náhledy
Po více než dvaceti letech ukončil Cristiano Ronaldo svou bohatou reprezentační kariéru. Jeden z nejúspěšnějších fotbalistů historie patří zároveň mezi nejsledovanější celebrity světa. Přesto se s jeho životem pojí příběhy, o kterých možná nemají tušení ani jeho nejvěrnější fanoušci. Tohle jsou některé z nich.
Autor: Reuters
Nebyl právě vzorný teenager. Když bylo Ronaldovi přibližně čtrnáct let, vyhodili ho ze školy poté, co po učitelce hodil židli. Podle jeho vyprávění ho pedagožka před spolužáky ponížila. Mladý fotbalista navíc čelil posměškům kvůli svému výraznému madeirskému přízvuku.
Autor: Instagram/@cristiano
V patnácti letech málem skončil s fotbalem. Cristiano Ronaldo v dospívání trpěl srdeční arytmií, která mohla předčasně ukončit jeho slibně rozjetou kariéru. Podstoupil proto operaci, při němž mu lékaři pomocí laseru upravili srdeční tkáň. Už následující den se prý vrátil k tréninku.
Autor: Profimedia.cz
Záměrně nemá žádné tetování. Cristiano Ronaldo se rozhodl nenechat se tetovat, aby mohl pravidelně darovat krev. Je také dárcem kostní dřeně. K tomuto kroku ho přimělo onemocnění dítěte jednoho z jeho spoluhráčů.
Autor: Instagram @cristiano
Během pandemie pomohl vybavit nemocnice. V roce 2020 přispěl na financování jednotek intenzivní péče v nemocnicích v Lisabonu a Portu, které se potýkaly s náporem pacientů s covidem. Jedna z nich byla pojmenována na jeho počest.
Autor: Julio Cortez, AP
Zaplatil operaci desetiměsíčního dítěte. Rodina vážně nemocného chlapce požádala Ronalda, aby věnoval podepsané kopačky do dražby. Výtěžek měl pomoci zaplatit nákladnou operaci. Fotbalista se však podle zveřejněného příběhu rozhodl uhradit celý zákrok ze svého.
Autor: Instagram/@shotbalsp
Měl způsobit Coca-Cole miliardové ztráty. Během mistrovství Evropy 2020, které se kvůli pandemii uskutečnilo o rok později, Ronaldo na tiskové konferenci odsunul dvě lahve Coca-Coly. Místo nich pozvedl vodu a řekl: „Água,“ tedy portugalsky voda. Následně se v médiích objevily zprávy, podle nichž jeho gesto připravilo společnost o čtyři miliardy dolarů tržní hodnoty.
Autor: Reuters
Financoval onkologické centrum na počest své matky Dolores Aveirové. V roce 2009 věnoval Ronaldo více než 165 tisíc dolarů portugalské nemocnici, v níž se léčila jeho matka. Peníze měly posloužit k vybudování nového onkologického centra. (Na snímku je Cristiano Ronaldo, jeho matka Dolores Aveirová a sestra Katia)
Autor: Reuters
Jméno dostal po americkém prezidentovi. Celým jménem se portugalská hvězda jmenuje Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Druhé křestní jméno dostal po Ronaldu Reaganovi, kterého jeho otec obdivoval už jako herce. Fotbalista později prozradil, že rodičům se jméno líbilo také proto, že jim připadalo silné.
Autor: Reuters
Má vlastní letiště i muzeum. Na rodné Madeiře se Ronaldo těší mimořádné úctě. V roce 2017 po něm bylo pojmenováno místní mezinárodní letiště. V rodném Funchalu má také vlastní muzeum CR7, kde jsou vystaveny jeho trofeje a další památky na fotbalovou kariéru.
Autor: Reuters
Jako první fotbalista skóroval na šesti mistrovstvích světa. Historického milníku dosáhl 23. června 2026, kdy dvěma góly přispěl k vítězství Portugalska nad Uzbekistánem 5:0.
Autor: Reuters
Dal alespoň sto soutěžních gólů za čtyři různé kluby. Historicky prvním fotbalistou, kterému se to podařilo, se Ronaldo stal v srpnu 2025. Jubilejní trefu za saúdskoarabský Al-Nassr zaznamenal ve finále tamního Superpoháru proti Al-Ahlí. Stogólovou hranici předtím překonal také v Manchesteru United, Realu Madrid a Juventusu.
Autor: Reuters