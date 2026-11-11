Coufal mezi světovými jmény. Podle statistik patří k nejlepším v Evropě

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  18:24
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Český obránce Vladimír Coufal během bundesligového utkání mezi Borussií...

Český obránce Vladimír Coufal během bundesligového utkání mezi Borussií Mönchengladbach a Hoffenheimem. | foto: Profimedia

Český obránce Vladimír Coufal na pozápasové děkovačce po utkání Borussie...
Český obránce Vladimír Coufal během bundesligového utkání mezi Borussií...
Český obránce Vladimír Coufal stíhá v dresu Hoffenheimu Orkuna Kökçüa z...
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Když se řekne nejlepší pravý obránce Evropy, většině fanoušků se vybaví světová jména jako Ašraf Hakimí nebo Jurrien Timber. Aktuální statistiky ale ukazují překvapivého vítěze. Na první příčce se v sestavě portálu WhoScored usadil Vladimír Coufal. Český reprezentant se navíc dostal do hvězdné jedenáctky, ve které mu dělají společnost například Harry Kane, Lamine Yamal nebo Bruno Fernandes.

Pro Vladimíra Coufala jde o další potvrzení, že jeho přesun do německé bundesligy byl správným krokem. Po konci angažmá ve West Hamu zamířil v létě 2025 do Hoffenheimu a v novém působišti se rychle stal důležitou součástí mužstva.

Nyní na sebe strhl pozornost díky hodnocení statistického portálu WhoScored. Ten českého reprezentanta zařadil do průběžné nejlepší jedenáctky kalendářního roku 2026, která zahrnuje hráče z pěti nejlepších evropských soutěží. Coufal v ní obsadil pozici pravého obránce s průměrnou známkou 7,11.

V útoku figurují Harry Kane z Bayernu Mnichov a Lamine Yamal z Barcelony. Právě mladý španělský talent má s hodnocením 8,37 nejvyšší známku z celé jedenáctky. Záložní řadu doplňují například Bruno Fernandes z Manchesteru United nebo Kaneův spoluhráč z Mnichova Joshua Kimmich.

Ještě zajímavější je srovnání s dalšími hráči na jeho postu. Coufal podle statistik WhoScored vychází jako nejlépe hodnocený pravý obránce napříč pěti největšími evropskými ligami. Předčil tak i zvučné konkurenty, mezi které patří Hakimí z Paris Saint-Germain, Timber z Arsenalu nebo Konrad Laimer z Bayernu.

Český obránce Vladimír Coufal ve službách Hoffenheimu (vlevo) se snaží uhájit míč před kolínským Gideonem Mensahem.

Portál u českého fotbalisty vyzdvihuje především jeho ofenzivní přínos. Mezi největší přednosti řadí centry, klíčové přihrávky a zahrávání standardních situací. Silný je také ve vzdušných soubojích a při driblinku.

Coufal navíc nezaujal pouze statistikami za celý kalendářní rok. V aktuálním bundesligovém ročníku nastoupil do osmi utkání a připsal si dvě asistence. Dobrou formu potvrdil také v posledních zápasech, ve kterých proti Leverkusenu a Schalke získal od WhoScored známky 7,50 a 7,56.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
SaiPa vs. PardubiceHokej - Osmifinále - 11. 11. 2026:SaiPa vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě2:3
  • 25.00
  • 4.60
  • 1.25
Vsetín vs. PřerovHokej - 21. kolo - 11. 11. 2026:Vsetín vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
Živě7:2
  • -
  • 600.00
  • 600.00
Třebíč vs. ZlínHokej - 21. kolo - 11. 11. 2026:Třebíč vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 40.00
  • 4.40
  • 1.20
Artis Brno vs. JablonecFotbal - Osmifinále - 11. 11. 2026:Artis Brno vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.35
  • 3.60
  • 13.00
USA vs. ČeskoHokej - Skupina A - 11. 11. 2026:USA vs. Česko //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • -
  • 130.00
  • 180.00
Kölner Haie vs. LiberecHokej - Osmifinále - 11. 11. 2026:Kölner Haie vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
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  • -
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