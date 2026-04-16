„Na kurtu jsem agresivní a emotivní. Potřebuji taková být, abych ze sebe dostala nejlepší tenis. Mimo kurt jsem ale úplně jiná,“ řekla Sabalenková v rozhovoru pro časopis Esquire. Přiznala také, že se snaží najít rovnováhu mezi dvěma zcela odlišnými stránkami své povahy.
„Až do konce života budu muset dělat něco, u čeho budu moci být takhle agresivní. Možná box,“ prohlásila. Právě ten zmínila i v odpovědi na otázku, co by dělala, kdyby nebyla tenistkou. „Boxovala bych. Nebo bych mohla být plus-size modelka, to by mi šlo,“ dodala s nadhledem.
Momentálně kraluje světovému žebříčku a po triumfech v Indian Wells a Miami ji příští týden čeká start antukové části sezony v Madridu. K pozici, na které je dnes, ale nedošla snadno. Během jedenácti let mezi profesionálkami si prošla i velmi těžkými obdobími.
Na začátku kariéry jí mnozí nevěřili. Největší oporu měla v otci, který ji k tenisu přivedl. „Učil mě zůstat silná za všech okolností, být pozitivní a užívat si život. Ani si neuvědomoval, jak moc mě ovlivňuje, protože sám procházel vzestupy i pády. Pořád bojoval, i proto mám na kurtu tak silného bojovného ducha,“ popsala.
O otce přišla v roce 2019 a dodnes říká, že její největší strach je ztráta blízkého člověka. „Je důležité dovolit si smutek, plakat a nedržet všechno v sobě. Jinak vás to zničí zevnitř. Když člověk prochází těžkým obdobím, pomáhá mu práce a to, že se něčím zaměstná. Pro mě byl v tomhle tenis kotvou. Kdyby nebylo tenisu, nevím, kde bych dnes byla,“ svěřila se.
Za úplně nejtěžší období ale označila rok 2022. Tehdy se jí rozpadla jistota na kurtu a problémy se promítly i do osobního života. „Nedokázala jsem podávat a spadla jsem na dno, do naprosté technické i psychické krize. Nepřála bych to ani nejhoršímu nepříteli. Děláte něco celý život a najednou to nejde. Chcete to prostě vzdát,“ přiznala.
|
Právě tahle zkušenost ji ale podle vlastních slov nakonec posílila. „Teď vím, že i bez servisu můžu bojovat a pokusit se vyhrát. Dnes při podání myslím na cíl a na pár klíčových věcí. Když je člověk uvolněný, přijde skvělý servis. Když na sebe tlačí, přijde jen napětí,“ vysvětlila.