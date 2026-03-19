Chytí je všechny? Leclerc pobavil fanoušky trénováním roztomilého pokémona

  18:33
Pilot formule 1 Charles Leclerc si vyzkoušel, jak to je být trenér pokémonů. Na Instagramu sdílel videa, v nichž hrají hlavní roli on a jeho pejsek Leo, kterého pro tuto příležitost proměnil v malou verzi pokémona Arcanina.
Pilot F1 Charles Leclerc a jeho jezevčík Leo. | foto: Profimedia.cz

Videa zachycují pilota Ferrari při hraní s jezevčíkem Leem v parku v rodném Monaku. Místo obyčejného míčku mu přitom hází ikonický červeno-bílý pokéball. „Trénink s mým mini-Arcaninem,“ napsal Leclerc k sérii krátkých skečů.

Záběry vyvolaly mezi fanoušky nadšené reakce. Důvod je jednoduchý: Leo se mezi fanoušky F1 těší velké oblibě. Monacký pilot ho často bere do závodního paddocku a videa, na nichž pejsek dovádí v zákulisí královny motorsportu, mají vždy velkou odezvu.

Training with my mini-Arcanine.

18. března 2026 v 15:33, příspěvek archivován: 19. března 2026 v 11:01
Pozornost na sebe Leo strhl i během únorové svatby Leclerca, kdy se stal čestným svědkem ženicha. Internetem se šířily jeho fotografie, jak ve smokingu s motýlkem přihlíží obřadu a po chvíli během něj usne. Jezevčík má dokonce i vlastní fanouškovský instagramový účet s názvem Leo Leclerc, který sledují desítky tisíc lidí.

Nová videa navazují na Leclercovo účinkování v reklamě k 30. výročí značky Pokémon, která se vysílala během únorového Super Bowlu. Ve spotu Který Pokémon je váš oblíbený? se vedle pilota Ferrari objevili také Lady Gaga, komik Trevor Noah nebo fotbalista Lamine Yamal.

Právě Leclercova účast tehdy na internetu vzbudila výrazný ohlas. Hvězda formule 1 ve spotu prozradila, že jejím oblíbeným Pokémonem je ohnivý Arcanine, který připomíná velkého psa. Na otázku proč právě on, Leclerc vyzdvihl jeho rychlost a věrnost. Ve videu se Arcanine objevil přímo po jeho boku.

Třináct koček, kůň i známý člen paddocku. Podívejte se na mazlíčky pilotů formule 1
Tipsport - partner programu
Jihlava vs. LitoměřiceHokej - Semifinále - 19. 3. 2026:Jihlava vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.65
  • 4.00
  • 5.00
Pardubice vs. KometaHokej - Čtvrtfinále - 19. 3. 2026:Pardubice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.27
  • 5.40
  • 11.00
Kolín vs. ZlínHokej - Semifinále - 19. 3. 2026:Kolín vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.40
  • 3.20
  • 3.00
Plzeň vs. SpartaHokej - Čtvrtfinále - 19. 3. 2026:Plzeň vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.40
  • 3.60
  • 2.80
Ostrava vs. PardubiceFlorbal - 2. kolo - 19. 3. 2026:Ostrava vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.30
  • 4.50
  • 2.33
Česká Lípa vs. KladnoFlorbal - 2. kolo - 19. 3. 2026:Česká Lípa vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.90
  • 4.40
  • 1.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Soukalová oznámila druhé těhotenství. Rýsuje se budoucí štafeta, napsala

Gabriela Soukalová a její snoubenec Miloš Kadeřábek (Praha, 13. února 2024)

Radostnou novinkou se fanouškům pochlubila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Prostřednictvím sociálních sítí odhalila, že s partnerem Milošem Kadeřábkem čekají druhé dítě. Jejich dcera Izabela...

V osmnácti má 220 cm, říkají jí Velká zeď. Co ukáže Čang C'-jü proti Češkám?

Činská basketbalistka Čang C’-jü se hlásí o míč na asijském šampionátu hráček...

Také nejzkušenější česká pivotka Julia Reisingerová musela přiznat: „Proti takové basketbalistce jsem ještě nehrála!“ Ji a další svěřenkyně Romany Ptáčkové čeká už v neděli během kvalifikace o...

Bezchybná Voborníková se protáhla do elitní desítky sprintu, zvítězila H. Öbergová

Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu v Otepää

Biatlonistka Tereza Voborníková obsadila v posledním sprintu sezony desáté místo, k dalšímu umístění mezi nejlepšími si pomohla především bezchybnou střelbou. Lucie Charvátová doběhla na dvacáté...

19. března 2026  16:15,  aktualizováno  18:35

Valentová v Miami postupuje dál, Bejlek získala jediný game a utrpěla debakl

Sára Bejlek ve finále turnaje v Abú Zabí.

Tereza Valentová porazila na úvod tenisového podniku v Miami Američanku Katie Volynetsovou 6:2, 6:4 a jako první z českých hráčů postoupila do druhého kola. Sára Bejlek uhrála proti Talie Gibsonové...

19. března 2026  16:41,  aktualizováno  17:50

Záhadná bolest zad? Cunninghama lékaři diagnózou zaskočili: Zkolabovala vám plíce

Cade Cunningham z Detroit Pistons se zranil na washingtonské palubovce.

Detroitští basketbalisté se nejméně dva týdny budou muset v NBA obejít bez svého lídra Cadea Cunninghama. Nejlepší střelec týmu, považovaný za jednoho z adeptů na ocenění MVP pro nejužitečnějšího...

19. března 2026  17:50

ONLINE: Druhé zápasy čtvrtfinále. Sparta chce odskočit v Plzni, Pardubice s Kometou

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Druhými zápasy pokračují v hokejové extralize čtvrtfinálové série. Na úvodní výhru chtějí na domácím ledě od 18 hodin navázat Pardubice proti brněnské Kometě, o půl hodiny později se pokusí odskočit...

19. března 2026  17:45

ONLINE: Mohuč - Sigma, hosté hrají o postup. Povede se jim zápas v Německu?

Olomouc vs. Mohuč. Běžecký souboj svádí domácí Danijel Šturm (vlevo) a...

Olomoučtí fotbalisté bojují o účast ve čtvrtfinále Konferenční ligy. Do odvety v Mohuči si přivezli remízu 0:0, dokážou bundesligového favorita zaskočit? Utkání sledujte v podrobné online reportáži...

19. března 2026  17:35

Slavia dostala za derby čtvrtmilionovou pokutu, Sparta zaplatí 150 tisíc

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Slavia obdržela od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace po pražském ligovém derby souhrnnou pokutu čtvrt milionu korun. Klub z Edenu pyká za výtržnosti fanoušků a za to, že nezabránil...

19. března 2026  17:21

Musí se stát určité věci. Účast Rusů na Světovém poháru je nejistá, zní i kritika

Ruští hokejisté oslavují Burdasovův gól proti Česku na mistrovství světa.

Po odhalení pořadatelských měst se do debat o hokejovém Světovém poháru opět vrátilo diskutované téma. Zúčastní se dalšího turnaje nejlepších hráčů na světě i Rusové? Situace je zatím nejasná....

19. března 2026  17:01

Je to mnohem větší zábava. Zacha si libuje v bojích o play off, v Bostonu dozrál v lídra

Pavel Zacha slaví třetí branku v utkání.

V NHL hraje už jedenáctou sezonu. Blíží se k metě 700 odehraných zápasů, ovšem teprve letos slavil premiérový hattrick. Radost z třígólového zápasu si navíc v krátké době zopakoval. Pavel Zacha...

19. března 2026  16:36

Anisimovová v nové reklamě. Světová šestka pózovala v plavkách

Amanda Anisimovová se raduje z výhry v prvním kole Australian Open.

Americká tenistka Amanda Anisimovová před startem Miami Open potěšila fanoušky i mimo kurty. Aktuální světová šestka totiž oznámila novou spolupráci a v rámci kampaně se představila v letní reklamě,...

19. března 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

RETRO: Třicet let od zázraku v Římě. Mikrobus hořel a slávisté šli za papežem

Premium
Slávističtí fotbalisté oslavují postup přes AS Řím. (19. března 1996)

Jiří Štajner se přikrčil a bác. Letící balon zasáhl nezkrotného bohéma do ramene. Jiří Vávra pospíchal, ve sprintu narazil na kutálející se míč a instinktivně do něj plácnul pravým nártem. Gól! Dva...

19. března 2026

Zázračný chlapec, hvězdy i rodačka z USA. Co nabídne česká atletika na halovém MS?

Kateřina Emily Šmilauerová na halovém mítinku v Německu.

Atmosféru halového šampionátu v atletice poprvé zakusí deset českých nováčků. Osvědčené hvězdy doplňují neokoukané tváře a naděje pro budoucnost. V galerii najdete všech 18 reprezentantů, kterým...

19. března 2026

