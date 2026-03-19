Dvojnásobný mistr světa v časovce a olympijský medailista v dráhové i silniční cyklistice sdílel fotografii černého vozu Porsche a doplnil ji popiskem „absolutní zbraň“.
I když nešlo přímo o konkrétní vůz, který v jeho příběhu sehrál tragickou roli, právě formulace textu ve spojení s fotografií auta působila na část fanoušků a veřejnosti přinejmenším jako necitlivá.
Hoskinsová, rovněž bývalá elitní cyklistka a olympionička, zemřela v prosinci 2023 poté, co ji poblíž jejich domova v australském Adelaide srazilo auto řízené právě Dennisem. Ten se následně přiznal k činu, který mohl způsobit újmu na zdraví, soud ho ale neuznal vinným ze zavinění její smrti. Dostal sedmnáctiměsíční podmíněný trest.
Jeho návrat na sociální sítě po delší době tak nezůstal bez odezvy. Komisařka pro práva obětí v Jižní Austrálii Sarah Quicková podle webu The Guardian označila příspěvek za „hluboce urážlivý“ a upozornila na „jasný nedostatek vhledu do dopadu jeho jednání“. Podle ní jde zároveň o projev neúcty vůči zesnulé i její rodině.
Dennis na kritiku reagoval dalšími příspěvky. Sdílel například fotografii svých dětí na kolech s popiskem „dvě absolutní zbraně“ a zveřejnil i komunikaci s novinářem, kterého označil za „krysu“. Na jeho profilech se objevilo také video reportérů čekajících před jeho domem. Krátce poté svůj instagramový účet smazal, aby ho následně znovu obnovil.