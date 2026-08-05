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Ronaldo ukázal své „hračky“ v garáži. Luxusní sbírkou vyrazil fanouškům dech

Autor:
  16:00
Cristiano Ronaldo na tiskové konferenci před osmifinále mistrovství světa proti...

Cristiano Ronaldo na tiskové konferenci před osmifinále mistrovství světa proti Španělsku. | foto: Julio CortezAP

Cristiano Ronaldo ukázal část své sbírky luxusních vozů
Cristiano Ronaldo ukázal část své sbírky luxusních vozů
Cristiano Ronaldo ukázal část své sbírky luxusních vozů
Cristiano Ronaldo na tiskové konferenci před osmifinále mistrovství světa proti...
9 fotografií
Cristiano Ronaldo nechal fanoušky nahlédnout do své luxusní garáže. Portugalská hvězda na sociálních sítích ukázala část sbírky aut, v níž nechybí v ní ani mimořádně vzácný vůz, který vznikl v pouhých deseti exemplářích.

Fotbalista Al Nassru zveřejnil na Instagramu sérii snímků s jednoduchým popiskem „Moje hračky“. Pózuje na nich před částí svého proslulého vozového parku, v němž nechybějí značky Ferrari, Bugatti, Lamborghini ani Rolls-Royce.

Největším klenotem je Bugatti Centodieci v hodnotě zhruba devíti milionů dolarů, tedy přibližně 190 milionů korun. Jde o mimořádně vzácný model, kterého automobilka vyrobila pouze deset kusů.

V Ronaldově garáži parkují také LaFerrari, Ferrari Monza SP1, McLaren Senna, Rolls-Royce Cullinan nebo dvojice vozů Lamborghini Aventador. Nejnověji sbírku rozšířil upravený Mercedes-AMG G63 Cabriolet v barvách Al Nassru, jehož cena se pohybuje kolem 30 milionů korun.

Pohled na luxusní flotilu fanoušky nadchl. V komentářích ji označovali za „neskutečnou“, „úžasnou“ i „dechberoucí“. Někteří pouze litovali, že fotbalista neukázal všechny své vozy.

To by však nebylo úplně jednoduché. Sám Ronaldo už v minulosti přiznal, že přesně neví, kolik automobilů vlastní. Jejich počet se odhaduje na více než čtyřicet. Podle britského deníku The Sun měla Ronaldova sbírka loni hodnotu přibližně 700 milionů korun. Skutečná částka ale může být výrazně vyšší, protože jeho vozový park se dál rozrůstá.

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