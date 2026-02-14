|
Čtyřnozí mazlíčci českých olympioniků. Kdo je přivítá po návratu domů?
Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové
Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...
Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna
Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...
Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu
Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...
Jsem zpět! Kozma v Ostravě vyhrál, slavil i Batfalský. Kdo je nový šampion veltru?
V Ostravar Areně, kam v sobotu večer dorazilo na turnaj Oktagon 84 přes dvanáct tisíc diváků, se představilo devět českých MMA zápasníků a dva Slováci. Ale nedařilo se jim, vyhráli jen ostravští...
Američané proti Dánům ztráceli, ale slaví pohodlnou výhru. Otáčeli také Lotyši
Sobotní program skupiny C na olympiádě v Miláně odstartovala výhra Lotyšska, které díky obratu ve třetí třetině zdolalo Německo 4:3. Večer museli otáčet také velcí favorité ze Spojených států...
8. den ZOH 2026: Voborníková ve sprintu 19., Fernstädtová uzavřela top desítku
Olympijské hry v Miláně a Cortině d’ Ampezzo mají za sebou první týden. Ten druhý odstartoval v sobotu. Program načal lyžař Marek Müller, v obřím slalomu ale dojel se ztrátou téměř 13 vteřin na 35....
Jó, na vás jsem uměl! Ikona Ambühl povídá: Čechy mám rád, provázeli mě celou kariéru
Od našeho zpravodaje v Itálii Symbol švýcarského hokeje? Asi byste si za něj v těžko dosazovali někoho jiného než Andrese Ambühla. Na ledě svou houževnatostí dvacet let vydatně pomáhal trápit také Čechy. Ale jinak z něj vyzařuje...
Desátá Fernstädtová: Žádná ostuda. A teď se těším na rodinu a kamarádky
Od našeho zpravodaje v Itálii Když dorazila k rozhovoru, zrovna se na trať pouštěly poslední tři závodnice. Skeletonistka Anna Fernstädtová povídání na chvíli přerušila, zahleděla se na televizi, a když pozorovala, jak si...
Cesta za obhajobou pokračuje. Kanaďanky ve čtvrtfinále jasně přehrály Německo
Kanadské hokejistky porazily ve čtvrtfinále olympijských her v Miláně Německo 5:1. V boji o finále obhájkyně triumfu z Pekingu narazí Švýcarky, které porazily Finky 1:0. Druhou dvojici pro pondělní...
Vonnová: Byla jsem ochotná riskovat. Je po další operaci, může zpátky domů
Americká lyžařka Lindsey Vonnová má úspěšně za sebou čtvrtou operaci nohy, kterou si vážně zranila při pádu v nedělním olympijském sjezdu v Cortině d’Ampezzo. Jednačtyřicetiletá hvězda rychlostních...
To je asi můj poslední výsledek. Davidová končí sezonu, opět má výhřez ploténky
Od našeho zpravodaje v Itálii Do očí se jí za cílem neustále draly slzy. Chtěla to ještě jednou v závodě zkusit, pokusit se vytvořit si na olympijskou Anterselvu i příjemnější vzpomínku než tu z protrápené biatlonové smíšené...
Slovinská radost na velkém můstku. Vyhrál favorit Prevc, Koudelka byl v páté desítce
Slovinský skokan na lyžích Domen Prevc vyhrál olympijský závod na velkém můstku. Druhý v Predazzu skončil Ren Nikaido z Japonska a třetí byl Kacper Tomasiak z Polska. Roman Koudelka stejně jako na...
Hyský chválil tým a vyzdvihl střelce Krčíka: Osm gólů ze stopera? Neuvěřitelné číslo
Dva rohy Patrika Hrošovského, dva góly. Plzeň si díky skvělé kopací technice slovenského záložníka pomohla k výhře 2:1 v Olomouci. „Když standardky zahráváte dobře a jste hladoví, je to plus. Pomůže...