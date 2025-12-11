„Když jsem o tom poprvé slyšel, nemyslel jsem si, že to je reálné. Znělo to jako něco naprosto neproveditelného. Nikdy předtím v cyklistice nic podobného nezkusili,“ líčil své dojmy po seznámení s projektem Peloton Takeoff německý cyklista Florian Lipowitz, který dojel na letošní Tour de France na pódiu.
Nakonec Lipowitz vedl formaci týmu Red Bull-Bora-Hansgrohe, která se o zrealizování nemožného pokusila na letišti Son Bonet na Mallorce.
„Z našich dat a testovacích modelů jsme věděli, že bude potřeba přibližně 500 wattů od každého jezdce, aby letadlo vzlétlo,“ popisoval hlavní inženýr týmu Dan Bigham. „Ale nechtěli jsme se omezit jen na to. Každý watt navíc potenciálně znamenal lepší výšku. Vytvoření rekordu je jedna věc, ale dosáhnout u toho něčeho bezprecedentního – to je ještě něco úplně jiného.“
Bighamův tým navíc musel sestrojit speciální postroj na kola, který umožnil přenesení výkonu cyklistů do tažného lana připojeného ke kluzáku.
„Ten postroj byl zásadním prvkem. Něco, co předtím zkrátka neexistovalo. Strávili jsme hodiny vývojem,“ přiblížil Bigham. Nakonec trvalo rok, než mohl Lipowitze a spol. spojit do spřežení.
Do role tahačů se kromě třetího muže Tour zapojili také Nico Denz, Jordi Meeus, Tim van Dijke, Laurence Pithie, Gijs Schoonvelde, Davide Donati, Adrien Boichis a Callum Thornley.
Nejprve museli jízdu ve spřežení natrénovat – aby jeli synchronizovaně a dávali do pedálů stejný výkon. „Zároveň hrozilo, že kdyby to nešlo podle plánů, letadlo je dojede a smete,“ upozornil Bigham.
Startovací manévr nejprve několikrát zkoušeli na rakouském letišti Niederöblarn, na ostrou akci se ale přesunuli na Mallorcu, kde našli letiště s dostatečně dlouhou ranvejí.
A pak už bylo vše otázku jen několika okamžiků.
Devítka jezdců potřebovala 90 sekund k tomu, aby letadlo rozjela na rychlost 54 km/h a dostala do výšky 100 metrů. Celkem toto cyklistické spřežení vyprodukovalo 6500 wattů.