Kapitánskou pásku převzal Yamal v 71. minutě po střídání Raphinhy. A svou první chvíli v roli kapitána zvládl tím nejlepším možným způsobem. Po šesti minutách v roli kapitána se postavil k přímému kopu a povedenou střelou zvýšil na 4:0. O pár chvil později navíc pak ještě zapsal svou druhou asistenci v zápase, když nahrával na premiérovou branku v dresu Barcelony Gabrielu Jesusovi.
Tím ale výčet Yamalových rekordů nekončí. Devatenáctiletý Španěl je nově také teenagerem s největším počtem gólových příspěvků v historii Ligy mistrů. Překonal přitom rekord, který před ním držel Kylian Mbappé.
Yamalův výjimečný status potvrzuje také další nominace na Zlatý míč. Je prvním hráčem v historii, který se ještě před dovršením 20 let třikrát dostal mezi 30 nominovaných na prestižní ocenění.
A katalánský celek mu opravdu důvěřuje. Před sezonou ho spoluhráči zvolili jedním ze zástupců kapitána a roli si poprvé vyzkoušel v úvodním duelu nového ročníku Ligy mistrů proti Feyenoordu. V devatenácti letech tak začíná přebírat stále větší odpovědnost.