Syn boxerské legendy Chrise Eubanka v úterý na sociálních sítích představil své dva novorozené syny. Sdílel fotografii, na níž je drží v náručí. Jejich narození označil za největší úspěch svého života. „V životě jsem dokázal spoustu skvělých věcí. Tohle je ta největší,“ napsal.
Šestatřicetiletý Eubank a jeho partnerka, která si své soukromí pečlivě chrání, drží svůj vztah mimo pozornost veřejnosti. Přesto se po zveřejnění zprávy rychle dočkali řady gratulací od fanoušků i známých osobností. Poblahopřáli jim například boxer Nick Blackwell, zpěvačka Jesy Nelsonová, podnikatel a televizní osobnost Steven Bartlett i Eubankův velký rival z ringu Conor Benn.
Eubank má s rodičovskou rolí už částečnou zkušenost. Když v červenci 2021 jeho bratr Sebastian náhle zemřel v Dubaji, zůstal po něm novorozený syn Raheem. Eubank Jr. tehdy převzal odpovědnost za synovce a poskytl mu péči a zázemí, jaké by mu dával otec.
Složitý byl naopak dlouhá léta jeho vztah s vlastním otcem. Napětí mezi nimi začalo v roce 2019, kdy Eubank Jr. otci oznámil, že už s ním nechce dál spolupracovat jako s trenérem. Jejich rozkol se postupně prohluboval a oba spolu přestali mluvit. Zlom přišel až loni na jaře, kdy Eubank starší svého syna podpořil při zápase s Conorem Bennem.
|
„Je pro mě obrovsky důležité, že je zpátky v mém životě, zvlášť teď, protože bude dědečkem – a to je velmi důležitý vztah,“ uvedl Eubank Jr. loni na podzim, když oznámil, že se stane otcem.
Naposledy se Chris Eubank Jr. představil v ringu v listopadu, kdy v odvetě s Conorem Bennem na body prohrál. Kdy se vrátí zpět mezi provazy, zatím není jasné. Stále se totiž zotavuje ze zdravotních potíží, které souvisejí i s náročným shazováním váhy před předchozími zápasy. V zimě uvedl, že si od kariéry dává pauzu a vrátí se ve chvíli, kdy bude úplně fit.