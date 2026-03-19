Videa zachycují pilota Ferrari při hraní s jezevčíkem Leem v parku v rodném Monaku. Místo obyčejného míčku mu přitom hází ikonický červeno-bílý pokéball. „Trénink s mým mini-Arcaninem,“ napsal Leclerc k sérii krátkých skečů.
Záběry vyvolaly mezi fanoušky nadšené reakce. Důvod je jednoduchý: Leo se mezi fanoušky F1 těší velké oblibě. Monacký pilot ho často bere do závodního paddocku a videa, na nichž pejsek dovádí v zákulisí královny motorsportu, mají vždy velkou odezvu.
Pozornost na sebe Leo strhl i během únorové svatby Leclerca, kdy se stal čestným svědkem ženicha. Internetem se šířily jeho fotografie, jak ve smokingu s motýlkem přihlíží obřadu a po chvíli během něj usne. Jezevčík má dokonce i vlastní fanouškovský instagramový účet s názvem Leo Leclerc, který sledují desítky tisíc lidí.
Nová videa navazují na Leclercovo účinkování v reklamě k 30. výročí značky Pokémon, která se vysílala během únorového Super Bowlu. Ve spotu Který Pokémon je váš oblíbený? se vedle pilota Ferrari objevili také Lady Gaga, komik Trevor Noah nebo fotbalista Lamine Yamal.
Právě Leclercova účast tehdy na internetu vzbudila výrazný ohlas. Hvězda formule 1 ve spotu prozradila, že jejím oblíbeným Pokémonem je ohnivý Arcanine, který připomíná velkého psa. Na otázku proč právě on, Leclerc vyzdvihl jeho rychlost a věrnost. Ve videu se Arcanine objevil přímo po jeho boku.
