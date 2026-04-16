Chtěla jsem to vzdát. Světová jednička popsala nejtěžší období svého života

Tenistka Aryna Sabalenková je dnes jasnou světovou jedničkou. Sbírá tituly, obdiv fanoušků i respekt soupeřek. Ještě před pár lety ale bylo všechno jinak. Běloruská hvězda teď otevřeně přiznala, že se na kurtech potýkala s psychickými problémy.
Aryna Sabalenková se raduje z vítězství v Miami. | foto: Mike FreyAP

„Na kurtu jsem agresivní a emotivní. Potřebuji taková být, abych ze sebe dostala nejlepší tenis. Mimo kurt jsem ale úplně jiná,“ řekla Sabalenková v rozhovoru pro časopis Esquire. Přiznala také, že se snaží najít rovnováhu mezi dvěma zcela odlišnými stránkami své povahy.

„Až do konce života budu muset dělat něco, u čeho budu moci být takhle agresivní. Možná box,“ prohlásila. Právě ten zmínila i v odpovědi na otázku, co by dělala, kdyby nebyla tenistkou. „Boxovala bych. Nebo bych mohla být plus-size modelka, to by mi šlo,“ dodala s nadhledem.

Momentálně kraluje světovému žebříčku a po triumfech v Indian Wells a Miami ji příští týden čeká start antukové části sezony v Madridu. K pozici, na které je dnes, ale nedošla snadno. Během jedenácti let mezi profesionálkami si prošla i velmi těžkými obdobími.

Na začátku kariéry jí mnozí nevěřili. Největší oporu měla v otci, který ji k tenisu přivedl. „Učil mě zůstat silná za všech okolností, být pozitivní a užívat si život. Ani si neuvědomoval, jak moc mě ovlivňuje, protože sám procházel vzestupy i pády. Pořád bojoval, i proto mám na kurtu tak silného bojovného ducha,“ popsala.

Aryna Sabalenková ve finále turnaje v Indian Wells

O otce přišla v roce 2019 a dodnes říká, že její největší strach je ztráta blízkého člověka. „Je důležité dovolit si smutek, plakat a nedržet všechno v sobě. Jinak vás to zničí zevnitř. Když člověk prochází těžkým obdobím, pomáhá mu práce a to, že se něčím zaměstná. Pro mě byl v tomhle tenis kotvou. Kdyby nebylo tenisu, nevím, kde bych dnes byla,“ svěřila se.

Za úplně nejtěžší období ale označila rok 2022. Tehdy se jí rozpadla jistota na kurtu a problémy se promítly i do osobního života. „Nedokázala jsem podávat a spadla jsem na dno, do naprosté technické i psychické krize. Nepřála bych to ani nejhoršímu nepříteli. Děláte něco celý život a najednou to nejde. Chcete to prostě vzdát,“ přiznala.

Právě tahle zkušenost ji ale podle vlastních slov nakonec posílila. „Teď vím, že i bez servisu můžu bojovat a pokusit se vyhrát. Dnes při podání myslím na cíl a na pár klíčových věcí. Když je člověk uvolněný, přijde skvělý servis. Když na sebe tlačí, přijde jen napětí,“ vysvětlila.

Tipsport - partner programu
Česko vs. NěmeckoHokej - - 16. 4. 2026:Česko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.27
  • 6.40
  • 8.00
Alkmaar vs. ŠachtarFotbal - - 16. 4. 2026:Alkmaar vs. Šachtar //www.idnes.cz/sport
16. 4. 18:45
  • 2.13
  • 3.82
  • 3.20
Celta Vigo vs. FreiburgFotbal - - 16. 4. 2026:Celta Vigo vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
16. 4. 18:45
  • 1.88
  • 3.80
  • 4.04
Vinohrady vs. LiberecFlorbal - 6. kolo - 16. 4. 2026:Vinohrady vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
16. 4. 19:00
  • 3.20
  • 4.51
  • 1.80
Štrasburk vs. MohučFotbal - - 16. 4. 2026:Štrasburk vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
16. 4. 21:00
  • 1.72
  • 4.06
  • 4.66
AEK Atény vs. Rayo VallecanoFotbal - - 16. 4. 2026:AEK Atény vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
16. 4. 21:00
  • 1.96
  • 3.79
  • 3.72
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
