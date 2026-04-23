Americká hvězda v Melbourne po čtvrtfinálové porážce 1:6, 2:6 s Elinou Svitolinovou několikrát vzteky praštila raketou o zem. Byla přitom přesvědčená, že je mimo dohled kamer. Jenže mýlila se, v prostoru vyhrazeném hráčům a jejich týmům kamera byla.
Video se následně dostalo na internet, rychle se rozšířilo a vyvolalo ostrou kritiku ze strany týmu Gauffové i dalších hráčů.
Amélie Mauresmová, šéfka Roland Garros, nyní potvrdila, že podobnou cestou se pařížský grandslam nevydá. „Opravdu chceme zachovat respekt k soukromí hráčů. Žádné další kamery přidávat nebudeme,“ uvedla.
Stejný postoj podle deníku The Athletic zaujmou i Wimbledon a US Open. Zástupce amerického svazu Brendan McIntyre navíc upřesnil, že na newyorském grandslamu budou vyhrazené zóny, kam kamery nebudou mít přístup vůbec.
Gauffová v lednu neskrývala rozhořčení nad tím, že se její emotivní zkrat během chvíle rozletěl do celého světa. Polská jednička Iga Šwiateková se sarkasticky ptala, jestli jsou tenisté ještě sportovci, nebo už zvířata v zoo. Novak Djokovič zase s nadsázkou poznamenal, že ho překvapuje, že zatím nejsou kamery i ve sprchách.
Carlos Alcaraz připustil, že zákulisní záběry mohou být pro diváky atraktivní, podle něj už ale situace zašla příliš daleko. „Prakticky už nemáme místo, kde bychom si mohli odpočinout, aniž bychom mysleli na to, že nás někdo sleduje,“ řekl.
Sama Gauffová říká, že je dobře, že se o celé věci začalo mluvit. „Jsme sportovci a na kurtu odvádíme show. To ale neznamená, že se musí natáčet úplně všechno i mimo kurt,“ cituje americkou tenistku deník Sun.
Za přijatelnou považuje třeba přítomnost kamer v posilovně, jenže chodby, odpočinkové zóny nebo detailní záběry na displeje mobilních telefonů hráčů už podle ní představují nepřijatelný zásah do soukromí.
„Viděla jsem příspěvky, kde lidé upozorňovali, že kamery zabíraly hráčům telefony tak blízko, že bylo možné číst jejich zprávy. A to už je opravdu moc,“ dodala.