Finský jezdec stáje Cadillac vyrazil na cestu hned po nedělní Velké ceně Bahrajnu v Malajsii. Nezvolil přitom jen pohodlné silnice. Pustil se i na štěrkové a lesní stezky, část trasy dokonce absolvoval po setmění pouze za svitu čelovky.
V neděli ujel úvodních 56,6 kilometru za něco málo přes dvě hodiny. V pondělí přidal 161,91 kilometru za 5 hodin a 45 minut, v úterý pak dalších 161 kilometrů přibližně za pět a půl hodiny. Na středu mu zbývalo posledních 40,16 kilometru.
Ve středu odpoledne Bottas sdílel video z hráze Causeway spojující Malajsii se Singapurem. O dvě hodiny později projížděl singapurskou ulicí Beach Road a dorazil do cíle v hotelu The Ritz-Carlton. Za úspěšné zdolání trasy dlouhé 419,67 kilometru tam obdržel certifikát.
Z cyklistického sedla se musí rychle vrátit do formulového kolotoče. Ve čtvrtek ho čekají mediální povinnosti, v pátek první tréninky a v sobotu historicky první sprint na městském okruhu Marina Bay. Nedělní Velká cena Singapuru se pak tradičně pojede pod umělým osvětlením.
Bottas má přitom na Singapur příjemné vzpomínky. V roce 2017 zde s Mercedesem vybojoval třetí místo. Při svém posledním vystoupení v roce 2024 se mu tolik nedařilo a za volantem Sauberu dojel šestnáctý.
Ani letos se však výraznější úspěch neočekává. Cadillac je nováčkem ve F1, zatím se trápí s výkonností a pohybuje se převážně v zadní části pole.