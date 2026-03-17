Čtyřnozí členové týmů. Paralympioniky na hrách doprovázelo šest asistenčních psů

Vodicí a asistenční psi pomáhají sportovcům s řadou každodenních úkonů, od orientace v prostoru přes manipulaci s předměty až po psychickou podporu před závody. Na jednotlivých soutěžních místech proto mají vyhrazené speciální prostory, kde mohou mezi závody odpočívat.
Pozornost fanoušků si získala například osmiletá černá labradorka Pickle z britského týmu. Na hrách se objevovala ve speciálním psím dresu ve stejných barvách, jaké nosí britští paralympionici.
Svého čtyřnohého pomocníka měla na hrách také Carina Edlingerová, která dříve reprezentovala Rakousko, ale nyní závodí v českých barvách. Její pes Riley ji doprovází téměř na každém kroku.
„Můj vodicí pes pro mě znamená všechno,“ přiznala Edlingerová webu Mezinárodního paralympijského výboru. Pomáhá jí nejen s orientací, ale také se zvládáním nervozity před závody.
Riley se přitom stal populárním už během paralympiády v Pekingu. Když Edlingerová tehdy vyhrála sprint v para běhu na lyžích, objevil se s ní na stupních vítězů a video z ceremoniálu obletělo svět.
Letos jejich společná paralympijská cesta pokračovala. Edlingerová totiž pro Českou republiku vybojovala historicky první zlato v para biatlonu a zároveň první zimní paralympijský nejcennější kov pro Česko po 24 letech.
Svého psího pomocníka má také Australan Matt Brumby. Para běžec na lyžích a biatlonista utrpěl ve 22 letech poranění míchy během služby v Australském královském námořnictvu. Jeho asistenční fenka Willow, která je jednou ze tří psích členek australské delegace, mu pomáhá už od roku 2018. Zvedá věci, které mu upadnou, otevírá dveře nebo mu přinese zpět vozík.
„Willow mi v mnoha ohledech změnila život,“ řekl Brumby. Jak ale dodává s úsměvem, její největší talent je jinde. „Kdyby se na paralympiádě udělovaly medaile za mazlení, určitě by vyhrála zlato.“