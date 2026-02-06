Stalo se tak hned v úvodní den turnaje ve středu.
Zápas mezi Švédskem a Jižní Koreou dospěl na konec šestého z osmi endů. Švédská dvojice Isabella a Rasmus Wranaaovi vedla nad korejským duem Kim Seon-yeong a Jeong Yeong-seok o sedm bodů, když zápas náhle skončil.
|
Curleři Zelingrová s Chabičovským prohráli i třetí zápas proti silné Velké Británii
Rozhodčí oznámili Korejcům, že zápas končí, protože ho už nemůžou otočit. Korejci podepsali zápis a odcházeli z ledu.
Ve dvou zbývajících endech bylo přitom ve hře ještě teoreticky 12 bodů.
|
Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi
Jejich švédští soupeři byli nečekaným krokem zaskočeni. „Vzdali to, nebo co?“ ozval se Wranaa a šel se zeptat rozhodčích.
Opakovaně zdůrazňoval, že zápas ještě neskončil. „Pokud chtějí hrát dál, můžou, ne?“ tázal se Švéd. A Seveřané sami Korejcům nabídli dohrání duelu.
Korejci se už ale do zápasu nevrátili.
„Viděl jsem, že je skóre vysoké, ale myslel jsem si, že to ještě můžeme dohnat. Byla to chyba rozhodčího, měl jsem se ovšem víc soustředit a rozhodčího se zeptat, proč jsme museli přestat. Je to pro mě nová zkušenost v mé curlingové kariéře,“ řekl Yeong-seok.