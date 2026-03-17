Čtyřnozí členové týmů. Paralympioniky na hrách doprovázelo šest asistenčních psů

Na letošních paralympijských hrách nebyli vidět jen sportovci a jejich týmy. O pozornost fanoušků se dělili i se svými čtyřnohými parťáky. Na sportovištích se objevilo šest oficiálních vodicích a asistenčních psů, kteří doprovázeli reprezentanty Austrálie, Česka, Velké Británie a Německa.
Australského para běžce na lyžích a para biatlonistu Davida Milna doprovází labradorka Suki. Asistenční fenka pro lidi s posttraumatickou stresovou poruchou je podle něj hravá, rozpustilá a plná lásky. | foto: AP / Emilio MorenattiČTK

Vodicí a asistenční psi pomáhají sportovcům s řadou každodenních úkonů, od orientace v prostoru přes manipulaci s předměty až po psychickou podporu před závody. Na jednotlivých soutěžních místech proto mají vyhrazené speciální prostory, kde mohou mezi závody odpočívat.

Pozornost fanoušků si získala například osmiletá černá labradorka Pickle z britského týmu. Na hrách se objevovala ve speciálním psím dresu ve stejných barvách, jaké nosí britští paralympionici.

paralympicsgb_official

Saving the best announcement till last

Meet Pickle, the waggiest member of the team, who’ll be with us at #MilanoCortina2026

#ParalympicsGB #Skiing #GuideDog

24. února 2026 v 19:29, příspěvek archivován: 16. března 2026 v 12:59
oblíbit odpovědět uložit

Svého čtyřnohého pomocníka měla na hrách také Carina Edlingerová, která dříve reprezentovala Rakousko, ale nyní závodí v českých barvách. Její pes Riley ji doprovází téměř na každém kroku.

„Můj vodicí pes pro mě znamená všechno,“ přiznala Edlingerová webu Mezinárodního paralympijského výboru. Pomáhá jí nejen s orientací, ale také se zvládáním nervozity před závody.

Konečně se daří i v zimě. Napodobí parasportovci historické Nagano?

Riley se přitom stal populárním už během paralympiády v Pekingu. Když Edlingerová tehdy vyhrála sprint v para běhu na lyžích, objevil se s ní na stupních vítězů a video z ceremoniálu obletělo svět.

Letos jejich společná paralympijská cesta pokračovala. Edlingerová totiž pro Českou republiku vybojovala historicky první zlato v para biatlonu a zároveň první zimní paralympijský nejcennější kov pro Česko po 24 letech.

ausparalympics

Since you guys are all loving our dog content Here’s more!

#paralympics #milanocortina2026

9. března 2026 v 6:09, příspěvek archivován: 16. března 2026 v 13:02
oblíbit odpovědět uložit

Svého psího pomocníka má také Australan Matt Brumby. Para běžec na lyžích a biatlonista utrpěl ve 22 letech poranění míchy během služby v Australském královském námořnictvu. Jeho asistenční fenka Willow, která je jednou ze tří psích členek australské delegace, mu pomáhá už od roku 2018. Zvedá věci, které mu upadnou, otevírá dveře nebo mu přinese zpět vozík.

„Willow mi v mnoha ohledech změnila život,“ řekl Brumby. Jak ale dodává s úsměvem, její největší talent je jinde. „Kdyby se na paralympiádě udělovaly medaile za mazlení, určitě by vyhrála zlato.“

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

U laviček dítě stálo... Fotbal baví příběhy teenagerů. Kdo hrál ligu už ve dvanácti?

Záložník Max Dowman z Arsenalu oslavuje svůj gól proti Evertonu.

Pod nosem mu už raší knír, ale tím se nenechte zmást. Pořád se musí převlékat v oddělené kabině. Ještě ani nemá dokončenou povinnou školní docházku. A jeho rodiče musí podle regulí dávat před každým...

Basket ONLINE: Na závěr proti mistryním Evropy. Češky hrají v kvalifikaci MS s Belgií

Sledujeme online
Karolína Šotolová během utkání s Čínou.

České basketbalistky mohou po 12 letech postoupit na mistrovství světa. Kvalifikační skupinu A v čínském Wu-chanu zakončují utkáním s Belgií, která ovládla poslední dva evropské šampionáty a účast na...

Bulharka po zranění ze Špindlu podstoupila šestihodinový operační zákrok

Malena Zamfirovová během Světového poháru v Polsku.

Bulharská snowboardistka Malena Zamfirovová podstoupila ve Štýrském Hradci další dvě operace po vážném zranění, které utrpěla před dvěma týdny před slalomy Světového poháru ve Špindlerově Mlýně....

Malinin, Sakamotová, Cizeron a spol. Které hvězdy olympiády míří na MS v Praze

Ilia Malinin předvedl ve volné jízdě i salto.

Příští středu bude v Praze zahájeno mistrovství světa krasobruslařů, které se do Česka vrací po třiatřicetileté odmlce. V už takřka vyprodané O₂ Areně dojde k unikátnímu dostaveníčku hvězd z...

Česká sestava na MS v krasobruslení 2026: senzační medailista i světový unikát

Jak peloton vábí výjimečné. Klaebo dostal po hrách nabídku: A co cyklistika?

Johannes Hösflot Klaebo slaví své deváté olympijské zlato.

Ta otázka asi napadla spoustu lidí. A co teď vlastně norského krále italských olympijských her Johannese Hösflota Klaeba může hnát? V běžeckém lyžování už vyhrál naprosto vše. Má nejvíc triumfů ve...

Plzeňský Jandač varuje před Spartou: Vyhrát těsnou sérii je regenerační injekcí

Plzeňský trenér Josef Jandač udílí na tréninku pokyny.

Ve středu rozehrají hokejisté Plzně na domácím ledě čtvrtfinálovou sérii extraligového play off proti Spartě, která vybojovala postup z předkola. Pražané byli blízko vyřazení s Kladnem, nakonec...

Zvlčte! Ústí se zadrhlo, brzdí ho i hřiště. Kouč: Jen fotbalovostí to neuhrajeme

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Za maskota mají vlka, ale ústečtí fotbalisté zvlčí, až když jim teče do bot. Doma jsou na jaře nuloví: dva zápasy, žádný gól, žádný bod. Trenér Svatopluk Habanec žádá od hráčů víc bojovnosti,...

Uvidí ještě rodinu? A co je čeká? Fatima Rahimi o protestujících Íránkách

Fatima Rahimi, psychoterapeutka a novinářka, která se věnuje tématům z Íránu a...

Z rodného Afghánistánu uprchla s rodiči před válkou v roce 2000. „Od té doby jsem v zemi nebyla. Dostali jsme politický azyl. Zemřely mi babičky a já se s nimi nemohla rozloučit,“ vzpomíná Fatima...

Krásné góly Pastrňáka a Zachy stačily Bostonu jen na bod, Nečas mírnil debakl

Bostonský útočník David Pastrňák překonává Jacoba Markströma v brance New...

České útočné duo Bostonu v pondělním programu NHL pálilo ostrými. David Pastrňák se blýskl dvěma pohlednými góly a mezi střelci figuroval i Pavel Zacha. Hokejistům Bruins to ovšem nakonec stačilo jen...

Nymburk napřímo o čtvrtfinále Ligy mistrů. Rozhodne se v duelu s Gran Canarií

Pierre Pelos z Gran Canarie střílí na nymburský koš.

Nymburští basketbalisté se v úterý střetnou na palubovce Gran Canarie o postup do čtvrtfinále Ligy mistrů. Soupeře z Kanárských ostrovů musejí porazit o více než tři body, aby ho díky lepšímu...

