly nebo Charles Leclerc, který před několika měsíci požádal o ruku svou partnerku Alexandru Saint Mleuxovou. Albonovi a partnerce poblahopřál i šéf týmu James Vowles: „Gratuluji, Alexi a Lily.“