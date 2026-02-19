Další olympijské zásnuby. Rychlobruslařka řekla ano kapitánce hokejistek USA

Autor:
  12:27
Na ledě zatím medaili nezískala, přesto si americká rychlobruslařka Brittany Boweová z olympijských her v Miláně a Cortině odveze velmi osobní suvenýr. Přímo během her ji totiž o ruku požádala kapitánka ženské hokejové reprezentace USA Hilary Knightová.
Brittany Bowe a Hilary Knightová

Brittany Bowe a Hilary Knightová | foto: Instagram @brittanybowe

Americké hokejistky radující se z gólu. (16. února 2026)
Američanka Brittany Boweová popadá dech v cíli závodu na 1500 metrů na MS v...
Po trefě americké kapitánky Hilary Knightová končí v české brance i Klára...
Hilary Knightová (s kapitánským céčkem) se raduje se spoluhráčkami z gólu proti...
34 fotografií

K zásnubám došlo den před finálovým zápasem ženského hokeje mezi Spojenými státy a Kanadou. Knightová se následně o zásnuby podělila i na sociálních sítích.

Zveřejnila krátké video, na kterém jsou obě sportovkyně v olympijském oblečení americké reprezentace, a přidala jednoduchý vzkaz: „Olympijské hry nás svedly dohromady. Tyhle nás spojí navždy.“

hilaryknight

Olympics brought us together.
This one made us forever

18. února 2026 v 14:37, příspěvek archivován: 19. února 2026 v 12:03
oblíbit odpovědět uložit

Video okamžitě zaplavily reakce reprezentačních kolegů i sportovních účtů z celého světa. Mezi gratulanty nechyběla ani česká rychlobruslařská hvězda Martina Sáblíková, která v komentáři doplněném o několik srdíček napsala: „Panebože, oběma vám gratuluji.“

Společný příběh obou sportovkyň se začal psát už během her v Pekingu v roce 2022. Právě tam se prý poprvé sblížily a to navzdory přísným covidovým opatřením. „I když jsme se mohly potkávat jen venku a s odstupem, vzniklo mezi námi skutečné spojení,“ vzpomínala Knightová v nedávném rozhovoru pro web Olympics.com.

Olympijská zásnubní horečka. „Ano“ řekly také krasobruslařka i freestyle lyžařka

Boweová pak otevřeně popsala, čím ji hokejová hvězda okouzlila. „Na ledě ji všichni vnímají jako silnou a dominantní osobnost. Když ji ale poznáte blíž, je jemná, upřímná, laskavá a skoro až plachá. To mě opravdu zasáhlo,“ přiznala rychlobruslařka.

Pro šestatřicetiletou Knightovou jsou hry v Miláně a Cortině pátou a zároveň poslední olympijskou zastávkou. V minulosti získala zlato v roce 2018 a tři stříbra z let 2010, 2014 a 2022. Američanky čeká ve čtvrtek od 19:10 hodin finále proti tradičním rivalkám z Kanady.

Hokejistky USA deklasovaly v semifinále Švédsko a v boji o zlato je čeká Kanada

Také Boweová, která několik dní po konci olympiády oslaví třicáté osmé narozeniny, má o své budoucnosti jasno. Na letošních hrách plánuje uzavřít svou kapitolu pod pěti kruhy. Ve sbírce má dva bronzy, z týmové stíhačky v roce 2018 a z kilometru na hrách v Pekingu.

V Miláně zatím obsadila čtvrté místo na trati 1 000 metrů i v týmové stíhačce, jejím posledním startem bude páteční patnáctistovka.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Tausonová vs. PegulaováTenis - - 19. 2. 2026:Tausonová vs. Pegulaová //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.90
  • -
  • 1.90
Zbrojovka Brno vs. HorsensFotbal - - 19. 2. 2026:Zbrojovka Brno vs. Horsens //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.71
  • 3.54
  • 2.19
Andrejevová vs. AnisimovováTenis - - 19. 2. 2026:Andrejevová vs. Anisimovová //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 2.09
  • -
  • 1.78
Lehečka vs. FilsTenis - - 19. 2. 2026:Lehečka vs. Fils //www.idnes.cz/sport
19. 2. 14:30
  • 1.68
  • -
  • 2.24
Švédsko vs. ŠvýcarskoHokej - O 3. místo - 19. 2. 2026:Švédsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
19. 2. 14:40
  • 1.66
  • 4.14
  • 4.28
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Další olympijské zásnuby. Rychlobruslařka řekla ano kapitánce hokejistek USA

Brittany Bowe a Hilary Knightová

Na ledě zatím medaili nezískala, přesto si americká rychlobruslařka Brittany Boweová z olympijských her v Miláně a Cortině odveze velmi osobní suvenýr. Přímo během her ji totiž o ruku požádala...

19. února 2026  12:27

Na závěr výhra, čeští curleři smetli obhájce. Konec přišel už po osmém endu

Tým České republiky během zápasu curlingu proti Švédsku. (19. února 2026)

Prvních šest zápasů na olympijském turnaji v Cortině prohráli, poslední tři klání ale čeští curleři už jen vítězili. Po Číně a Německu zdolali i obhájce zlata ze Švédska 10:4. Seveřané duel ukončili...

19. února 2026  11:26,  aktualizováno  11:57

Případ urážek romských fotbalistů od Baníkovců odloží, nestal se trestný čin

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Kriminalisté odložili případ fotbalových fanoušků z Ostravy, kteří v listopadu ve vlaku údajně rasisticky uráželi malé romské fotbalisty. Incident policisté vyšetřovali pro podezření z trestného činu...

19. února 2026  11:57

Veřejný nepřítel číslo 1. Gudas terčem kvůli Crosbymu, fanoušci mu spílají: Šlo o záměr

Radko Gudas si posvítl na kanadského kapitána Crosbyho.

Dokonale ztělesňoval změnu v přístupu, která byla v olympijském čtvrtfinále patrná na celém týmu. Zase byl odhodlaný, zarputilý a pro hokejové hvězdy na straně soupeře šíleně nepříjemný. Přesně...

19. února 2026  11:55

13. den ZOH 2026 ONLINE: Sdruženáři zatím osmí, curleři slaví. Jílek pojede 1500 metrů

Sledujeme online
Rychlobruslař Metoděj Jílek během vítězného závodu na 10 000 metrů (13. února)

V programu třináctého dne olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo se představí dvojnásobný medailista Metoděj Jílek. Devatenáctiletého rychlobruslaře čeká závod na 1500 metrů. Hokejistky...

19. února 2026,  aktualizováno  11:35

Kroužek pletení na olympiádě. Kteří sportovci se uklidňují s přízí a jehlicemi?

Americké biatlonistky Margie Freedová, Lucinda Andersonová a Deedra Irwinová...

Že není pletení jen pro babičky a tety, ukázal už na olympiádě v Tokiu skokan do vody Tom Daley, který si při sledování ostatních závodů krátil na tribuně čas svým oblíbeným koníčkem. Hitem internetu...

19. února 2026  11:35

Další smůla pro Chytila, při tréninku ho do tváře trefil puk. Mrázkovi skončila sezona

Filip Chytil během rozbruslení před utkáním Vancouveru s New Jersey.

Útočník Filip Chytil po zdravotní pauze nechyběl na středečním tréninku hokejistů Vancouveru, musel ale předčasně z ledu poté, co ho zasáhl do tváře odražený kotouč. Kouč Adam Foote v rozhovoru pro...

19. února 2026  11:14

Osmé místo po první části. Sdruženáři Vytrval a Konvalinka načali klání dvojic

Jiří Konvalinka z České republiky v akci během kvalifikačního kola skoků na...

Sdruženáři Jan Vytrval a Jiří Konvalinka jsou po skokanské části premiérového olympijského závodu dvojic na osmém místě ze 14 účastníků. Po polovině závodu ve vytrvalém sněžení na velkém můstku v...

19. února 2026  11:02

Když jste soupeřem hlavně sami sobě. Arsenal a jeho staré rány: ztratí opět titul?

Zklamání fotbalistů Arsenalu po nečekané ztrátě s posledním Wolverhamptonem.

Vzpomínáte, jak na podzim kosili jednoho protivníka za druhým a od soupeřů poslouchali komplimenty, že jsou aktuálně možná nejlepším týmem Evropy? Tak to jsou dnes oni. Rozkolísaní. Malátní....

19. února 2026

Kluci, můžete na něj počkat? A pak jsme s Metodějem pláchli všem, líčí bratranec

Metoděj Jílek oslavuje olympijské vítězství v rychlobruslení na 10 000 metrů....

Psal se rok 2018. Metoději Jílkovi bylo tehdy dvanáct let, když si stoupl před kameru a nahrál vzkaz: „Davide, gratuluju k vítězství!“ Blahopřál tak svému bratranci, profesionálnímu triatlonistovi,...

19. února 2026  10:41

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Proboha, kde jsou trenky! Ústí si je půjčilo od Opavy a pak ji v nich porazilo

Stejný sponzor? Nikoli. Ústečtí basketbalisté (v modrém) nastoupili v Opavě ve...

Něco tady neladí! Módní policie by si na ústeckých basketbalistech smlsla, ale vypůjčené trenky od soupeře jim přinesly štěstí. Středeční ligovou bitvu v Opavě v nich totiž vyhráli 88:81, svoje...

19. února 2026  10:11

Norský expert o Klaebovi: Vždy je o krok přede všemi. A v čem se mu podobá Tuž?

Premium
Norský expert na techniku běhu Ragnar Bragvin Andresen

Dřív sám závodil. Prošel norskými mládežnickými kategoriemi a na kolečkových lyžích to dotáhl až k medailím z mistrovství světa. Pak se ale Ragnar Bragvin Andresen rozhodl, že už má vlastního...

19. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.