Recept na úspěch. Ronaldův bývalý kuchař přiblížil tajemství jeho formy

Cristiano Ronaldo je dlouhodobě synonymem špičkové fyzické kondice. I po čtyřicítce patří mezi nejlépe připravené fotbalisty světa a jeho forma budí obdiv napříč sporty. Podle jeho bývalého šéfkuchaře Giorgia Baroneho za tím však nestojí jen trénink, ale především striktní jídelníček a několik překvapivých pravidel.
Fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo se i po čtyřicítce drží na vrcholu a stále se pyšní špičkovou formou. | foto: Instagram @cristiano

Ronaldo je známý tím, že si na životosprávě zakládá. Vedle tréninku využívá i moderní regenerační metody, jako jsou kryokomora nebo hyperbarická kyslíková terapie. V minulosti na sebe upozornil také tím, když během Eura 2020 demonstrativně odsunul láhve Coca-Coly a nabádal k pití vody.

Klíčovou roli ale podle jeho bývalého kuchaře hraje každodenní strava. „Cristianův jídelníček je vyvážený. Jí od všeho trochu, ale vždy zdravě,“ popsal Barone v rozhovoru pro online magazín Covers.com.

Den začíná jednoduchou snídaní. „Avokádo, vejce, káva a žádný cukr. Absolutně žádný cukr,“ zdůraznil. Obědy pak stojí především na kuřecím mase nebo rybách doplněných zeleninou. Sacharidy podle něj Ronaldo přijímá hlavně ze zeleniny, nikoli z klasických příloh. „Žádné těstoviny, žádný chléb,“ dodal.

Večeře jsou také lehčí, opět nejčastěji ve formě ryb nebo masa se zeleninou. Důraz přitom klade nejen na kvalitu potravin, ale i na jejich jednoduchost.

Zajímavostí je i to, čemu se portugalská hvězda podle svého bývalého kuchaře vyhýbá. „Žádné mléko. Lidé jsou jediní živočichové, kteří pijí mléko jiných živočichů. Podle mého názoru to není přirozené,“ uvedl Barone s tím, že stejně jako Ronaldo dává přednost alternativám.

Naopak pozitivně se vyjádřil k potravinám, které jsou pro řadu lidí spíš netradiční. „Játra, srdce nebo další orgány jsou superpotraviny. Cristianovi chutnala játra a jsou velmi bohatá na železo,“ vysvětlil.

Svoji fyzickou kondici Ronaldo prověří mimo jiné v portugalských barvách na nadcházejícím mistrovství světa ve fotbale. Dříve prohlásil, že turnaj bude jeho posledním světovým šampionátem, a uvedl také, že za „jeden nebo dva roky“ nadobro ukončí svou fotbalovou kariéru.

Recept na úspěch. Ronaldův bývalý kuchař přiblížil tajemství jeho formy

Fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo se i po čtyřicítce drží na vrcholu a stále...

Cristiano Ronaldo je dlouhodobě synonymem špičkové fyzické kondice. I po čtyřicítce patří mezi nejlépe připravené fotbalisty světa a jeho forma budí obdiv napříč sporty. Podle jeho bývalého...

24. dubna 2026  15:24

