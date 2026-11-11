Pro Vladimíra Coufala jde o další potvrzení, že jeho přesun do německé bundesligy byl správným krokem. Po konci angažmá ve West Hamu zamířil v létě 2025 do Hoffenheimu a v novém působišti se rychle stal důležitou součástí mužstva.
Nyní na sebe strhl pozornost díky hodnocení statistického portálu WhoScored. Ten českého reprezentanta zařadil do průběžné nejlepší jedenáctky kalendářního roku 2026, která zahrnuje hráče z pěti nejlepších evropských soutěží. Coufal v ní obsadil pozici pravého obránce s průměrnou známkou 7,11.
V útoku figurují Harry Kane z Bayernu Mnichov a Lamine Yamal z Barcelony. Právě mladý španělský talent má s hodnocením 8,37 nejvyšší známku z celé jedenáctky. Záložní řadu doplňují například Bruno Fernandes z Manchesteru United nebo Kaneův spoluhráč z Mnichova Joshua Kimmich.
Ještě zajímavější je srovnání s dalšími hráči na jeho postu. Coufal podle statistik WhoScored vychází jako nejlépe hodnocený pravý obránce napříč pěti největšími evropskými ligami. Předčil tak i zvučné konkurenty, mezi které patří Hakimí z Paris Saint-Germain, Timber z Arsenalu nebo Konrad Laimer z Bayernu.
Portál u českého fotbalisty vyzdvihuje především jeho ofenzivní přínos. Mezi největší přednosti řadí centry, klíčové přihrávky a zahrávání standardních situací. Silný je také ve vzdušných soubojích a při driblinku.
Coufal navíc nezaujal pouze statistikami za celý kalendářní rok. V aktuálním bundesligovém ročníku nastoupil do osmi utkání a připsal si dvě asistence. Dobrou formu potvrdil také v posledních zápasech, ve kterých proti Leverkusenu a Schalke získal od WhoScored známky 7,50 a 7,56.