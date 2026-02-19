K zásnubám došlo den před finálovým zápasem ženského hokeje mezi Spojenými státy a Kanadou. Knightová se následně o zásnuby podělila i na sociálních sítích.
Zveřejnila krátké video, na kterém jsou obě sportovkyně v olympijském oblečení americké reprezentace, a přidala jednoduchý vzkaz: „Olympijské hry nás svedly dohromady. Tyhle nás spojí navždy.“
Video okamžitě zaplavily reakce reprezentačních kolegů i sportovních účtů z celého světa. Mezi gratulanty nechyběla ani česká rychlobruslařská hvězda Martina Sáblíková, která v komentáři doplněném o několik srdíček napsala: „Panebože, oběma vám gratuluji.“
Společný příběh obou sportovkyň se začal psát už během her v Pekingu v roce 2022. Právě tam se prý poprvé sblížily a to navzdory přísným covidovým opatřením. „I když jsme se mohly potkávat jen venku a s odstupem, vzniklo mezi námi skutečné spojení,“ vzpomínala Knightová v nedávném rozhovoru pro web Olympics.com.
|
Olympijská zásnubní horečka. „Ano“ řekly také krasobruslařka i freestyle lyžařka
Boweová pak otevřeně popsala, čím ji hokejová hvězda okouzlila. „Na ledě ji všichni vnímají jako silnou a dominantní osobnost. Když ji ale poznáte blíž, je jemná, upřímná, laskavá a skoro až plachá. To mě opravdu zasáhlo,“ přiznala rychlobruslařka.
Pro šestatřicetiletou Knightovou jsou hry v Miláně a Cortině pátou a zároveň poslední olympijskou zastávkou. V minulosti získala zlato v roce 2018 a tři stříbra z let 2010, 2014 a 2022. Američanky čeká ve čtvrtek od 19:10 hodin finále proti tradičním rivalkám z Kanady.
|
Hokejistky USA deklasovaly v semifinále Švédsko a v boji o zlato je čeká Kanada
Také Boweová, která několik dní po konci olympiády oslaví třicáté osmé narozeniny, má o své budoucnosti jasno. Na letošních hrách plánuje uzavřít svou kapitolu pod pěti kruhy. Ve sbírce má dva bronzy, z týmové stíhačky v roce 2018 a z kilometru na hrách v Pekingu.
V Miláně zatím obsadila čtvrté místo na trati 1 000 metrů i v týmové stíhačce, jejím posledním startem bude páteční patnáctistovka.