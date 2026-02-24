Tottenham hledá fanouška, který během zápasu urážel manželku hvězdy Arsenalu

Arsenal v nedělním severolondýnském derby porazil domácí Tottenham Hotspur 4:1. Vedle samotného výsledku se však po utkání mluvilo i o incidentu, při kterém musel záložník hostů Declan Rice čelit hanlivým poznámkám namířeným proti jeho partnerce Lauren Fryerové.
Záložník Arsenalu Declan Rice s partnerkou Lauren Fryerovou.

Záložník Arsenalu Declan Rice s partnerkou Lauren Fryerovou. | foto: Mike Egerton, PA Images / AlamyProfimedia.cz

Lauren Fryerová, partnerka Declana Rice, s jejich synem Judem.
Záložník Arsenalu Declan Rice s partnerkou Lauren Fryerovou.
Declan Rice z Arsenalu děkuje fanouškům po úvodním semifinále Ligy mistrů proti...
Záložník Declan Rice z Arsenalu (vlevo) střílí v utkání proti Newcastlu gól z...
33 fotografií

Během utkání na stadionu Tottenhamu se jeden z domácích fanoušků pokusil Rice rozhodit. Na hráče Arsenalu křičel urážky a zároveň mu na displeji mobilního telefonu ukazoval fotografii jeho partnerky. Celý moment zachytili diváci i přítomní fotografové.

Záložník Arsenalu, který stál nedaleko postranní čáry, na situaci nijak nereagoval a vrátil se do hry. Incident však může mít dohru.

Arsenal deklasoval Tottenhamu, Krejčí byl vyloučen a jeho tým prohrál

Premier League údajně upozornila Tottenham, že pokud se fanouška nepodaří identifikovat a potrestat, hrozí klubu vysoká finanční sankce. Liga zároveň dala najevo, že podobné projevy osobních útoků nehodlá tolerovat.

Lidé ji zesměšňují dlouhodobě

Nejde přitom o ojedinělý případ. Fryerová čelí urážkám kvůli svému vzhledu už delší dobu. Vlna nenávistných komentářů se naplno rozjela na konci roku 2023, kdy anonymní účty na sociálních sítích začaly Riceovi vzkazovat, že „by mohl mít lepší“. Kritika vždy mířila výhradně na vzhled jeho partnerky.

V reakci na dlouhodobé zesměšňování a kyberšikanu Fryerová v roce 2024 smazala všechny své příspěvky na instagramu a postupně se stáhla z veřejného prostoru. Přestože její účet sleduje více než sto tisíc lidí, zůstal prázdný a partnerka anglického reprezentanta se objevuje jen výjimečně i na Riceově profilu.

City na dostřel Arsenalu. Souček s West Hamem bez gólů, ztratily Chelsea i Villa

Sám Rice se své partnerky veřejně zastal už loni na jaře. „Je láskou mého života a nepotřebuji žádnou lepší,“ napsal tehdy otevřeně.

Dvojice se zná už od školních let, začali spolu chodit v sedmnácti letech a Fryerová stála po Riceově boku po celou jeho kariéru. Společně vychovávají syna Juda, narozeného v roce 2022, a svůj rodinný život se dlouhodobě snaží chránit před mediálním tlakem.

