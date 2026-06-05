Současný čtrnáctý hráč světa v Paříži usiluje o první grandslamový triumf kariéry. A jak sám přiznává, v rozhodujících dnech turnaje nechce nic ponechat náhodě. „Jsem trochu pověrčivý. Obvykle ne nijak moc, ale tenhle týden je to o něco šílenější než jindy,“ uvedl Cobolli.
Během turnaje proto dodržuje několik drobných zvyků. Bez ohledu na podmínky nechává stejné napnutí rakety, po utkáních děkuje divákům francouzsky a nemění ani pozápasovou rutinu. „Chodím stále do stejné restaurace, dávám si stejné jídlo a používám stejnou sprchu,“ vyjmenoval.
Právě poslední z rituálů má pro něj zvláštní kouzlo. Stejnou sprchovou kabinku totiž v minulosti využíval Nadal, čtrnáctinásobný šampion Roland Garros.
Cobolli na jeho zvyk přišel náhodou během jednoho z předchozích ročníků turnaje. Byl zrovna ve sprše, když na dveře zaklepal Nadal a požádal ho, aby si pospíšil. Čekal totiž právě na tu konkrétní kabinku, kterou měl podle svých slov zažitou už řadu let.
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„Řekl mi, že je to jeho sprcha už čtrnáct let. Takže si myslím, že nejlepší věc, kterou teď dělám, je právě ta sprcha,“ řekl s nadsázkou.
Ve čtvrtfinále Cobolli porazil Kanaďana Félixe Augera-Aliassimeho. O postup do finále se italský tenista utká v pátek od 19 hodin s krajanem Matteem Arnaldim.