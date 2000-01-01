náhledy
Psi, kočky, křeček, ale třeba i koně. Čeští olympionici mají doma nejrůznější čtyřnohé parťáky, kteří jim dělají společnost mimo kolotoč vrcholového sportu a pomáhají dobíjet baterky. Zatímco oni bojují o medaile, jejich mazlíčci čekají doma. Podívejte se, kdo se po návratu z olympiády postará o to nejvřelejší přivítání.
Autor: @eva_samkova, @baru_hav, @tereza_vobornikova
O snowboardcrossařce Evě Adamczykové je známé, že má celý život blízko ke koním. Po vítězné olympiádě v Soči dostala od města Vrchlabí koně Pepina, později si se sestrou pořídily ještě klisnu Demi Moore, aby spolu mohly vyrážet na projížďky. Na Instagramu české olympioničky se často objevuje také její oblíbenec Pedro.
Autor: Instagram @eva_samkova
Společně s manželem Markem Adamczykem mají také psa Artura, temperamentního křížence německého ovčáka, kterého si vzali z dočasné péče.
Autor: Instagram @eva_samkova
Další známou milovnicí koní je Markéta Davidová. Biatlonistka má jezdeckou licenci a startovala i na oficiálních závodech v parkurovém skákání. Před několika lety si splnila sen a pořídila si vlastního koně Dormana, přezdívaného Dori.
Autor: Instagram @makulaa
Ke zvířatům má blízko i její reprezentační kolegyně Tereza Voborníková. Společnost biatlonistce často dělá jorkšír Dasty, který patří jejím rodičům.
Autor: Instagram @tereza_vobornikova
Krasobruslařka Natálie Taschlerová dává přednost kočkám. Na jejím Instagramu se to kočičími snímky jen hemží. V Česku má u maminky kočku, v současném domově ve Finsku jí dělají společnost dokonce tři, které vlastní její spolubydlící.
Autor: Instagram @nat_taschlerova
Velkou milovnicí koček je také běžkyně na lyžích Barbora Havlíčková. Prozradila to sama o sobě i v oficiálním představovacím medailonku Českého olympijského týmu.
Autor: Instagram @baru_hav
Na alpskou lyžařku Alenu Labaštovou doma čeká pes Geronimo. Křížence severských plemen čtyřiadvacetiletá univerzálka adoptovala z útulku.
Autor: Instagram @alenkalabastova
Geronimo českou lyžařku doprovodil dokonce i na její bakalářskou promoci.
Autor: Instagram @alenkalabastova
Domácího mazlíčka má doma i útočník Colorada Martin Nečas, který se o fenku jménem Gigi stará společně s partnerkou Nikolou Mertlovou alias Nykki.
Autor: Instagram @nykkimertl
Skeletonistce Anně Fernstädtové často při tréninku dělá společnost pes Bounty.
Autor: Instagram @annafernstaedt
Hokejovou útočnici Kristýnu Kaltounkovou doprovází křeččí slečna jménem Spritz. V nedávném rozhovoru Kaltounková prozradila, že si kvůli přestupu do New York Sirens vyřizovala povolení, aby ji mohla vzít s sebou do Spojených států.
Autor: Instagram @kalty_98
Hokejista David Kämpf má psa Dobbyho, který s ním i celou rodinou žije v Torontu.
Autor: Instagram @kampfdavid
Dobby byl dokonce hrdým majitelem dresu Toronto Maple Leafs, za které Kämpf donedávna nastupoval. Zda už má jeho psí parťák i dres Vancouver Canucks, se český útočník zatím na Instagramu nepochlubil.
Autor: Instagram @dobbykampf
Hokejistka Michaela Pejzlová si před rokem rozšířila rodinu o psa Joriho, sympatického corgiho.
Autor: Instagram @mish_pejzl
Hokejové útočnici Tereze Vanišové dělá doma společnost buldoček Bruno Vincent.
Autor: Instagram @tereza_vanisova
Na hokejistu Ondřeje Paláta a jeho rodinu dohlíží pes Snowy.
Autor: Instagram @pally_18
I na závodnici v short tracku Petru Vaňkovou se po olympijských hrách doma těší čtyřnohý parťák.
Autor: Instagram @petravankova_
Hokejistku Dominiku Láskovou na cestách často doprovází její pes Koudy.
Autor: Instagram @laska14
Na Instagramu její reprezentační kolegyně Sáry Čajanové se naopak objevují především kočičí mazlíčci.
Autor: Instagram @sarkacajanova24