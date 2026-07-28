Dodržel slib. Mistr světa Cucurella už má na paži vytetovanou podobiznu trenéra

Španělsko minulou neděli porazilo ve finále šampionátu v New Jersey Argentinu 1:0 po prodloužení. Nová posila Realu Madrid se hned po utkání sháněla po tatérovi. S nápadem na tetování Cucurella přišel již během přípravy na turnaj.
De la Fuente očekával, že Cucurella dodrží slovo. „A nejsem tak ošklivý,“ dodal s úsměvem. Na hráčově paži svírá v ruce trofej pro mistry světa.
Cucurellu, který dlouho působil v Barceloně a poslední čtyři sezony hrál za Chelsea, zdobilo už předtím několik vytetovaných obrázků. Na triumf na mistrovství Evropy 2024 v Německu zase zareagoval změnou vzhledu. Po finálovém vítězství 2:1 nad Anglií si nechal obarvit kudrnaté tmavé vlasy na červeno.
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