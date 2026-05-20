Další trapas Bayernu. Trofej zůstala doma v kuchyni, na oslavy ji dopravila policie

Mistrovské oslavy Bayernu Mnichov s fanoušky mohly skončit dřív, než se vůbec rozjely. Trenér Vincent Kompany totiž po příchodu na radnici zjistil, že chybí to, na co se fanoušci těšili ze všeho nejvíce. Mistrovská trofej totiž po noci plné oslav zůstal u něj doma.
Trenér Vincent Kompany a hráči FC Bayern Mnichov během titulových oslav na Marienplatzu | foto: ČTK

Trenér Vincent Kompany a hráči FC Bayern Mnichov během titulových oslav na Marienplatzu | foto: ČTK

Soukromý večírek Bayernu se po vítězství v bundeslize protáhl. Podle deníku Bild byl právě trenér Vincent Kompany na party v podniku Paulaner am Nockherberg jednou z hlavních postav večera. Titul oslavil mimo jiné doutníkem i tancem na pódiu. Po oslavách odnesl trofej domů. A když se měl tým v neděli kolem poledne ukázat fanouškům na mnichovském Marienplatzu, přišlo nepříjemné zjištění: trofej nikde.

Kompany se k celé historce přiznal přímo na mnichovské radnici. „Došlo mi, že je u nás doma. Ležela v kuchyni. Úplně jsem zapomněl, že mi ji v noci někdo dal se slovy: ‚Vinnie, zítra ji přineseš.‘ Nakonec ji přivezla moje žena Carla,“ řekl.

Carla Higgsová po naléhavém telefonátu okamžitě vyrazila autem z předměstí Grünwald směrem do centra. Tým už byl mezitím na Marienplatzu a na náměstí čekaly tisíce fanoušků. Jenže dostat se s trofejí přímo k mužstvu nebylo v tu chvíli jednoduché, a tak musela pomoci policie.

Kompanyho manželka předala mistrovský talíř policistům na Maximilianstraße. Ti ho pak zadním vchodem dopravili do budovy radnice, kde už čekali hráči. Oslavy 35. německého titulu Bayernu tak mohly pokračovat podle plánu.

Kuriózní „záchranná akce“ ale nebyla jediným momentem, který slavnostní odpoledne narušil. Nad hlavami zhruba 16 tisíc fanoušků Bayernu se během oslav objevilo obří logo klubu. Jenže při bližším pohledu bylo jasné, že něco nesedí.

Místo nápisu FC Bayern München stálo na transparentu „FC Bauern Hurensöhne“, tedy urážlivá slovní hříčka, kterou lze volně přeložit jako „vesničtí zku*vysyni“. Falešný znak na oslavy propašovali fanoušci městského rivala TSV 1860 Mnichov.

