Čtyřnozí mazlíčci českých olympioniků. Kdo je přivítá po návratu domů?

  15:00
Psi, kočky, křeček, ale třeba i koně. Čeští olympionici mají doma nejrůznější čtyřnohé parťáky, kteří jim dělají společnost mimo kolotoč vrcholového sportu a pomáhají dobíjet baterky. Zatímco oni bojují o medaile, jejich mazlíčci čekají doma. Podívejte se, kdo se po návratu z olympiády postará o to nejvřelejší přivítání.
Čtyřnozí mazlíčci českých olympioniků Eva Adamczyková Eva Adamczyková Markéta Davidová Tereza Voborníková Natálie Taschlerová Barbora Havlíčková Alena Labaštová Alena Labaštová Martin Nečas Anna Fernstädtová Kristy&#769;na Kaltounkova&#769;

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Jsem zpět! Kozma v Ostravě vyhrál, slavil i Batfalský. Kdo je nový šampion veltru?

David Kozma s partnerkou Sárou. Kozma na Oktagonu 84 v Ostravě porazil Jozefa...

V Ostravar Areně, kam v sobotu večer dorazilo na turnaj Oktagon 84 přes dvanáct tisíc diváků, se představilo devět českých MMA zápasníků a dva Slováci. Ale nedařilo se jim, vyhráli jen ostravští...

15. února 2026  1:07

Američané proti Dánům ztráceli, ale slaví pohodlnou výhru. Otáčeli také Lotyši

Američtí hokejisté se radují z gólu Matta Boldyho.

Sobotní program skupiny C na olympiádě v Miláně odstartovala výhra Lotyšska, které díky obratu ve třetí třetině zdolalo Německo 4:3. Večer museli otáčet také velcí favorité ze Spojených států...

15. února 2026

8. den ZOH 2026: Voborníková ve sprintu 19., Fernstädtová uzavřela top desítku

Skeletonistka Anna Fernstädtová během třetí jízdy na olympijských hrách

Olympijské hry v Miláně a Cortině d’ Ampezzo mají za sebou první týden. Ten druhý odstartoval v sobotu. Program načal lyžař Marek Müller, v obřím slalomu ale dojel se ztrátou téměř 13 vteřin na 35....

15. února 2026

Jó, na vás jsem uměl! Ikona Ambühl povídá: Čechy mám rád, provázeli mě celou kariéru

Premium
Olympijský turnaj v ledním hokeji. Finsko - Švýcarsko. Švýcaři se nicméně...

Od našeho zpravodaje v Itálii Symbol švýcarského hokeje? Asi byste si za něj v těžko dosazovali někoho jiného než Andrese Ambühla. Na ledě svou houževnatostí dvacet let vydatně pomáhal trápit také Čechy. Ale jinak z něj vyzařuje...

15. února 2026

14. února 2026  23:53

Desátá Fernstädtová: Žádná ostuda. A teď se těším na rodinu a kamarádky

Skeletonistka Anna Fernstädtová vyjíždí v kategorii jednotlivci - ženy. (13....

Od našeho zpravodaje v Itálii Když dorazila k rozhovoru, zrovna se na trať pouštěly poslední tři závodnice. Skeletonistka Anna Fernstädtová povídání na chvíli přerušila, zahleděla se na televizi, a když pozorovala, jak si...

14. února 2026  23:50

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

14. února 2026  23:46

Cesta za obhajobou pokračuje. Kanaďanky ve čtvrtfinále jasně přehrály Německo

Kanadské hokejistky slaví výhru nad Německem a postup do semifinále...

Kanadské hokejistky porazily ve čtvrtfinále olympijských her v Miláně Německo 5:1. V boji o finále obhájkyně triumfu z Pekingu narazí Švýcarky, které porazily Finky 1:0. Druhou dvojici pro pondělní...

14. února 2026  19:47,  aktualizováno  23:40

Vonnová: Byla jsem ochotná riskovat. Je po další operaci, může zpátky domů

Pád Lindsey Vonnové na trati olympijského sjezdu v Cortině. (8. února 2026)

Americká lyžařka Lindsey Vonnová má úspěšně za sebou čtvrtou operaci nohy, kterou si vážně zranila při pádu v nedělním olympijském sjezdu v Cortině d’Ampezzo. Jednačtyřicetiletá hvězda rychlostních...

14. února 2026  23:04

To je asi můj poslední výsledek. Davidová končí sezonu, opět má výhřez ploténky

Markéta Davidová se svou jednorožčí malorážkou.

Od našeho zpravodaje v Itálii Do očí se jí za cílem neustále draly slzy. Chtěla to ještě jednou v závodě zkusit, pokusit se vytvořit si na olympijskou Anterselvu i příjemnější vzpomínku než tu z protrápené biatlonové smíšené...

14. února 2026  18:23,  aktualizováno  22:55

Slovinská radost na velkém můstku. Vyhrál favorit Prevc, Koudelka byl v páté desítce

Roman Koudelka po svém skoku v prvním kole závodu na velkém můstku

Slovinský skokan na lyžích Domen Prevc vyhrál olympijský závod na velkém můstku. Druhý v Predazzu skončil Ren Nikaido z Japonska a třetí byl Kacper Tomasiak z Polska. Roman Koudelka stejně jako na...

14. února 2026  22:35

Hyský chválil tým a vyzdvihl střelce Krčíka: Osm gólů ze stopera? Neuvěřitelné číslo

Martin Hyský koučuje plzeňské fotbalisty během utkání v Olomouci.

Dva rohy Patrika Hrošovského, dva góly. Plzeň si díky skvělé kopací technice slovenského záložníka pomohla k výhře 2:1 v Olomouci. „Když standardky zahráváte dobře a jste hladoví, je to plus. Pomůže...

14. února 2026  22:03

