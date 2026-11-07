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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
Nejlepší tenistky světa před objektivem: Nosková oblékla kůži, Siniaková rudou
Ještě před úvodními zápasy Turnaje mistryň se nejlepší tenistky světa postavily před objektivy fotografů. Organizace WTA zveřejnila oficiální snímky osmi nejlepších singlistek a deblových párů...
Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie
Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.
Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly
Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...
Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové
Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...
Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté
Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...
Za Maďarsko dostával čočku, teď by Plšek rád zpět do ligy. Orbán? Sportovní fanatik
Šest let uteklo jako voda a Jakub Plšek je opět na očích českým fanouškům. Po štaci v Maďarsku se vrátil zpátky do rodné země, posílil fotbalovou Duklu a plánuje, jak s ní po třicítce vykope postup...
Turnaj mistryň 2026 v tenise: Program, výsledky, Češky a nominace
Je tady závěrečný ženský tenisový podnik sezony, Turnaj mistryň. Letos se koná od 8. do 15. listopadu 2026 v americkém Indian Wells s trojnásobnou českou účastí, sledujte přímé přenosy online.
Siniaková/Townsendová dnes na Turnaji mistryň 2026: Kurzy, kde sledovat
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vstupují to Turnaje mistryň 2026 zápasem proti Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové, se kterými ještě neprohrály. Sledujte jejich další měření sil v pondělí 9....
Ústí pod Labem! Děčínští bažanti řádili, rival pěnil: Degradace značky Sluneta
Vibrující arénou se neslo škodolibé: Ústíííí pod Labem!, hosté ze Slunety spěšně mizeli v šatně, zato hostitelé z Děčína se po demoličním derby před svým kotlem minuty opájeli senzačně vysokou výhrou...
Velká cena Brazílie F1 2026: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat
Formule 1 pokračuje dvacátým závodem sezony 2026, Velkou cenou São Paula na brazilském okruhu Interlagos. Andrea Kimi Antonelli si už při předchozí Grand Prix Mexika zajistil titul mistra světa....
Kubala po hattricku: Všichni křičeli, že jsem sám. Ale věřil jsem si a zkusil nůžky
Na první ligový hattrick čekal až do svých sedmadvaceti let, navíc jej završil parádními nůžkami. Forvard ostravských fotbalistů Filip Kubala se stal hlavním hrdinou sobotního utkání v Brně, kde...
Nosková vs. Kosťuková v TV: Kde sledovat Turnaj mistryň 2026, kurzy
Linda Nosková zahajuje svou premiérovou účast na Turnaji mistryň v Indian Wells zápasem proti Martě Kosťukové z Ukrajiny. Hraje se v neděli 8. listopadu od 21:00, sledujte utkání v přímém přenosu...
Nečas dirigoval Colorado při výhře, první gól sezony má Chmelař
Martin Nečas čtyřmi body za dva góly a dvě asistence řídil výhru Colorada 4:0 nad Detroitem a s 23 body je aktuálně nejproduktivnějším Čechem v NHL a 12. nejproduktivnějším hráčem ligy. První gól v...
Curry v NBA řádil a překonal rekord, San Antonio má už osmou výhru v řadě
Basketbalisté Golden State porazili v NBA Orlando 126:119 po prodloužení a po úvodních třech porážkách si připsali sedmé vítězství za sebou. Stephen Curry k němu přispěl 41 body a překonal rekord...
Módní ikona Bellingham. Fotbalistu lákají známé značky, podívejte se na jeho outfity
Judu Bellinghamovi se nedaří jen na fotbalovém hřišti, ale také ve světě módy. Záložník Realu Madrid si vybudoval pověst módní ikony, o kterou se přetahují přední světové značky. Rád kombinuje...
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Kde sledovat Turnaj mistryň 2026 živě? Live streamy online i v TV
Přímé přenosy z celého Turnaje mistryň 2026 v Indian Wells sledujte živě u Tipsportu – nepřijdete tak o zápasy Lindy Noskové, Karolíny Muchové a Kateřiny Siniakové, které na závěrečné akci sezony...
Německo smutní, Severino je stále králem. Na Oktagonu 97 zničil domácí hvězdu.
53 sekund a bylo vymalováno. Igor Severino zdemoloval na Oktagonu 97 hannoverského rodáka Maxe Holzera a ukázal, že má stále na UFC level. Talentovaný Holzer si naopak připisuje první porážku v...