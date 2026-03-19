Mistra světa odsouzeného za smrt manželky kritizují za příspěvek na sítích

  12:25
Australský cyklista Rohan Dennis byl v loňském roce podmíněně odsouzen v souvislosti se smrtí své manželky Melissy Hoskinsové. Nyní znovu vzbudil pozornost, když na sociálních sítích zveřejnil příspěvek, který vyvolal silné reakce.
Australský cyklista Rohan Dennis

Australský cyklista Rohan Dennis | foto: Reuters

Rohan Dennis na olympijských hrách v Tokiu.
OBHAJOBA. Australský cyklista Rohan Dennis znovu ovládl časovku na mistrovství...
Rohan Dennis si dojel na Giru pro výhru v časovce. Dostal za to dvojí odměnu.
Rohan Dennis ze stáje Bahrain-Merida na startu druhé etapy Kolem Švýcarska
Dvojnásobný mistr světa v časovce a olympijský medailista v dráhové i silniční cyklistice sdílel fotografii černého vozu Porsche a doplnil ji popiskem „absolutní zbraň“.

I když nešlo přímo o konkrétní vůz, který v jeho příběhu sehrál tragickou roli, právě formulace textu ve spojení s fotografií auta působila na část fanoušků a veřejnosti přinejmenším jako necitlivá.

rohandennis

What an absolute weapon

18. března 2026 v 8:08, příspěvek archivován: 19. března 2026 v 10:08
Hoskinsová, rovněž bývalá elitní cyklistka a olympionička, zemřela v prosinci 2023 poté, co ji poblíž jejich domova v australském Adelaide srazilo auto řízené právě Dennisem. Ten se následně přiznal k činu, který mohl způsobit újmu na zdraví, soud ho ale neuznal vinným ze zavinění její smrti. Dostal sedmnáctiměsíční podmíněný trest.

Jeho návrat na sociální sítě po delší době tak nezůstal bez odezvy. Komisařka pro práva obětí v Jižní Austrálii Sarah Quicková podle webu The Guardian označila příspěvek za „hluboce urážlivý“ a upozornila na „jasný nedostatek vhledu do dopadu jeho jednání“. Podle ní jde zároveň o projev neúcty vůči zesnulé i její rodině.

Cyklista Dennis dostal podmínku v případu smrti manželky, kterou srazil autem

Dennis na kritiku reagoval dalšími příspěvky. Sdílel například fotografii svých dětí na kolech s popiskem „dvě absolutní zbraně“ a zveřejnil i komunikaci s novinářem, kterého označil za „krysu“. Na jeho profilech se objevilo také video reportérů čekajících před jeho domem. Krátce poté svůj instagramový účet smazal, aby ho následně znovu obnovil.

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy." Počínání českého brankáře...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Soukalová oznámila druhé těhotenství. Rýsuje se budoucí štafeta, napsala

Gabriela Soukalová a její snoubenec Miloš Kadeřábek (Praha, 13. února 2024)

Radostnou novinkou se fanouškům pochlubila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Prostřednictvím sociálních sítí odhalila, že s partnerem Milošem Kadeřábkem čekají druhé dítě. Jejich dcera Izabela...

V osmnácti má 220 cm, říkají jí Velká zeď. Co ukáže Čang C’-jü proti Češkám?

Činská basketbalistka Čang C’-jü se hlásí o míč na asijském šampionátu hráček...

Také nejzkušenější česká pivotka Julia Reisingerová musela přiznat: „Proti takové basketbalistce jsem ještě nehrála!" Ji a další svěřenkyně Romany Ptáčkové čeká už v neděli během kvalifikace o...

Mistra světa odsouzeného za smrt manželky kritizují za příspěvek na sítích

Australský cyklista Rohan Dennis

Australský cyklista Rohan Dennis byl v loňském roce podmíněně odsouzen v souvislosti se smrtí své manželky Melissy Hoskinsové. Nyní znovu vzbudil pozornost, když na sociálních sítích zveřejnil...

19. března 2026  12:25

Pardubice dostaly pokutu za Pešánovu neúčast na tiskové konferenci

Pardubický trenér Pešán organizuje hru svých svěřenců.

Pardubice dostaly od ředitele hokejové extraligy Martina Loukoty pokutu 10000 korun za neúčast hlavního trenéra Filipa Pešána na tiskové konferenci po prvním zápase čtvrtfinále play off proti Brnu....

Chorý s Provodem před baráží: Šulc má v sobě klíčový faktor, Koubek je pan stratég

Tomáš Chorý a Lukáš Provod při setkání s médii na začátku reprezentačního srazu.

Než se pustil do odpovědi o novém trenérovi českých fotbalistů Miroslavu Koubkovi, přerušil ho vedle sedící Tomáš Chorý a v žertu zašeptal do mikrofonu: „Dobře si rozmysli, co teď řekneš." Jeho...

Tři roky u repre jsou tak akorát. Vést ji sám není varianta, říká Plekanec. Co Kladno?

Premium
Kladno, 24. 10. 2025. Rytíři Kladno - HC Olomouc. Tomáš Plekanec, sportovní...

Loučí se s národním týmem a společně přecházejí řídit extraligové Kladno. Špičkový ansámbl v čele s Radimem Rulíkem, Markem Židlickým a Ondřejem Pavelcem zaštítí další velké hokejové jméno. Sportovní...

Lewandowski má rekord. Výsledek ale neodpovídá realitě, říká kouč Newcastlu

Kouč Newcastlu Eddie Howe během utkání s Barcelonou.

Do středečního večera byl posledním anglickým trenérem, který se představil na slavném Camp Nou, Gary Neville, jenž si v únoru 2016 s Valencií odvezl v poháru výprask 0:7. O poznání lepší dojem...

Smutek do půlnoci, ale problém speciálních týmů Komety nezmizí přes noc

Pardubický Roman Červenka překonává brněnského gólmana Aleše Stezku.

Zábranský na levém kruhu jako David Pastrňák? Tím Kometa odpočaté a připravené Pardubice nepřekvapí. Právě čitelné přesilové hry a naopak nezvládnutá oslabení rozhodly první čtvrtfinále play off, v...

Probouzel vnitřního Nadala? Rozesmátý Sinner překvapil, zkoušel hrát levačkou

Jannik Sinner se raduje po výhře ve finále v Indian Wells.

Jannik Sinner ukázal na tréninku v Miami svou hravou stránku. Raketu přehodil do levé ruky a na chvíli si vyzkoušel, jaké by bylo hrát opačně. Video, které se rychle rozšířilo po sociálních sítích,...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

Kapitán reprezentace? Favorit je Krejčí, i když je v týmu hodně slávistů, říká Šmicer

Bývalý fotbalista Vladimír Šmicer na tiskové konferenci k projektu basketbalové...

Sám baráž o mistrovství světa dvakrát zažil a už za týden bude sledovat, jak si v ní povedou současní fotbaloví reprezentanti. „Co se týče individuální formy hráčů, tak bychom na tom mohli být dobře....

Jízda plná slastí i strastí končí. Biatlonista Václavík ve 32 letech uzavřel kariéru

Adam Václavík na trati hromadného závodu v Pokljuce

Biatlonista Adam Václavík končí ve 32 letech kariéru. Má za sebou 11 sezon ve Světovém poháru, účastnil se také olympijských her v Pchjongčchangu 2018 a Pekingu 2022. O rozhodnutí informoval na svých...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Vstupenky na MS v hokeji 2026: kde a za kolik je koupíte

Kravička Cooly už se těšila na šampionát v roce 2020, jenže ten zhatil covid....

Hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku se rychle blíží a zájem o vstupenky je obrovský. Turnaj se uskuteční od 15. do 31. května v Curychu a Fribourgu a představí se na něm i Česko. Jak lístky...

Baví mě to tady. Skotský sparťan Irving o pohárech, české lize i reprezentaci

Sparťanský záložník Andrew Irving na tiskové konferenci před odvetou proti...

Před týdnem v Alkmaaru odehrál svůj první zápas v evropských pohárech. „Sparta je pro mě skvělý klub," říká skotský záložník Andrew Irving před domácí osmifinálovou odvetou ve fotbalové Konferenční...

