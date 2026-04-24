Ronaldo je známý tím, že si na životosprávě zakládá. Vedle tréninku využívá i moderní regenerační metody, jako jsou kryokomora nebo hyperbarická kyslíková terapie. V minulosti na sebe upozornil také tím, když během Eura 2020 demonstrativně odsunul láhve Coca-Coly a nabádal k pití vody.
Klíčovou roli ale podle jeho bývalého kuchaře hraje každodenní strava. „Cristianův jídelníček je vyvážený. Jí od všeho trochu, ale vždy zdravě,“ popsal Barone v rozhovoru pro online magazín Covers.com.
Kouzla krále LeBrona, která inspirují. Proč je i ve čtyřiceti na špici?
Den začíná jednoduchou snídaní. „Avokádo, vejce, káva a žádný cukr. Absolutně žádný cukr,“ zdůraznil. Obědy pak stojí především na kuřecím mase nebo rybách doplněných zeleninou. Sacharidy podle něj Ronaldo přijímá hlavně ze zeleniny, nikoli z klasických příloh. „Žádné těstoviny, žádný chléb,“ dodal.
Večeře jsou také lehčí, opět nejčastěji ve formě ryb nebo masa se zeleninou. Důraz přitom klade nejen na kvalitu potravin, ale i na jejich jednoduchost.
Zajímavostí je i to, čemu se portugalská hvězda podle svého bývalého kuchaře vyhýbá. „Žádné mléko. Lidé jsou jediní živočichové, kteří pijí mléko jiných živočichů. Podle mého názoru to není přirozené,“ uvedl Barone s tím, že stejně jako Ronaldo dává přednost alternativám.
Ronaldo doléčil zranění a dvěma góly opět posunul rekord vstřelených branek
Naopak pozitivně se vyjádřil k potravinám, které jsou pro řadu lidí spíš netradiční. „Játra, srdce nebo další orgány jsou superpotraviny. Cristianovi chutnala játra a jsou velmi bohatá na železo,“ vysvětlil.
Svoji fyzickou kondici Ronaldo prověří mimo jiné v portugalských barvách na nadcházejícím mistrovství světa ve fotbale. Dříve prohlásil, že turnaj bude jeho posledním světovým šampionátem, a uvedl také, že za „jeden nebo dva roky“ nadobro ukončí svou fotbalovou kariéru.