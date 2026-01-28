Oba vstoupili do historie. Když převzali olympijskou pochodeň, udělali to už potřetí. A téměř na den přesně jako před 70 lety, kdy se v italské Cortině konaly zimní hry poprvé.
Osmaosmdesátiletý Dario Pivirotto a o pět let starší Bruno Colli. „Symbolizují most mezi minulostí a současností italské olympijské historie,“ napsaly oficiální stránky nadcházejících her o momentu v San Vito di Cadore.
Když nesl pochodeň poprvé, bylo Collimu 23 let. „Byla tehdy hrozná zima. V den zahajovacího ceremoniálu bylo minus 24 stupňů. Pamatuji, že jsme v noci nesli pochodeň z Campa do Meleres. Odtud jsme šli do Rifugio Duca d’Aosta. Střídali jsme se, ale byla taková zima.“ citoval Colliho olympijský web už dříve.
Média píší i o tom, že z jeho přímé účasti ve štafetě neexistuje jediná fotografie. „Fotilo mě hodně novinářů, ale kvůli extrémnímu mrazu jejich fotoaparáty zamrzly, takže žádná fotka neexistuje,“ lituje Colli.
Nezůstal jen u přenášení pochodně, zapojil se i do olympijského dění, které zaznamenalo například olympijský debut sportovců SSSR, kde poprvé složila olympijskou přísahu žena po boku mužů.
Colli si živě vzpomíná na jedinečnou atmosféru té doby.
„Provázeli jsme zahraniční týmy po tratích. Jak na tréninku, tak na závodech. Byl jsem tam s Rusy, Islanďany či Nory. Vedl jsem skupinu a všichni mě následovali. Pamatuji, jak ruský tým dorazil do Campa a půlka města se na něj přišla podívat. Byli rychlí a zkušení,“ líčil vzpomínky.
Osobně viděl například na závody ve sjezdovém lyžování. „Pustili mě tam, protože jsem měl na sobě vojenskou uniformu. Tratě se vůbec nepodobaly dnešním hladkým a upraveným sjezdovkám. Ale sportovci byli opravu výjimeční.“
Sám se později stal lyžařským instruktorem. A sportu se věnují i jeho potomci. Colliho vnuk Giacomo se neúspěšně snažil dostat do italské čtveřice curlerů pro hry, už dřív ale reprezentoval svou zemi na Světových univerzitních hrách v Turíně. Druhý vnuk Alberto hraje hokej.