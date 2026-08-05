Fotbalista Al Nassru zveřejnil na Instagramu sérii snímků s jednoduchým popiskem „Moje hračky“. Pózuje na nich před částí svého proslulého vozového parku, v němž nechybějí značky Ferrari, Bugatti, Lamborghini ani Rolls-Royce.
Největším klenotem je Bugatti Centodieci v hodnotě zhruba devíti milionů dolarů, tedy přibližně 190 milionů korun. Jde o mimořádně vzácný model, kterého automobilka vyrobila pouze deset kusů.
V Ronaldově garáži parkují také LaFerrari, Ferrari Monza SP1, McLaren Senna, Rolls-Royce Cullinan nebo dvojice vozů Lamborghini Aventador. Nejnověji sbírku rozšířil upravený Mercedes-AMG G63 Cabriolet v barvách Al Nassru, jehož cena se pohybuje kolem 30 milionů korun.
Pohled na luxusní flotilu fanoušky nadchl. V komentářích ji označovali za „neskutečnou“, „úžasnou“ i „dechberoucí“. Někteří pouze litovali, že fotbalista neukázal všechny své vozy.
To by však nebylo úplně jednoduché. Sám Ronaldo už v minulosti přiznal, že přesně neví, kolik automobilů vlastní. Jejich počet se odhaduje na více než čtyřicet. Podle britského deníku The Sun měla Ronaldova sbírka loni hodnotu přibližně 700 milionů korun. Skutečná částka ale může být výrazně vyšší, protože jeho vozový park se dál rozrůstá.
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